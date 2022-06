Katso tuliterät opastusvideot kahdella kielellä – näin käytät kaupunkipyörää Tampereella

Tampereella ei ajelu jää ainakaan neuvoista kiinni.

Moro, Siperia

Tampereen kaupunkipyörien käyttöön kannustetaan ja neuvotaan uudella videolla, joka julkaistaan lähipäivinä muun muassa Nyssen ja Kaupunkipyörien nettisivuilla. Asialla ovat Ekokumppanit oy ja Tiikerikuva.

Ennestään tarkat ohjeet löytyvät muun muassa Nyssen netistä Kaupunkipyörät-sivulta.

”Ohjeita pyörien käyttöön on jo nettisivuilla, asemien infotauluissa, sovelluksen kautta saatavissa ja pyörien koreissa, mutta ohjeet järjestelmän käyttöön ottamiseksi on hyvä olla mahdollisimman monessa eri formaatissa. Vaikka toisille onkin luontaista tutustua ohjeisiin lukemalla, niin toisille visuaalinen tapa tutustua käyttöön on erittäin tärkeää”, kertoo projektipäällikkö Olli Vakkala Ekokumppaneista.

Videosta tulee ”selkeä ja ytimekäs, jotta se on käyttäjälle samalla mahdollisimman informatiivinen ja vaivaton työkalu järjestelmän haltuun ottamiseksi”.

Kaupunkipyöriä tuodaan tutuiksi kaupunkilaisille myös muutoin. Pyörät näkyvät useissa tapahtumissa kesän ja syksyn aikana, ja kaupunkipyöräagentit järjestävät esimerkiksi koeajoja.

Pyörät näkyvät myös opiskelijoiden arjessa kampuksilla tulevana lukukautena monella tavalla. Parhaillaan myös toteutetaan kaupunkipyörille omaa haalarimerkkiä.

Opastusvideo suomeksi:

Opastusvideo englanniksi: