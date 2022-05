Tunnettu ravintolatila Finlaysonin alueella Tampereella saa uutta käyttöä – ruokaravintolaa siihen ei vieläkään tule

Kesän kestävä kansainvälinen taidekokonaisuus avautuu 10. kesäkuuta.

Moro, Siperia

Entiseen ravintolaan Finlaysonilla tulee kesäksi suuria tekstiilitöitä ja suuria puutöitä sekä niiden yhdistelmiä. Suosittua entistä Ziberia-ravintolaa remontoidaan loppuviikon aikana Finlayson Art Arean näyttelytilaksi.

”Tulee huikea ja värikäs ja hauska näyttely tähänkin tilaan. On mahtavaa, että yksi Suomen parhaista tektiilitaiteilijoista Pauliina Turakka-Purhonen ja yksi Suomen parhaista puuteosten tekijöistä Tapani Kokko yhdistävät voimansa”, iloitsee Finlaysonin Art Arean tapahtumajohtaja Pertti Ketonen.

Hän on myös tapahtuman tuottavan Grafiikkapaja Himmelblaun yrittäjä.

Finlayson Art Area eli tutummin FAA tuo tänä vuonna tarjolle töitä 15 ammattitaiteilijalta. Ensimmäistä kertaa mukana on myös Vuoden nuoren taiteilijan töitä Tampereen taidemuseon ulkopuolella.

”Saamme tänne Emma Jääskeläisen raskaita veistoksia.”

Finlayson Art Arean uusin näyttelytila rakennetaan loppuviikon aikana entisen ravintola Ziberian tiloihin.

Aukeaa kesäkuussa

FAA:n näyttelyt levittäytyvät kaikkialle Finlaysonilla. Jo perinteiset katumaalaukset alueella ovat parhaillaan käynnissä. Kahdeksannen kerran järjestettävä tapahtuma avataan 10. kesäkuuta ja on avoinna elokuun loppuun.

Esille tulee taidegrafiikkaa, veistoksia, valokuvataidetta, installaatioita, maalauksia, keramiikkaa, sarjakuvaa, katumaalauksia ja vihertaideteoksia. Tapahtuma on avoinna sisätiloiltaan tiistaista perjantaihin 11–18 ja lauantaisin ja sunnuntaisin kello 12–18, vapaa pääsy.

Opastukset järjestetään keskiviikkoisin kello 16 ja lauantaisin kello 13. Lähtö on Väinö Linnan aukion lavan vierestä. Kesto 1 tunti ja 15minuuttia. Kierrokselle on vapaa pääsy ja reitillä on portaita. Ryhmävaraukset 50e/ryhmä.

FAA22-taiteilijat: Matti Hagelberg, Samuli Heimonen, Heli Hiltunen, Emma Jääskeläinen, Tapani Kokko, Roni Kuulasvuo, Fanni Niemi-Junkola, Jorma Puranen, Janne Rahunen, Esa Riippa, Michael Schilkin, Sebastian Schultz, Christina Stadlbauer, Pauliina Turakka-Purhonen, Meri Westlin.