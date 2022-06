Harvinainen pantterietana päätyi klapikasaan Lamminpäässä – Asiantuntija kertoo, että vieraslaji on harmiton

Moro, Vapriikki

Moron luontotohtori vastaa tällä palstalla kysymyksiin, jotka voi lähettää moro@aamulehti.fi ja kuva on välttämätön. Kuvaa tarvitaan lajin tunnistamiseen.

Luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi museokeskus Vapriikissa Tampereella.

Lukijan kysymys: Lamminpäässä on erittäin harvinaisia pantterietanoita. Limaisen pötkylän tieteellinen nimi on hauska – Limax maximus. Olen nähnyt jo kaksi. Viimekesäinen havaintoni jäi hämärän vuoksi epävarmaksi, mutta melko varmaa on, että sekin oli pantterietana. Tämänkesäinen havaintoni on viime viikolta. Olisi tärkeää, että ihmiset tunnistaisivat lajin, eivätkä esimerkiksi tappaisi harvinaisuutta luullen sitä Espanjan siruetanaksi (tappajaetana). Laji.fi-sivuston mukaan pantterietanasta on Suomessa vain 242 havaintoa, ja Tampere on havaintokunnista toiseksi pohjoisin. Kuva on pihallani olevasta suojaamattomasta klapikasasta. En tiedä. liittyykö etanan oleminen tuossa klapikasassa siihen, että puu on vaahteraa, vai onko elukka vain sattumalta tuossa kasassa. Onneksi en vahingossa runnonut liikkiötä hengiltä.

Tapio

Luontotohtori vastaa: Laji ei ole Suomessa alkuperäinen, ja vaikka ei haitallinen vieraslaji olekaan, niin on meillä kuitenkin ainakin jossain määrin leviävä, ihmisen toimesta maakuormien ja taimien mukana. Tiettävästi se on kuitenkin harmiton. Eniten se muistuttaa yhtä isokokoista ukkoetanaa, jolta pantterimaiset laikut puuttuvat.