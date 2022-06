Moro arpoo kahden hengen rokkipaketin Kisarantaan

Rock and rollin ilosanomaa julistetaan tanssilavalla jo 11. kerran. Osallistu arvontaan Moron nettisivulla. Katso videot huippuesiintyjistä.

Moro, Kisaranta

Kisarannan tanssilava Kangasalla täyttyy lauantaina 9. heinäkuuta 1950-luvun rock and rollin ystävistä. Moro arpoo kahden hengen lippupaketin Racecoast Rockin’ Fest -bileisiin, jotka järjestetään jo 11. kerran.

Lippupaketin arvontaan pääset osallistumaan tämän jutun lopussa olevalla lomakkeella.

Osallistu rokkipaketin arvontaan maanantaihin 4.7. kello 10:een mennessä.

Lippupaketti arvotaan maanantaina 4. heinäkuuta aamupäivällä ja voittajalle ilmoitetaan välittömästi arvonnan jälkeen sähköpostilla.

Kova kattaus

Tänä kesänä Kisarannassa nähdään pitkästä aikaa pitkä rivi huippuesiintyjiä ulkomailta. Korona-aikana huippubileet onnistuttiin järjestämään nimekkäin kotimaisin voimin.

The Sureshots on vuonna 1985 perustettu perinteistä rockabillyä esittävä englantilaisyhtye. Bändi on kiertänyt lähes kaikki mahdolliset isommat festivaalit maailmassa.

Viimeksi The Sureshots nähtiin Suomessa 2010, joten nyt on korkea aika päästä tsekkaamaan bändi.

Skinny Jim & The Wildcats länsinaapurista. Kun puhutaan eurooppalaista huippurockabillystä niin monesti ajatukset käännetään ajassa 1990-luvulle Ruotsiin ja tuonaikaisiin huippubändeihin ja levy-yhtiöihin. Yhtiöistä legendaarisen on tietysti Tail- records, jolle 90-luvun puolivälissä perustettu Skinny Jim & The Wildcats levytti upeita klubihittejään.

Tämän bändin edellinen Suomen keikka menee niinkin pitkälle kuin vuoteen 1999, joten ihan jokapäiväistä herkkua ei myöskään tämän bändin kohdalla ole luvassa.

T Becker Trio on suhteellisen tuore ranskalaistrio ja tarjoilee perinteistä melodista rockabillyä siinä kaikkein perinteisimmässä muodossa eli triona ilman rumpuja. Tämä bändi on järjestäjän täky tapahtuman yllätysaktiksi.

AT's Roots & Ramblin' Suomesta. Illan aloittaa yhden maamme lahjakkaimmista nuorista muusikoista Artur Teräsen AT's Roots & Ramblin', Trio yhdistelee monia roots- musiikin aloja ehkä vahvimpina kuitenkin swing, blues ja rockabilly. Taitavaa soittoa omaperäisellä vokalistilla trion voimin, luvassa huikea show!

The Rosebud Suomesta. Päivätapahtumassa esiintyy pitkän linjan rockabilly- muusikon Tapio "Tatti" Vuorisen Rosebud -trio. Luvassa kolmiäänistä laulua ja menevää rockabillyä sekä countrya terassilla kello 17 alkaen.

Tapahtumassa myös levy- ja vaatemyyntiä sekä hienoja jenkkiautoja Kisarannan parkkipaikalla!

”Järjestäjänä odotan, että pahimpien koronavuosien jälkeen ihmiset lähtevät isoin joukoin varsinkin tällaisiin rock'n'roll - tapahtumiin! Vielä kun keli suosisi niin uskon, että tapahtumasta tulee täydellinen. Sadekaan ei haittaa, sillä keikat ovat sisällä tanssisalissa ja ulos saadaan myös katettua anniskelu/oleskelualuetta”, sanoo tapahtuman järjestäjä Iikku Riepponen.