Kalevanrinteessä on kuolleen näköinen puu – Asiantuntija kertoo, miksi tikka nakertaa puita

Moron luontotohtori vastaa tällä palstalla kysymyksiin, jotka voi lähettää moro@aamulehti.fi ja kuva on välttämätön. Kuvaa tarvitaan lajin tunnistamiseen.

Luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi museokeskus Vapriikissa Tampereella.

Lukijan kysymys: Onko tikka hakannut puun tuon näköiseksi Kalevanrinteessä?

Kimmo

Luontotohtori vastaa: Käytännössä lähes aina tikka on tällaisessa tapauksessa seuraus, ei syy, kyseessä on siis kuolleen puun ravintoketju. Kuusen kuolinsyy on todennäköisesti sen juurta ja ehkä koko puuta lahottanut kääpä tai muu sieni. Sienirihmasto, kuollut tai heikentynyt puu on houkutellut kovakuoriaisia munimaan sen kaarnaan rakoihin. Suuri osa kovakuoriaisista, etenkin sarvijäärät ja kaarnakuoriaiset elävät kaarnan alla, jossa on puun ravinteisin osa. Ne syövät sekä puun ravinteita että sienirihmastoa. Tikka puolestaan kuulee kovakuoriaisten ja niiden toukkien äänet, ja pystyy nokkimaan niitä jo kuolleen puun kaarnan alta tai puun pintakerroksesta. Kuuselta ravintoa voivat hakea ainakin pohjantikka, käpytikka ja palokärki.