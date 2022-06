Kalevassa odotti monia lapsia ikävä yllätys – Tampereella suosittu leikkipaikka on kiinni koko kesän

Lasten suosittu leikki- ja harjoittelupaikka peruskorjataan, joten polkuautot ja pyörät pysyvät tallissa.

Liikennepuisto Kalevan uintikeskuksen vieressä on enää muisto vain. Liikennepuisto uudistetaan alueen puistoremontissa.

Moro, Kaleva

Moni lasten liikennepuistoon Kalevassa pyrkinyt on tänä keväänä pettynyt, sillä liikennepuisto on täydessä remontissa ja toimintaa ei ole. Puiston on tarkoitus aueta käyttäjille jälleen ensi keväänä.

Puiston uusiminen liittyy koko Kalevan keskuspuiston ja Kiovanpuiston kolmivuotiseen kunnostamiseen. Puistot kunnostetaan vaiheittain vuosina 2022–2025.

Lasten liikennepuisto Kalevassa on kiinni tämän kesän.

Nykyaikaistetaan

Lasten liikennepuisto kunnostetaan kokonaisuudessaan vastaamaan paremmin käytön ja liikenneopetuksen nykytarpeita. Palautteen pohjalta liikennepuiston toimintoja monipuolistetaan ja pyöräilyratkaisuja muutetaan.

Liikennepuistoon lisätään elementtejä, jotka mahdollistavat autoliikenteen lisäksi myös pyöräilyn ja joukkoliikenteen käytön opetuksen. Liikennepuiston yhteyteen tulee yleisövessa.

Parkouria ja pumptrackia

Liikennepuiston itäpuolelle rakennetaan uusi parkour-alue, jossa on betoninen parkour- ja kiipeilymuuri, parkour-välineitä, parkour-veistos sekä kiipeily- ja temppurata.

Uusi asfalttipintainen koripallokenttä tehdään maaston muotojen rajaamaan pyöreään notkelmaan.

Liikennepuiston uudistus liittyy Kalevan Keskuspuiston ja Kiovanpuiston kunnostamiseen vuosina 2022–2025.

Koko alue remonttiin

Tampereen kaupunki kunnostaa Kalevan keskuspuiston ja Kiovanpuiston vaiheittain vuosina 2022–2025.

Kiovanpuisto sijaitsee Tampereen uintikeskuksen länsipuolella ja ulottuu lännessä Kaupinkatuun. Uintikeskuksen itäpuolella viheralue jatkuu Kalevan keskuspuistona.

Suurin osa Kiovanpuistosta kuuluu Kalevan valtakunnallisesti merkittävään rakennetun kulttuuriympäristön alueeseen, jolla kunnostustoimenpiteet ovat pääosin säilyttäviä.

Kaupunki uusii koko puiston kalusteet ja varusteet. Aktiviteettialueiden valaistus ja osa reittien valaistuksesta uusitaan myös.

Uusi leikkipaikka tulee

Kiovanpuiston pelikentän pohjoispuolelle rakennetaan uusi aidattu yleinen leikkipaikka, joka tulee myös Hipposkorttelin päiväkodin käyttöön.

Leikkipaikalle tulee liukumäkiä, keinuja, kiipeilytelineitä ja karuselli sekä puistosoittimia. Nykyiset kaksi Kalevan keskuspuiston leikkipaikkaa poistuvat.

Sammon päiväkodin pohjoispuolelle tehdään uusi asvalttipäällysteinen pyöräilyyn, potkulautailuun, skeittailuun ja rullaluisteluun sopiva pumptrack-rata.

Kiovanpuiston eteläosaan rakennetaan uusi kuntoilupaikka, petankkikentät ja oleskelupaikkoja.

Suunnitelman kustannusarvio on 3,1 miljoonaa euroa.