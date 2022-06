Tampereen Nekalaan aukeaa uusi ravintola, jossa lounas maksaa vain kolme euroa – Näin se on mahdollista

Nekalan seurakuntatalolle avattava ravintola hyödyntää hävikkiä ja työllistää nuoria.

Moro, Nekala

Nekalan seurakuntatalolle avataan uusi hävikkiravintola elokuun toinen päivä. Hävikkiravintola hyödyntää seurakuntien Ruokapankin ruokahävikkiä aterioissaan ja tarjoaa aterioita erityisesti vähävaraisille ihmisille.

”Ensin korona kuritti, ja nyt inflaatio nostaa ruoan hintaan valtavasti. Ruoka-avun piiriin on tullut uusia ihmisryhmiä. Kun on pulaa kaikesta, yli kymmenen euron lounas on mahdoton”, kertoo Kiertotaloudesta kasvua -hankkeen seurakuntayhtymän hankekoordinaattori Kristiina Vidqvist.

Kuka tahansa on tervetullut, eikä tarvitse todistaa olevansa vähävarainen. Diakonista ruoka-apua tarvitsevat maksavat lounaasta kolme euroa, ja halukkaat voivat maksaa kuusi euroa.

”Pyritään vastaamaan siitä, että saa terveellistä ruokaa huokeammalla hinnalla ja vähävaraisen on mahdollisuus syödä kodin ulkopuolella”, Vidqvist kertoo.

Hävikkiä hyödyntäen

Ruokapankki kerää raaka-aineet ja toimittaa ne Nekalan seurakuntatalolle. Ruoat tehdään pääsääntöisesti hävikkiruoka-aineista, mutta esimerkiksi mausteita saatetaan myös ostaa.

”Ruokapankille tulee erilaisilta lahjoittajilta eri kokoisia lahjoituksia. Me voimme hyödyntää sen kokoisia lahjoituksia, joita ruoka-avussa ei voida, sillä ruoka-avussa tuotteiden pitää olla kotitalouskokoisia. Esimerkiksi kahden kilon jauhelihapaketti olisi yksinäiselle ihmiselle valtava määrä”, Vidqvist kertoo.

Viqvistin mukaan hävikkiraaka-aineissa on paljon lihaa ja kalaa, sillä kaupat sisäänostavat sitä eniten ja ruoka menee hävikkiin. Nekalan seurakunnan hävikkiravintolan tavoitteena on tarjota päivittäin myös kasvisateria, jotta kasvissyöjätkin voivat ruokailla siellä.

Työkokeilijat mukana

Hävikkiravintolassa työskentelevät hanketyöntekijöiden lisäksi pääsääntöisesti alle 30-vuotiaat työkokeilussa olevat nuoret. He saavat tärkeitä taitoja niin työelämään kuin omaan arkeensakin.

Työkokeilijat saavat hävikkiravintolassa kiertotalousosaamista, joka on valtti nykypäivän työelämässä. Kuvassa Lassi Elo, Tero Ranta, Hakim Hussein ja Kristiina Vidqvist.

”He pääsevät tutustumaan tässä keittiössä siihen, mitä on kiertotalousosaaminen ja miten hävikkiruokaa hyödynnetään ja miten niistä jatkojalostetaan aterioita. Ei tarvitse olla keittiöalan koulutusta, vaan voi tulla tutustumaan keittiöalaan”, kertoo työhönvalmentaja Laura Suomela.

Työkokeilussa olevat nuoret ovat usein heikommassa työmarkkina-asemassa olevia, ja he ovat keskimäärin 3–6 kuukautta työkokeilussa. Osa hankkeen työkokeilijoista työskentelee Ruokapankin puolella, ja osa hävikkiravintolan keittiössä.

”He pääsevät mukaan kehittämään tätä toimintaa, kun avataan ihan uutta”, Vidqvist kertoo.

”Kyllä nuorilla on aika vahvasti se, että haluaa tehdä merkityksellistä työtä. Toisilla on ilmastoahdistus, ja tässä mietitään sitä luonnon kantokykyä ja kestokykyä. Samalla ruoka-apu menee aina sinne, missä sitä tarvitaan. Tässä teet työtä, jolla on oikeasti merkitystä”, Suomela kuvailee.

Yhteisöllisyyttä kirkolla

Ruoan tarjoamisen lisäksi hävikkiravintolalla pyritään tarjoamaan myös yhteisöllisyyttä ja tuomaan elämää kirkon tiloihin.

”Ruoka yhdistää ihmisiä ja luo yhteenkuuluvuutta. Kaikkien täytyy syödä, ja seurakunta voi vastata ruoka-apuun näin”, Vidqvist kertoo.

”Me käytiin keväällä fiilistelemässä Helsingissä vastaavaa Waste & Feast -ravintolaa, siellä oli ihan jonoksi asti porukkaa”, Suomela kuvailee ja ennustaa suosiota myös Nekalan hävikkiravintolalle.

Ravintola on auki tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin kello 12–14. Elokuusta alkaen seurakunnan nettisivuilta löytyy kuluvan viikon ruokalista.

Hävikkiravintola tulee Nekalan seurakuntatalon seurakuntasaliin.