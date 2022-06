Koululaiset ryhtyivät vesitutkijoiksi – Opettaja: ”Käsitys tutun uimarannan vedestä voi muuttua testituloksista”

Lielahden koulun oppilaat pääsivät selvittämään lähivesistönsä tilaa vesirepulla maanantaina. Niemen uimarannalle kokoontuneet oppilaat tutkailivat vedestä asioita, joita ei näe paljaalla silmällä.

Lielahden koulun oppilaat Tinja Virtanen, 11, Milla Luoma, 11, ja Nicholas Pekkinen, 12, tutkivat veden laatua Niemen uimarannalla. Vesirepusta löytyvillä tarvikkeilla on mahdollista selvittää monenlaisia asioita lähivesistöjen tilasta.

Moro, Niemen uimaranta

Niemen uimarannalla riitti vilinää, kun Lielahden koulun oppilaat pääsivät kokeilemaan vesireppua.

Alkukesä ei ole parasta aikaa järviveden tutkimiseen. Vesi on silloin kirkkaimmillaan, sillä jäät ovat vasta hiljattain sulaneet, kertoo Lielahden koulun opettaja Maiju Salonen.

Lielahden koulun viides- ja kuudesluokkalaiset pääsivät kuitenkin kokeilemaan koululle lahjoitettua vesireppua aurinkoisessa säässä maanantaina.

Vesireppu on Suomen ympäristökeskuksen suunnittelema tarvikepaketti, jonka sisältämillä välineillä voi tutkia lähivesistöjen laatua. Vesirepusta löytyvillä välineillä ja ohjeilla koululaiset pääsivät tutkimaan monenlaisia asioita lähivesistöstään.

Reppu sisältää vesilämpömittarin ja näkösyvyyttä mittaavan secchi-levyn. Repun välineillä on mahdollista mitata myös veden sameutta ja sinilevätilannetta. Lisäksi repusta löytyy tarvikkeet veden happi-, fosfori- ja typpipitoisuuden mittaamiseen.

Nicholas Pekkinen ja Tinja Virtanen mittaavat veden näkösyvyyttä secchi-levyllä. Näkyvyys ulottui laiturin nokassa 140 senttimetriin.

Oppilaat kokoontuivat laiturille keräämään näytteitä.

Ympäristötietoutta kehittämässä

Vesirepun Lielahden koululle lahjoitti tamperelainen Tammer Nova rotaryklubi. Hallituksen presidentti Kaija Reiman-Salminen kertoo, että vesirepulla on mahdollista tukea yksinkertaisella ja helpolla tavalla lasten ympäristökasvatusta.

Rotarit haluavat olla mahdollistamassa lasten ympäristötietouden kehittymistä.

”Rotareiden toimintaan kuuluu toisten huomioiminen. Siihen lukeutuu myös luonnon ja ympäristön huomiointi”, Reiman-Salminen kertoo.

Vesireppu on jaettu Tampereella Lielahden koulun lisäksi myös Vuoreksen koululle. Reppuja on annettu ympäri Suomen myös muille kouluille paikallisten rotaryklubien toimittamina. Reiman-Salminen toivoo, että mahdollisimman moni oppilas saisi mahdollisuuden tutustua lähiluontonsa vesistöihin.

Vesireput ovat osa rotarien maailmanlaajuista RotaKids-toimintaa. Sen tarkoituksena on järjestää lapsille järjestön arvojen mukaista ajanvietettä. Lisäksi toiminnalla pyritään opettamaan lapsille arvostusta luontoa ja muita ihmisiä kohtaan.

Mökkirannan veden tutkimista

Vesireppua voi hyödyntää monenlaisessa tilanteessa. Reiman-Salmisen mukaan sitä ei ole kohdistettu pelkästään koululaisille tai tietyille ikäryhmille.

”Sitä voi käyttää vaikka omassa mökkirannassa uimaveden tilan seuraamiseen”, Reiman-Salminen toteaa.

Vesirepun hinta on 140 euroa. Siihen on saatavilla myös 40 euron arvoinen lisäpaketti, jossa on uusia testivälineitä käytettyjen tilalle.

Lielahden koulun opettaja Maiju Salonen ja Tammer Nova rotaryklubin presidentti Kaija Reiman-Salminen iloitsivat mahdollisuudesta kehittää oppilaiden ympäristötietoutta.

Nicholas Pekkinen kerää vesinäytteitä laiturilla. Ryhmässä mukana ovat Tinja Virtanen ja Milla Luoma.

Käytännön oppimista

Koululaiset jakautuivat pienryhmiin keräämään näytteitä Niemen uimarannan laiturin nokasta ja rannasta.

Vesirepulla tehtyjen kokeiden tuloksia pääsee tarkastelemaan muutamien minuuttien kuluessa. Joitakin testituloksia, kuten veden bakteerikantaa, joutuu odottamaan hieman pidempään.

Testitulosten valmistuessa oppilailla oli aikaa nauttia aurinkoisesta päivästä ja mukaan otetuista eväistä. Rohkeimmat uskaltautuivat myös uimaan 13-asteiseen veteen.

Milla Luoma, 11, piti evästaukoa samalla, kun näytteiden tulokset valmistuivat. Osa oppilaista uskaltautui myös tauolla pulahtamaan veteen.

Nicholas Pekkinen, Tinja Virtanen ja Milla Luoma kumartuivat keräämään vesinäytettä laiturilla.

Opettaja Maiju Salosen mukaan vesireppu on oppimisen kannalta hyödyllinen työväline. Oppilaat pääsevät toteamaan asioita lähiluontonsa tilasta itse tehdyillä konkreettisilla testeillä.

”Käsitys tutun uimarannan vedestä voi muuttua, kun katsoo testituloksia”, Salonen kertoo.

Salosen mukaan on tärkeää, että oppilaat pääsevät arvioimaan veden laatua ja ominaisuuksia. Testeissä tulee myös esiin se, että vedessä elää monenlaisia eliöitä.

”Oppilaat huomaavat, että vesi ei ole likaista, vaikka siellä kelluisikin jotain”, Salonen summaa.

Näytteiden tuloksia tutkailtiin yhdessä opettaja Maiju Salosen opastuksella. Väriasteikkoa analysoimassa ovat Milla Luoma, Tinja Virtanen ja Nicholas Pekkinen.