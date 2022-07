Jälleen yksi legendaarinen tamperelaisravintola lopettaa toimintansa – Yrittäjä on tehnyt 43 vuotta jopa 12 tunnin työpäiviä

Ravintolan ensimmäisestä viimeiseen päivään asti työskennellyt Pirkko Hakala saapui joka aamu neljältä töihin.

Pirkko Hakala on palvellut asiakkaita jo 43 vuoden ajan.

Moro, Rahola

Ravintola Kesti-Tupa on ollut legendaarinen tamperelainen ravintola jo 43 vuotta. Morokin on vuosien varrella kirjoittanut Raholassa sijaitsevasta ravintolasta juttuja ja päässyt myös maistelemaan herkullisia laskiaispullia.

Tämä perjantaipäivä 1.7.2022 jää historiaan Kesti-Tuvan viimeisenä päivänä, sillä ravintola lopettaa tämän päivän jälkeen.

Moni lukija lähetti vinkkiä lopettamisesta, joten Moron toimitus kiirehti asiasta kuultuaan paikan päälle syömään korvapuustia ja tapaamaan omistaja Pirkko Hakalaa, joka on työskennellyt ravintolassa ensimmäisestä päivästä lähtien.

”Ikä tulee väkisinkin vastaan, ei minkään muun vuoksi lopeteta. Meidän asiakkaat kysyy, että onko korona vaikuttanut, mutta me ei syytetä koronaa mistään. Päin vastoin meillä lisääntyi silloin asiakkaat”, Hakala kertoo viimeisistä vuosista ja lopettamispäätöksestä.

Kesti-Tupa on tunnettu hyvästä ruoasta ja palvelusta.

Ravintolan tila on tällä hetkellä myynnissä, ja Hakalan mukaan sille on ollut kiinnostuneita ostajia.

12 tunnin työpäiviä viimeiseen asti

Kesti-Tuvassa on käynyt paljon asiakkaita vuosien ja vuosikymmenten ajan. Lopettamisviikolla ravintolaan on tullut kukkakimppuja ja muistamisia asiakkailta. Ravintolan viimeisenä päivänä odotetaan asiakasryntäystä, sillä monet ovat luvanneet tulla käymään viimeistä kertaa.

Asiakkaat ovat reagoineet lopettamisuutiseen haikein, mutta ymmärtäväisin mielin.

”No siis ne on ihan kauhuissaan. Kyllä ne sanoi, että ne ymmärtää, vaikka eivät tiedäkään, mistä saa yhtä hyviä korvapuusteja”.

Monet jäävät kaipaamaan vuosikymmenten varrella Raholassa tutuksi tullutta ravintolaa.

Hakalalla on ollut kova vauhti päällä viimeiseen asti. Edes ikä ei ole saanut häntä hidastamaan tahtia. Hän herää joka päivä neljäksi töihin ja tekee parhaimmillaan 12 tunnin työpäiviä, vaikka hän on ollut jo yhdeksän vuotta eläkkeellä.

Kesti-Tupa tekee keskimäärin 150 ruoka-annosta päivässä, ja myös leivonnaisia myydään paljon.

”Korvapuusteja menee kyllä ihan todella paljon. Mä oon niitä tänäänkin tehnyt niitä jemmaan, ja paistoin 56 lisää”, Hakala kertoo ravintolan toiseksi viimeisenä päivänä.

Leipomuksia pakkaseen

Kesti-Tuvassa tehdään kaikki ruoat ja leivonnaiset itse.

Arkipäivisin auki olevan ravintolan lisäksi Kesti-Tuvalla on pyörinyt oma pitopalvelu, ja välillä Hakala leipoo asiakkaille tilauksesta pullia pakkaseen laitettavaksi.

”Joskus tulee tilaus, että leivo kakskyt korvapuustia tai rusinapullaa pakkaseen”, Hakala kertoo.

Kestituvan nykyinen henkilökunta. Kuvassa vasemmalta oikealle ovat Ester Kranz, Jukka Hakala, Pirkko Hakala, Toni Hakala ja Pia Malm-Myllymäki.

Pirkko Hakala on ollut alusta asti ravintolassa miehensä Jukka Hakalan kanssa. Myös heidän poikansa Toni Hakala on työskennellyt siellä kolmatta vuosikymmentä. Pirkon sisko oli ravintolassa yhteensä 36 vuotta töissä, ja myös muita työntekijöitä on ollut vuosien varrella.

”Kyllä meillä toi tiimi on ollut hyvä, ja pitkiä, 25–35 vuotta kestäviä työsuhteita”, Hakala kertoo.

Pirkko Hakala lähettää isot kiitokset kaikille asiakkailleen ja vuosien varrella työskenneille työntekijöille.