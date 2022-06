Särkänniemeen avattiin uusi ravintola juuri ennen kesäloman alkua – Lasten suora arvio: Ikean lihapullat parempia, ranskalaisille kiitosta

Moron pikatesti selvitti, millainen on Särkänniemen uusi ravintola Ilo.

Moro, Särkänniemi

Särkänniemen uutuusravintola Ilo avattiin lauantaina 28. toukokuuta. ”Matalan kynnyksen á la carte” on suunnattu lapsiperheille, ja huvipuistomainen tunnelma näkyy ravintolan seinissä sekä ruokalistalla annosten nimissä.

Itse jätän välistä Tornadossa kieputetun lohen ja Vauhtimadon kesäherkun, ja kokeilen aikuisten listalta vegaanista voipapurisottoa.

Tilaaminen oli helppoa ja kätevää.

Tilaus merkitään tussilla laminoituun ruokalistaan, jonka minulle ojentaa tarjoilija Jenni Ylisirniö. Annokset aikuisten listalla maksavat 20–30 euroa. Toastit maksavat 15 euroa ja lasten annokset kympin. Salaattipöytä maksaa muutaman euron lisää.

Ruoka oli perushyvää ja maistuisi kesken huvipuistopäivän. Ihan niin paljon en risotosta kuitenkaan innostunut, että tulisin uudestaan vain sen takia.

Päiväkotiryhmä tuli Tukkijoen tukkijätkän lihapullille

Ravintolassa on rauhallista, kunnes hetken päästä käytävästä kuuluu lasten iloinen nauru ja puheensorina. Päiväkoti Oravametsän lapset Atalasta tallustelevat iloisesti sisään.

Lapset ovat tulleet käymään Särkänniemen Koiramäessä, ja isoimmat lapset kertovat myös pääsevänsä kummitustaloon.

Välillä päiväkotiryhmän kanssa mukana tulleet aikuiset joutuvat muistuttamaan lapsia siitä, ettei ravintolassa voi pitää meteliä. Itse nautin lasten iloisesta puheensorinasta.

Ryhmä on tehnyt pöytävarauksen etukäteen, joten ravintolassa on osattu varautua heihin. Lapsille on katettu pöytään kartioiksi taitellut oranssit servetit, ketsuppipullot ja mehukannut. Hetken päästä tarjoilijat tuovat jokaiselle lapselle Tukkijoen tukkijätkän lihapulla-annoksen.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Katja Niinimäki puristaa ketsuppia Sampo Heikkisen lautaselle.

”Namia!” vastaa Sampo Heikkinen, 6, kun häneltä kysyy, oliko hyviä lihapullia.

”Mä en tykännyt lihapullista”, kritisoi Ida Puranen, 5.

”Tai mäkään en oikein tykännyt. Mun lempilihapullat on Ikean lihapullia”, Heikkinen korjaa mielipidettään.

”Niin munkin!” Puranen kertoo.

Ranskalaiset maistuivat lapsille

Vaikka Ilon lihapullat eivät Ikean tasolle yltäneetkään, sekä Heikkinen että Puranen toisivat serkut ja kaverit syömään Iloon. Myös sisustus herättää kiinnostusta lapsissa.

”Täällä on pääsiäispuita, eli puita, joissa on munia”, Heikkinen tulkitsee seinällä olevaa taideteosta.

Kun taas ravintolan ydinkohderyhmään kuuluvilta kysyy, mikä oli parasta ravintolassa, vastaus on helppo.

”Ranskalaiset!” huutavat Heikkinen ja Puranen täynnä intoa. Heikkinen kehui myös ravintolan ketsuppia.

Ida Puranen ja Sampo Heikkinen pitivät ravintolan ranskalaisista.

”Peruna on hyvä”, kommentoi ravintolapäällikkö Tuukka Siltanen lasten ruokamieltymyksiä. Makkaraperunoita ei ruokalistalla kuitenkaan nähdä, sillä niitä saa muualtakin huvipuistosta.

Siltanen kertoo, että suosituimpia annoksia tähän mennessä ovat olleet toastit, joilla saa nälän sammutettua nopeasti.

Pöytävaraus helpottaa lapsiperheen huvipuistopäivää

Siltanen lupaa, että Ilo tarjoaa rauhoittumishetken lapsiperheille keskellä kiireistä puistopäivää. Varaamalla pöydän välttää jonottamisen. Varauksen voi tehdä etukäteen tai huvipuistopäivän aikana.

”On huomattu, että puistopäivän aikana nälkä tulee samaan aikaan koko porukalla. Kahden lapsen vanhempana kannustan käyttämään pöytävarausta”, Siltanen suosittelee.

Ravintolapäällikkö Tuukka Siltanen kertoo, että toasteja on tilattu ensimmäisen viikon aikana ravintolassa paljon. Vieressä seisoo keittiövastaava Maaret Lahti-Mononen.

Koulujen päättäjäisiä edeltävällä sateisella viikolla Särkänniemessä ja Ilossa on ollut melko rauhallista, mutta kesälomien alkaessa odotetaan enemmän pöytävarauksia. Heinäkuu on Särkänniemen kiireisintä aikaa, joten Iloon odotetaan ruuhkaa.

”Kun kesälomat alkaa, niin vauhti hiukan kiristyy, mutta juhannuksesta eteenpäin sitten mennään kovaa vauhtia”, Siltanen ennustaa.