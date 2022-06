Eteläpuiston kelluva vesipuisto oli menestys viime kesänä – Nyt Kangasalle avataan toinen samanlainen

Alunperin vesipuisto haluttiin perustaa Tampereelle, mutta kaupungin kanssa ei päästy yhteistyöhön.

Moro, Kangasala

Kangasalaan Vesaniemen uimarannalle avataan uusi kelluva vesipuisto juhannuksen jälkeisellä viikolla. T3Park on jatkoa viime kesänä Eteläpuistoon avatulle samannimiselle vesipuistolle.

”Eteläpuiston T3Park -vesipuisto oli viime vuonna niin suosittu, että puistossa oli tungosta eivätkä kaikki asiakkaat päässeet puistoon silloin kuin halusivat”, puistoa pyörittävä yrittäjä Tuukka Tuominen avaa uuden puiston perustamisen syitä.

”Kesä on lyhyt ja meidän on pakko saada lyhyessä ajassa kaikki asiakkaat palveltua, mutta muuten viime kesä meni kyllä äärettömän hyvin”.

Kävijöitä odotettavissa

Vesipuistoja on tänä kesänä siis kaksi. Tuominen uskoo, että molemmissa tulee käymään suunnilleen yhtä paljon kävijöitä.

”Eteläpuiston sijainti keskellä Tamperetta tuo hyvää kävijämäärää. Kangasala sen sijaan ilmaisineen parkkipaikkoineen varmasti houkuttelee paljon väkeä”.

Tuominen on innoissaan uudesta vesipuistosta. Tälle kesälle onkin odotettavissa asiakkaita. Tuominen kertoo, että puistoja on nyt jo varattu kesän syntymäpäiväjuhliin ja yksityistilaisuuksiin.

Viime vuonna Eteläpuiston T3Parkissa asiakkaat viihtyivät koko kesän. Myös tänä kesänä molempiin vesipuistoihin odotetaan asiakkaita, ja varauksia on jo tullut.

Puistot ovat auki päivittäin kello 12–20 elokuun puoleenväliin asti. Vesipuisto on tarkoitettu yli 6-vuotiaille uimataitoisille, ja sinne pääsee tunniksi kerrallaan tasatunnein. Lipun hinta on 13 euroa.

Tänä kesänä on mahdollista ostaa myös 45 euron perhelippu, joka sisältää kahden aikuisen ja kahden lapsen pääsyn puistoon. Myös 39 euron päiväranneke on tämän kesän uusi lipputuote.

Ei päästy Tampereelle

Vesipuiston perustaminen ei ollut mutkaton tie. Tuominen yritti perustaa puistoa Tampereelle moneen paikkaan, kuten Kaukajärvelle ja Tohloppiin. Tuominen ylläpitää retkiluistelurataa Tohlopissa talvisin.

Tampereen kanssa ei kuitenkaan päästy neuvotteluihin asiasta, joten suunnitelmat kariutuvat.

Tuominen kertoo, että naapurikunta Kangasala oli onneksi hyvin aktiivinen asiassa, joten viime syksynä tehtiin päätös puiston perustamisesta sinne.

”Kangasalan kanssa on mennyt äärimmäisen hyvin. He ovat olleet todella aktiivisia prosessissa”, hän kehuu.

Molemmat vesipuistot on hankittu samalta valmistajalta, mutta niissä on erilaisia esteitä. Tulevaisuudessa puistojen esteitä on mahdollisuus sekoittaa keskenään, eli puistot voivat uudistua vuosittain. Tuominen kertoo, että jo tänä kesänä Eteläpuistoon saatetaan tuoda uusia esteitä.