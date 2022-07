Tampereen ainoa rullakiekkokenttä valmistui alkukesällä – Uudella kentällä riittää vipinää aamusta iltaan

Odotettu rullakiekkokenttä valmistui Kalevan liikuntapuistoon toukokuussa. Uusi kenttä on kaupunkilaisten vapaassa käytössä. Peleihin pääsee mukaan kuka tahansa taitotasosta riippumatta.

Moro, Kalevan liikuntapuisto

Kalevan liikuntapuistossa pääsee tänä kesänä pelaamaan rullakiekkoa. Kentälle ei varata pelivuoroja, vaan se on vapaassa käytössä kaikille.

Kenttä valmistui toukokuun puolivälissä puiston jääkiekkokaukaloon.

Asvaltin päälle on asennettu muovimatto, joka on suunniteltu nimenomaan rullakiekkoiluun. Talven ajan kaukalo on jääkiekkoilijoiden ja luistelijoiden käytössä. Muovimatto odottaa jään alla myös tulevaan kesään.

Tampereen kaupungin liikuntapäällikkö Mikko Heinonen kertoo, että rullakiekkokenttä oli toivottu lisä kaupungin liikuntapalveluihin.

”Sitä kyseltiin ja toivottiin paljon jo viime kaudella. Kyseessä on Tampereen ainoa vapaassa käytössä oleva rullakiekkokenttä”, Heinonen sanoo.

Helle ei pysäyttänyt rullakiekkoilijoita maanantaina 27. kesäkuuta Kalevan liikuntapuistossa. Pelaajien joukossa oli monen ikäisiä kiekkoilijoita.

Jo reilun kuukauden aukiolon aikana uusi kenttä on kerännyt paljon positiivista palautetta ja pelaajia on riittänyt. Liikuntapaikkamestari Eetu Pohja Kalevan liikuntapuistosta kertoo, että innokkaiden pelaajien kyselyitä on tullut Tampereen ulkopuoleltakin.

”Käytännössä joka ilta on täyttä, kun on hyvä sää”, Pohja toteaa.

Kenttä on erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten suosiossa. Päivisin kenttää käyttää myös lapset vanhempiensa kanssa.

Kaikille yhteinen kenttä

Tero Tuomi käy rullakiekkoilemassa tuoreella kentällä jopa viisi kertaa viikossa.

”Paikkaan jääkiekon vieroitusoireita, kun kesällä sitä ei pääse pelaamaan”, Tuomi sanoo.

Tuomi osti rullaluistimet itselleen ja pojalleen, kun kuuli liikuntapuistoon auenneesta kentästä.

”Täällä on pelaajia nelikymppisestä 10-vuotiaisiin. Kenttä on kaikille yhteinen”, Tuomi toteaa.

Kalevan liikuntapuisto sijaitsee Kalevantien, Salhojankadun ja Viinikankadun risteyksessä. Alueella on mahdollista kesäisin pelata monia ulkopelejä ja urheilla ulkokuntosalilla. Puisto on auki joka päivä aamu kahdeksasta puoli kymmeneen illalla.