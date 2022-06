Yksi kaupungin perinteisimmistä kivijalkaliikkeistä etsii jatkajaa – Muutoin Kalevan Vaneria uhkaa lopetus

Vuodesta 1958 Teiskontien varressa toiminut puusepänyritys ei ole saanut jatkajaa.

Kalevan Vanerin yrittäjä Kaj Lindholm etsii jatkajaa yritykselle, jonka tilauskirja ja asiakaskanta on kunnossa ja tarjouspyyntöjä tulee kuukaudessa kymmenittäin.

Moro, Teiskontie

Yksi Tampereen perinteisimpiä puualan yrityksiä on Kalevan Vaneri, mutta sitä uhkaa historian päättyminen. Yritys on toiminut Kalevassa kerrostalon samoissa kellaritiloissa vuodesta 1958 lähtien.

Nyt nykyinen yrittäjä Kaj Lindholm etsii toiminnalle jatkajaa, mutta puolessa vuodessa se ei ole onnistunut. Pian on edessä elinkelpoisen yrityksen lopettaminen.

”En tiedä, onko ollut huonoa tuuria, ettei se oikea ihminen ole tähän löytänyt. On siinä muutama yhteydenottaja istunut, mutta se ei ole johtanut sen pidemmälle”, Lindholm sanoo ja viittaa sohvaan, jolla Moron reportteri istuu firman pienessä toimistossa.

Jatkajaa hän on etsinyt Yrityspörssi-sivustolla, lehti-ilmoituksin ja myös kyselemällä tutuilta.

Tästä Liisankadun puolella olevasta luiskasta pääsee liikkeeseen, josta on vuosikymmenet haettu ja tilattu erilaisia vanerituotteita tarpeeseen.

Tältä näyttää heti sisäänkäynnin jälkeen.

Toimiston sohvalla on istunut muutama kiinnostunut, mutta yrityksen jatkajaa ei ole vielä löytynyt.

Valmis paketti tarjolla

Tampereen perinteiset kivijalkayritykset ovat tärkeä osa kaupunkikulttuuria ja kaupunkikuvaa. Kalevan vanerin asiakaskunnassa on puolet yrityksiä ja puolet yksityisiä. Heistä monet ovat asioineet kellarissa jo vuosikymmeniä.

”Kunnollisia tarjouspyyntöjä esimerkiksi keittiöistä tai sisustuskohteista tuli esimerkiksi 1.4.–19.5. yhteensä 45. Luvussa eivät ole mukana ovesta tulleet asiakkaat eivätkä pienet työt kuten ovet, kaapit ja leikkuulaudat. Olen pyyntöjä sitten tutuille yrittäjille jakanut tässä tilanteessa.”

Lindholm on tehnyt henkisen lopettamispäätöksen niin, että kesäkuun lopussa päättyy tilojen vuokrasopimus ja koneiden myynti-ilmoituksen luonnoksen on jo tehty.

”Vuokrasopimuksen jatkamiseen on optio, jos lähiaikoina löytyy jatkaja. Tähän on helppo jatkajan tulla, kaikki on valmiina.”

Lindholm kertoo, että hän on ollut yrittäjänä reilut neljä vuotta. Edellinen oli kahdeksan vuotta.

Mainos Teiskontien puolella kertoo ”pala kuin pala” ja Tässä talossa – vuodesta 1958.

Varaston arvo on noin 3 000 euroa.

Idea tuli kurssilla

”Olin yrityskurssilla ja yrityksen ostamista käsiteltäessä Kalevan Vaneri oli esimerkkinä. Sanoin, että minä ostan”, hän kuvailee vaneriyrittäjyyden alkua.

Miksi nyt luovut?

”Olen kone-insinööri ja ollut ikäni it-alalla ja sille suunnalle olen nyt palaamassa töihin. En ole puuseppä laisinkaan, mutta harrastuneisuuden kautta lähdin yrittäjäksi.”

Lisäksi hän aikoo ottaa varhennetun eläkkeen syyskuusta lähtien. Uuden yrittäjän tukena Lindholm lupaa olla alussa.

”Liikevaihto on ollut neljän vuoden aikana keskimäärin 116 000 euroa vuodessa.”

Mitä Kalevan Vanerin hankkiminen maksaa?

”Yhtiön myyntihinta on 23 000 euroa lisättynä kauppahetken varaston arvolla, joka on noin 3 000 euroa. Myyntihintaan kuuluu kaikki tarvittava, esimerkiksi yrityksen kalusto sahoineen, koneineen, konttorivarusteineen, asiakasrekistereineen, toimittajasopimuksineen ja niin edelleen.”