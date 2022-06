Moron kolme vinkkiä viikonlopuksi: Saareen tai Härmälään tai Vehoniemeen

Vuonna 2007 Viikinsaaressa juhlittiin juhannusta näin komealla kokolla. Kokko on luvassa tänäkin juhannuksena, mikäli sää sen sallii.

1. Erilainen kaupunkijuhannus saaressa

Perjantai 24. ja lauantai 25.6. kello 10 ja 12 alkaen. Viikinsaari kutsuu viettämään erilaista kaupunkijuhannusta vehreään saareen. Saari on auki ja laivat liikkuvat juhannusaattona kello 10–00.30 ja juhannuspäivänä kello 12–21.30. Laivat Laukontorilta lähtevät tasatunnein, paluut saaresta aina puolelta.

Kuten perinteiseen juhannukseen kuuluu, luvassa on saunomista ja uimista rantasaunalla, pihapelien pelaamista sekä juhannuskokko sään salliessa. Trubaduuri tarjoaa terassille ja ravintolaan viihtyisän musiikin. Tänä vuonna aattona luvassa on myös juhannustanssit, jossa juhannuskansaa tanssittaa tanssiorkesteri Reeta & Lumo.

Laivaliput 25 euroa/aikuinen, 15 euroa/lapsi 3-12-v. Saunamaksu kuuluu juhannuspakettien ja laivalipun hintaan. Saunomisaika 1 h/henkilö. Juhannustanssien tanssiranneke maksaa 10 euroa.

2. Leirintäalueella myös juhlitaan jussia

Perjantaina 24.6. ja lauantaina 25.6. Camping Härmälässä vietetään myös juhannusjuhlaa! Perinteisessä juhannusjuhlassa on luvassa muun muassa lipunnosto ja kokko, säävarauksella.

Leirintäalueelta löytyy grillipaikkoja, uimaranta, saunat, minigolfia sekä ruokaa ja juomaa, joten juhannustunnelmaan pääsee varmasti.

Aaton aikataulu on sellainen, että kello 8–10 on maksuton sauna majoittujille, kello 10–13 saunavuorot kaikille vitosella ja kello 14.30 ja 16.30 on pitsabingo, kello 18 lipunnosto ja 18.30 kokko (säävaraus). Juhannuspäivänä jatketaan majoittujien maksuttomalla saunalla kello 8–10 ja avoimella vitosen vuorolla kello 10–12. Pitsabingo järjestetään kello 17.

3. Sitten jotain ihan muuta

Koko viikonloppu. Vehoniemen Automuseossa Kangasalla juhannusaattona on museo, kahvio, näkötorni ja museopuoti avoinna vähintään 10–22 (säävaraus 19 jälkeen). Lauantaina ja sunnuntaina 10–19. Myös Mobilia on auki juhannuksena.