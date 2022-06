Tampereen Härmälässä on omenapuu, josta juuri nyt vain puolet kukkii – Asiantuntijalla on ilmiöön luonnollinen selitys

Moro, Vapriikki

Luontotohtorille voi lähettää pähkäiltävää valokuvan kera moro@aamulehti.fi -sähköpostiin. Kuva on tunnistamisen kannalta tärkeä asia.

Kerro myös, millä paikkakunnalla ja millaisessa paikassa havainto on tehty.

Liitäthän kysymykseen myös tiedon luontohavainnon ajasta sekä eliön kokoarvion.

Moron luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on Tampereen luonnontieteellisen museon amanuenssi.

Lukijan kysymys: Härmälänrannassa oli mielenkiintoinen omenapuu, jossa oli ainoastaan toisella puolen kukat.

Osaisiko Luontotohtori kertoa selitystä tälle?

Susa Tyrniluoto

Luontotohtori vastaa: Joskus puuyksilön kukinta toispuoleisesti voi johtua kasvuoloista, valosta ja lämmöstä, mutta koska tämä on omenapuu, ja siinä on hyvin selkeästi kaksi erilaista puolta.

Veikkaisin, että tämä on niin sanottu perheomenapuu, eli samaan runkoon on taimivaiheessa vartettu ainakin kahden eri omenalajikkeen oksia, ja näin on saatu kaunis puu, jossa on kaksi erilaista puolta.

Ne ovat lajikkeesta riippuen myös kukkivat hiukan eri aikaan.