Automaattisen liikennevalvonnan kameratolpissa on yleensä aina kamera, mutta tästä joudutaan välillä tinkimään.

Moro, tien päällä

Tampereella on neljä liikennevalvontakameran tolppaa, joiden kamerat poliisin tilastojen mukaan eivät ottaneet yhtäkään kuvaa liikennerikkomuksista vuonna 2021 eivätkä tänä vuonnakaan kesäkuun puoliväliin mennessä.

Listan toisessa päässä on kamera Linnainmaalla valtatiellä 12 Tampereen keskustan suuntaan. Siellä esimerkiksi viime vuonna räpsähti 4 618 kertaa niin, että seuraamuksena oli päiväsakkoja tai liikennevirhemaksu.

Lisäksi listalla on yksi Tampereen liikennekamera, joka ei ottanut yhtäkään seuraamuksiin johtanutta kuvaa vuonna 2021 ja tänä vuonna 13.6. mennessä yhden.

Ajetaanko nätisti?

Moro kysyi Sisä-Suomen poliisilaitoksen liikenneyksiköstä, mikä voisi selittää nollan kuvan kamerat.

Ihanin selitys olisi tietenkin, että näissä paikoissa kaikki kuljettajat ajavat päiviin öin liikennesääntöjä noudattaen eikä sakkoja siksi ole tullut.

”Kesälomien takia ihan tarkkaa tietoa ei löytynyt, mutta todennäköisesti kyse on erilaisista teknisistä esteistä ja lähistön rakennustöistä. Esimerkiksi kameroiden vaatimat sähköjohdot ovat voineet jäädä töiden alle”, kertoo komisario Tomi Koponen.

Nollan kuvan kameroita ovat Tampereella ovat molemmat kamerat Vaasantien ja Enqvistinkadun risteyksessä Lielahdessa.

”Todennäköisesti tolpissa ei ole ollut kameroita jostakin teknisestä syystä. Siellä on vanhan malliset tolpat.”

Samaan kastiin ja samasta syystä kuuluu Hatanpään valtatien ja Hatanpäänkadun risteyksessä etelään ajavia tarkkaileva kamera. Ei yhtään kuvaa. Moron reportteri voi valitettavasti todistaa, että ainakin muutama vuosi sitten se kuvasi ainakin yhden rikkeen.

Hatanpään valtatien ja Hatanpäänkadun risteyksen kamera on vilkkaalla paikalla, mutta ei ottanut tarkasteltuna ajanjaksona yhtäkään seuraamuksiin johtanutta kuvaa.

Kolmas nollakamera on tai oikeammin oli Ruotulassa Lahdentiellä. Golf-kentän risteyksessä Kangasalan suuntaan ajavia tarkkaillut kamera ei enää ollut paikalla Moron tarkistuskäynnillä.

Lahdentiellä Ruotulassa golf-kentän kohdalla ei ole enää koko kameraa. Se on luultavasti poistettu muun muassa risteyksen rakennustöiden takia. Kamera oli pysäkistä viisi metriä risteyksen suuntaan.

Neljäs kamera on Vehmaisissa Kangasalantien ja Kaukajärventien risteyksessä. Keskustan suuntaan ajavia tarkkaileva kamera näyttää upouudelta. Se on tänä vuonna ottanut yhden seuraamuksiin johtaneen kuvan.

Uusi kamera on myös Kangasalan suuntaan ajaville. Paikalla ei ollut ennen kameroita.

”Kyse on luultavasti rakennustöiden aikaisesta katkoksesta.”

Kangasalantien ja Kaukajärventien risteyksessä on uudet kamerat. Vuonna 2021 tuli keskustan suuntaan ajavista nolla kuvaa ja tänä vuonna kesäkuun puoliväliin mennessä yksi.

Tarpeellisia ovat silti

Nollakameroita on Pirkanmaalla paljon muitakin. Aamulehti listasi kaikki kamerat viime viikolla.

Esimerkiksi Parkanossa, Ikaalisissa, Urjalassa, Ylöjärvellä, Sastamalassa ja Pälkäneellä on useita kameroita, jotka eivät ottaneet yhtäkään seuraamuksiin johtavaa kuvaa viime vuonna tai tämän alkuvuoden aikana.

Poliisitarkastaja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta toteaa, että vaikka kamerat eivät kuvaisi yhtäkään seuraamuksiin johtavaa kuvaa, niillä on tärkeä tehtävä.

”Tampereen yksittäisistä kameroista minulla ei ole tietoa, miksi ne eivät ole kuvanneet. Ehkä on ollut joitakin teknisiä ongelmia. Yleisesti joka tolpassa on kamera ainakin joskus. Kameratolpilla ja kameroilla on tärkeä ennaltaehkäisevä tehtävä, joka toteutuu ilman kameraakin. Toki kamera on joskus oltava.”

Tanskassa on muuten julkistettu keksintö, jolla ylinopeussakot kameroista välttää. Auton nopeusmittari täsmätään samaan lukemaan kuin tien varressa olevassa nopeusrajoitusmerkissä.