Moron pääkirjoitus: Järvimatkailun iso nousu voisi alkaa Tampereella tänä kesänä

Klassikkomme järvimatkailussa ovat tietysti Hopealinja Pyhäjärvellä ja Runoilijan tie Näsijärvellä. Toiminta on ollut jo vuosia monipuolista, on esimerkiksi pitkiä risteilyjä Virroille ja Hämeenlinnaan saakka välisatamin ja bussikuljetuksin, on lounasristeilyitä, musiikkiristeilyitä ja legendaarinen reittiliikenne Viikinsaaren kesäparatiisiin.

Vuosikaudet on haaveiltu upeille järvillemme lisää hienoa toimintaa, jossa satunnainen matkailija ja satunnainen kaupunkilainen voisi päästä laineille ihan pieneksi hetkeksi. Muualla Suomessa ja maailmalla puolen tunnin maisemaristeilyt ovat olleet aina erittäin suosittuja. Tähän tarpeeseen on pikku hiljaa tullut lisää tarjontaa ja Morolle on kerrottu, että järvien toimijoiden yhteistyö on hyvää. Jos itsellä on liian iso tai pieni alus, ohjataan kysyjät naapuriin. Se on yksi menestymisen tärkeimpiä ohjenuoria kaikille yrittäjille: tee yhteistyötä ja jaa hyvää.

Morossa kerromme kahdesta tapauksesta, toinen Pyhäjärvellä, toinen Näsijärvellä. Etenkin Pyhäjärven uusi palvelu vastaa siihen unelmaan, että pääsisipä järville liikkumaan ilman omaa venettä ikään kuin bussilla. Härmälästä suoraan Laukontorille sieltä suoraan Pyynikille – ja tiettyinä ennakoitavina lähtöaikoina laiturista.

Tänä kesänä näin onnistuu Pyhäjärvellä. Asialla on itsekin aikanaan Härmälässä asunut kippari veneineen. Hän katseli Pyhäjärven yli keskustaan, ja ihmetteli, miksi tästä ei pääse yli vaikkei olisi omaa venettä. Nyt pääsee.