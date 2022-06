Kangasalla kasvoi näyttäviä valkoisia kukkia – Asiantuntijan mukaan se levisi meille jo 100–200 vuotta sitten

Moro, Vapriikki

Luontotohtorille voi lähettää pähkäiltävää valokuvan kera moro@aamulehti.fi -sähköpostiin. Kuva on tunnistamisen kannalta tärkeä asia.

Kerro myös, millä paikkakunnalla ja millaisessa paikassa havainto on tehty. Liitäthän kysymykseen myös tiedon luontohavainnon ajasta sekä eliön kokoarvion.

Moron luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on Tampereen luonnontieteellisen museon amanuenssi.

Lukijan kysymys: Kuva on otettu Kangasalla tässä keväällä. Kuvasuhdetta pystynee päättelemään puiden lehdistä. Mikähän kasvi mahtaa olla kyseessä?

Petri Niemelä

Luontotohtorin vastaus: Kasvin nimi on kevättaskuruoho. Se ei ole meillä aivan alkuperäinen, mutta laji on levinnyt meille jo 100-200 vuotta sitten Keski-Euroopasta sekä satamien että maanviljelyn kautta. Nykyisin se on yleinen rannoilla, teiden reunoilla ja ojanvarsilla.

Kevättaskuruoho kukkii toukokuussa valkoisin tai vaaleanpunaisin kukin.