Kävelijä törmäsi liskoon hakkuuaukealla – Asiantuntija tunnisti lajin, joka ei ole lisko laisinkaan

Moron luontotohtori vastaa tällä palstalla kysymyksiin, jotka voi lähettää moro@aamulehti.fi ja kuva on välttämätön. Kuvaa tarvitaan lajin tunnistamiseen.

Luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi museokeskus Vapriikissa Tampereella.

Lukijan kysymys: Kävelin Tampereen Ilkossa pari vuotta vanhalla hakkuuaukealla ja törmäsin tähän pieneen sisiliskoon iltakuuden aikoihin. Ihmettelin selässä olevaa ruskeaa juovaa, kun en ole aivan tämän värisiä sisiliskoja ennen nähnyt. Mikähän laji tämä tarkalleen mahtaa olla?

Luontotohtori vastaa: Kuvassa on nuori vesilisko eli uudelta nimeltään manteri. Sen nimi on muutettu, koska vanha vesilisko-nimi viittasi liskoihin, vaikka kyseessä on pyrstöllinen sammakkoeläin. Se on siis sukua Keski-Euroopan salamantereille, josta uusi nimikin on johdettu.

Toisin kuin luulisi, vesilisko tai manteri elää suuren osan elämästään kuivalla maalla. Se saapuu kutulammikolle vain keväällä. Muun osan kesästä se piilottelee ja saalistaa kostealla säällä hyönteisiä ja hämähäkkejä.

Muiden kotimaisten sammakkoeläinten tapaan sekin on meillä rauhoitettu.