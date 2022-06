Kotipihassa joku on nakertanut kielon lehdelle kauniin tasaisen reikärivin – Asiantuntija kertoo, kuka on tehnyt reiät ja miten

On todennäköistä, että reiät kieloon on tehnyt kirkkaan punainen kovakuoriainen, kielokukko.

Lukijan kysymys: Kotipihassa kielon lehdelle on joku nakertanut reikiä reunasta reunaan. Tarkasti on reikien välit tehty. Mikä on ollut asialla?

Paikka on Lempäälä, omakotitaloni pihamaalla kukkapenkissä. Kielot ovat levinneet itsekseen ja kukkivat parhaillaan. Huomasin erikoisen lehden 8. kesäkuuta. Voisiko tekijä olla kielokukko?

Eeva

Luontotohtori vastaa: Hyvin mahdollista tai jopa todennäköistä, että reiät on tehnyt kielokukko, joka on lehtikuoriaisten heimon kirkkaan punainen kovakuoriainen.

Saman näköinen liljakukko elää monilla liljakasveilla. Jos otuksia myöhemmin löytyy, voi lajit erottaa jalkojen väristä. Liljakukon jalat ovat mustat, kielokukolla punaiset.

Kuvan reikärivi on voinut syntyä lehden vielä ollessa rullalla, jolloin yhdestä kohdasta syömällä kovakuoriainen on saanut aikaan monta vierekkäistä reikää yhdellä lehdellä.

Kielokukkoja voi tarvittaessa yrittää torjua omalta pihaltaan poimimalla tai pyretriinisumutteilla.