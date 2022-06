Alarannan pojat ovat tavanneet joka keskiviikko jo 40 vuoden ajan – Viikkoakaan ei jätetä väliin

40 vuotta sitten syntyi idea lapsuuden kavereiden yhteisistä tapaamisista. Kaverukset nauttivat aamukahvit Laukontorilla joka keskiviikko.

Moro, Laukontori

Moron kesäisessä juttusarjassa esitellään erilaisia tamperelaisia kaveriporukoita.

Alarannan pojat ovat kokoontuneet joka keskiviikko 40 vuoden ajan. Viime aikoina tapaamiset on järjestetty porukan suosikkipaikassa Bistro Laukossa Laukontorilla.

Porukan kokoonpano on vaihdellut vuosien varrella, mutta nykyään heitä on kymmenkunta. Kaveruksiin kuuluu Simo Nieminen, Pauli Saarinen, Matti Nieminen, Kalevi Saarinen, Reijo Niemi, Lasse Grönlund, Erkki Jäppinen, Paavo Saarinen, Matti Vilen, Jorma Ahvonen ja Veikko Lahti.

Kaverukset ovat tunteneet toisensa aina. He asuivat lapsuudessaan naapuritaloissa Tampereen Nalkalassa, ja viettivät paljon aikaa yhdessä.

”Olimme katupoikia, kaikki aika vietettiin ulkona juoksennellen”, he kertovat yhteen ääneen.

Aleksanterin koulussa Tampereella opiskelleet ystävykset kuluttivat lapsuutensa Eteläpuiston kentällä ja sittemmin puretulla Palomäen uimalaitoksella. Porukkaa yhdisti myös liikunnallisuus. He ovat harrastaneet muun muassa uintia, melontaa, jääkiekkoa ja tanssia.

Kutsukirjeen sai moni vanha tuttu

Kaverukset ovat tavanneet toisiaan myös aikuisiällä, sillä kaikki ovat asuneet Pirkanmaalla. Perhe-elämä ja työt veivät kuitenkin lopulta mennessään.

Idea säännöllisistä yhteisistä tapaamisista syntyi Veikko Lahden ja Paavo Saarisen ajatuksissa.

”Kävin usein pullapussin kanssa Paavolla kahvilla, ja kerran saimme idean kasata vanhat kaverit taas yhteen”, Lahti kertoo

Ensimmäinen tapaaminen järjestettiin Pyynikin uimahallilla. Kutsukirjeen sai reilu parikymmentä henkilöä, joista vain kaksi ei päässyt mukaan ulkomaanmatkojensa vuoksi.

Siitä alkoivat viikoittaiset tapaamiset, jotka ovat jatkuneet tähän päivään saakka.

Paavo Saarinen (vas.) ja Veikko Lahti saivat aikoinaan idean kasata vanhat ystävät kokoon. Ensimmäisestä tapaamisesta lähtien oli selvää, että porukka kerääntyisi viikoittain viettämään aikaa yhdessä.

Ystävät ovat henkireikä

Porukka kertoo, että Tampere on muuttunut paljon vuosien varrella. Kaupungista on purettu monia rakkaita paikkoja, kuten Palomäen uimalaitos ja moni Amurin alueen rakennus.

Vaikka maailma ympärillä on muuttunut, kaveriporukkaan se ei ole vaikuttanut. Porukan vanhin on 90-vuotias Veikko Lahti. Nuorinkin on jo yli kahdeksankymmenen.

”Porukkamme ei ole muuttunut mitenkään. Olemme nyt vain vanhempia, ja muutama on saanut kuulolaitteen”, he nauravat.

Kaveruksia yhdistää ronski huumorintaju.

”Olemme aina piikitelleet toisiamme, eikä kukaan ota siitä nokkiinsa. Jokainen on vuorollaan vitsien kohteena”, Lahti kertoo.

Ystävykset muistelevat lapsuuden seikkailujaan lämmöllä. Aikuisuus ja eläkevuodet ovat kuitenkin erityisen merkityksellisiä, koska silloin porukka on pitänyt yhtä säännöllisesti.

Porukan parhaimpiin yhteisiin muistoihin lukeutuu saunaillat ja yhteiset reissut työväentalon tansseihin. Ruotsin laivallakin kaverukset ovat viihtyneet.

Yhteiset aamukahvit ovat myös jokaiselle tärkeitä.

”Keskiviikkoista tapaamista odotetaan aina innolla, se on viikon kohokohta”, he summaavat.

