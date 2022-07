Kuva: Tampereelle tilatun Rantaperkiön oman oluen etikettikuva onkin Härmälästä – Panimo ei tunnusta virhettä

Paikallistuntijat hämmästyivät virheestä, jota moni ei edes huomaa.

Moro, Rantaperkiö

Rantaperkiössä iloitaan paikallisen K-kauppiaan tilaamasta Rantaperkiön Helmi -oluesta, jota raumalainen Linden Brewry panee.

Kitkerä sivumaku tulee etiketistä, jonka kuva on otettu viereisestä kaupunginosasta eli Härmälästä.

Rantaperkiön raja kulkee Talvitietä, mutta kääntyy ennen satama-aluetta itään. Koko satama-alue laiturin lähellä ja parkkipaikka ovat virallisesti Härmälän kaupunginosaa. Samoin kuvassa näkyvä veneranta ja sen takana oleva uimaranta.

Kuvaajalle on kuitenkin annettava anteeksi, sillä virallisesti uimarannan nimi on Rantaperkiön uimaranta. Se on tietysti väärin, koska ranta on Härmälässä.

Paikallisille tällaiset raja-asiat ovat liki pyhiä.

Kuva pitäisi ottaa tuolta kuvanottopaikalta reilut 90 astetta oikealle. Sielläkin parkkipaikkaa lähin osuus rannasta on Härmälän puolella kaupunginosien rajakartan mukaan.

Toisessa erikoisoluessa on sen tilanneen kauppiaan kaupan julkisivu. Se on Härmälässä Talvitien ja Nuolialantien risteyksessä.

Kuva tuli tilaajalta

K-kauppiaan kulttuuriteko on tilata Rantaperkiön Helmi -olutta. Tarjolla on myös Härmälän Helmi -olutta. Sen etiketissä on kaupan julkisivu, joka on Nuolialantien ja Talvitien varressa ja Härmälän puolella.

”Kuvat tulivat tilaajalta, joten me emme täällä tiedä mitään niistä”, kerrotaan Raumalla Linden Brewerysta.

Kenties seuraavaan erään voisi toimittaa panimolle oikean kuvan Rantaperkiöstä etikettiin painettavaksi.