Sähköpolkupyörät saattavat viilettää jo kesän lopulla pitkin Tampereen katuja – Kuinka ne pärjäävät vertailussa kaupunkipyörille?

Moro selvitti, voittaako Tampereelle mahdollisesti kesällä saapuvat sähköpyörät perinteisen kaupunkifillarin. Tiukka kilpailu ratkesi lopulta ylämäessä.

Moro, Jyväskylä

Moro testasi, kumpi on parempi: Tampereen kaupunkipolkupyörä vai Tier-sähköpolkupyörä.

Tavalliset kaupunkipolkupyörät saapuivat Tampereelle viime kesänä. Nyt myös sähköpotkulaudoistaan tunnettu Tier miettii sähköavusteisten polkupyörien tuomista kaupunkiin.

Sähköpyörät löytyvät Suomessa jo Lappeenrannasta, Oulusta ja Jyväskylästä. Lisäksi Vaasa ja Vantaa saavat alkukesän aikana omat fillarinsa. Tier päättää loppukesästä, saapuvatko pyörät myös Tampereelle.

Ajotestiä varten matkattiin Jyväskylään, koska muualta tuotu Tierin sähköpyörä ei toimisi Tampereella sovelluksen rajoitusten takia. Mukaan matkaan lainattiin Tampereen kaupunkipyörä.

Testaajat kokeilivat molempia pyöriä tasamaalla, mäessä, asvaltilla ja hiekalla.

Moron toimittaja Tiina Purho ja vapaaehtoinen testaaja Antti Hallinen kokeilivat, kummalla pyörällä ajo sujuu mukavammin.

Pyörät ovat suunnilleen saman kokoisia. Sähköpyörä on huomattavasti painavampi.

1. Ajomukavuus

Kaupunkipyörä: 3/5

Kaupunkipyörä tuntuu ajossa vankalta ja turvalliselta. Ajoasentoon pystyy vaikuttamaan penkin korkeutta säätämällä. Tuntuma pyörän selässä on mukava. Ajokki tuntuu tavanomaiselta polkupyörältä, joka sopii monen kokoiselle pyöräilijälle.

Sähköpyörä: 4/5

Tuntuma sähköpyörän satulaan noustessa on luotettava ja vakaa. Pyörä on suhteellisen painava, mikä lisää tukevuutta ajoon. Ajoasento on miellyttävä, ja penkin korkeutta voi säätää vaivattomasti.

Tasamaalla molemmat pyörät kulkevat vaivattomasti.

Molempien pyörien satuloita on mahdollista säätää sopivalle korkeudelle. Näin ollen pyörät sopivat ajoon eri pituisille henkilöille.

2. Kiihtyvyys

Kaupunkipyörä: 3/5

Ajokin kiihtyvyys riippuu polkijan omasta lihasvoimasta. Liikkeelle pääsee kuitenkin vaivattomasti ja käytössä on kolme vaihdetta. Pyörän saa vauhtiin nopeammin kuin sähköpyörän, mutta sähköavusteinen versio menee nopeasti alkukiihdytyksen jälkeen ohi.

Sähköpyörä: 4/5

Sähköavusteinen pyörä kiihtyy yllättävän nopeasti ja herkästi pyörää polkaisemalla. Pyörällä pääsee lujaa vauhtia, mutta aivan huippunopeuksiin testaajat eivät edes uskalla pyörällä kiihdyttää.

Sähköpyörällä matka luistaa nopeammin. Kaupunkiliikenteeseen sen huippuvauhti voi olla jopa liian nopea.

3. Jarrutus

Kaupunkipyörä: 3/5

Pyörän käsikäyttöiset jarrut toimivat kirskumatta. Etujarru toimii herkästi, mutta takajarrua joutuu puristaa hieman kovempaa.

Sähköpyörä: 4/5

Kulkupeli pysähtyy nopeasti jarruttaessa. Etu- ja takajarruja käytetään käsin, ja ne toimivat kevyen vaivattomasti.

Tampereen kaupunkipyörä parkkeerataan kaupunkipyöräasemalle. Sen voi kuitenkin lukita hetkeksi myös muualle, mutta käyttöaika ei keskeydy lukituksen ajaksi.

Tier-sähköpyörän voi parkkeerata itse valitsemaansa paikkaan käyttöalueella.

4. Ketteryys

Kaupunkipyörä: 3/5

Kaupunkipyörä ei ole ajossa aivan yhtä ketterä kuin monet muut tavalliset polkupyörät. Ohjaustanko ei käänny sivuille tarpeeksi notkeasti. Tiukassa käännöksessä pyörän selästä on hypättävä alas.

Sähköpyörä: 2/5

Sähköpyörä häviää ketteryydessä kaupunkipyörälle. Painava ajokki ei käänny jyrkkään mutkaan vaivattomasti. Myös sähköpyörän kyydistä on hypättävä maan kamaralle tiukoissa käännöksissä.

Molemmat pyörät ovat kömpelöitä käännöksissä. Sähköpyörän kääntämistä jyrkässä mutkassa vaikeuttaa myös se, että pyörä on melkoisen painava.

Kaupunkipyörällä kääntyminen ei suju yhtä vaivattomasti kuin monilla muilla tavallisilla polkupyörillä.

5. Hinta-laatusuhde

Kaupunkipyörä: 4/5

Ajokin saa käyttöönsä vuorokaudeksi neljällä, kuukaudeksi seitsemällä ja koko kaudeksi 25 eurolla.

Hinta on kohtuullinen ja sopii todennäköisesti monen kukkarolle. Jos tavallinen polkupyörä vastaa ajajan tarpeita, tuntuu kaupunkipyörä huomattavasti sähköpyörää edullisemmalta vaihtoehdolta.

Sähköpyörä: 3/5

Pyörällä ajaminen kustantaa 0,23 euroa minuutilta. Lisäksi matkaan lisätään euron avausmaksu. Tier tarjoaa myös erilaisia pakettihintoja ajopeleilleen.

Hinta tuntuu kohtuulliselta silloin, kun ajettava matka on lyhyt. Pidemmällä matkalla ajominuutteja kertyy enemmän, ja pyörä häviää hinnassa kaupunkipyörälle.

Antti Hallinen ja toimittaja Tiina Purho testasivat pyöriä Jyväskylässä.

Lopputulos

Molemmat testaajat voisivat jatkossa käyttää kumpaa tahansa ajokkia.

Kaupunkipyörä soveltuu testaajien mielestä rauhalliseen kaupunkiajoon silloin, kun tavanomainen polkupyörä vastaa matkan ja polkijan tarpeita. Pelkästään ajo-ominaisuuksia arvioidessa kaupunkipyörä häviää niukasti sähköpyörälle.

Sähköpyörällä kilometrit taittuvat huomattavasti nopeammin, ja kesähelteellä vähemmän hikoillen. Ajo-ominaisuudet ovat tavalliselle kuskille riittävät. Sähköavusteisuudesta huolimatta pyörää on helppo hallita, vaikka ei olisi tottunut sähköpyörän kyytiin.

Antti Hallinen ja toimittaja Tiina Purho uskovat, että molemmille pyörille löytyy oma käyttäjäkuntansa.

Ylämäessä sähköpyörä on miellyttävämpi, ja sillä pääsee polkemaan kaupunkipyörää pidemmälle. Jyrkässä nousussa molemmat hyytyvät lopulta polkuvoimien loppuessa.