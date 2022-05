Tampereelle paenneet ukrainalaiset saavat kielitaitoisen apuhenkilön – seurakunnan lahjoitusvaroilla on palkattu koordinaattori

Tamperelaiset osallistuivat runsain joukoin palkkarahojen hankkimiseen.

Moro, Kauppi

Tampereelle saapuneet ukrainalaiset ovat nyt saaneet oman apuhenkilön, joka auttaa heitä sopeutumaan suomalaiseen ja tamperelaiseen kulttuuriin.

Apuhenkilö on Olesia Klesman, jonka palkkaamiseen osallistui suuri joukko tavallisia tamperelaisia. Myös Moro-lehti lähti alkuvuonna Tampereen ev. lut. seurakuntien avuksi keräämään varoja apuhenkilön palkkaan.

Keräys järjestettiin sen vuoksi, että tämän vuoden palkkabudjettia seurakunnat, eikä mikään muukaan taho Suomessa, osannut varautua sotapakolaisten saapumiseen.

Keräyksellä saatiin kokoon noin 20 000 euroa eli vuoden palkkarahat.

Suurin osa varoista kertyi pienlahjoituksista, mutta merkittävä osa myös taiteilija Pentti Kokon tempauksesta myydä Tampere-aiheisia grafiikoita ja postikortteja ukrainalaisten hyväksi.

Seurakuntien apuhenkilöksi valittiin Olesia Klesman. Kuka oikein olet?

”Nimeni on Olesia Klesman, 32-vuotias tamperelainen. Olen ammatiltani ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja valmistuva sosionomi. Tällä hetkellä olen töissä Tampereen vastaanottokeskuksessa, kesäkuun loppupuolella siirryn seurakuntien palkkalistoille Marhabanin koordinaattorin työtehtäviin. Puhun ukraina, venäjä ja tieteenkin suomea.”

Miten ja milloin olet saapunut Tampereelle?

”Tampereelle olen muuttanut vuonna 2009, sitä ennen olen asunut Porissa. Tulin Tampereelle opiskelemaan ja tästä on tullut kotikaupunkini. Itse asiassa asun Kangasalla tällä hetkellä, Vatialassa, mutta onhan se just ja just rajalla Suomeen olen muuttanut äidin kanssa, hänen naimisiinmenon myötä.”

Tehtävänäsi on auttaa ukrainalaisia sopeutumaan suomalaiseen ja tamperelaiseen yhteiskuntaan. Mitkä ovat mielestäsi tällä hetkellä ukrainalaisten suurimmat ongelmat Tampereella?

”Riippuu mistä näkökulmasta lähdetään pohtimaan. Ukrainalaiset ovat todella kiinnostuneet työllistymään mahdollisimman nopeasti. Monet heistä ovat korkeasti koulutettuja ammattilaisia, mutta suurin haaste on kielitaidon puute, joka heikentää työllistymismahdollisuuksia.”

”Tilanteeseen vaikuttaa myös se, että tällä hetkellä ei ole mahdollisuutta tarjota kaikille saapuneille laadukasta suomen kielen opetusta, hyvin monet ukrainalaiset odottavat milloin pääsevät opiskelemaan kieltä kunnolla ja ahkerasti harjoittelevat itsenäisesti. Kesäkausi vaikuttaa suomen kielen opetuksen järjestämiseen, ja asiat tieteenkin järjestyvät ennen syksyä.”

”Toinen ongelma on psyykkinen hyvinvointi, ukrainalaisilla on kova huoli kotimaastaan ja sukulaisista, jotka ovat jääneet Ukrainaan, monet heistä ovat vahvasti traumatisoituja. Yhteiskunnan tehtävänä on tarjota laadukasta ja ajankohtaista mielenterveystukea matalalla kynnyksellä.”

On arvioitu, että ukrainalaisten määrä nousee tänä vuonna Suomessa jopa 60 000 henkilöön. Miltä tämä määrä kuulostaa Tampereen näkökulmasta?

”Tampereella se ei välttämättä näyttäydy niin paljon kuten pääkaupungissa, sillä tällä hetkellä kaupungin kapasiteetti on hyvin rajallinen. Ukrainalaisten määrä saattaa nousta, mutta osa saapuneista myös lähtee takaisin kotimaahan jopa nyt, joten korkeinta arvioitua lukua ei välttämättä saavuteta.”

Miten tavalliset tamperelaiset voivat tällä hetkellä auttaa ukrainalaisia?

”Tamperelaiset ovat todella paljon auttaneet, suuri kiitos siitä. Ukrainalaiset arvostavat erittäin paljon sitä, kuinka lämpimästi heitä on otettu vastaan Tampereella ja tuettu elämän synkkinä päivinä.”

”Tiedän, että monet heistä arvostavat sitä, jos joku suomenkielinen jää hetkeksi juttelemaan heidän kanssansa, jolloin heillä on mahdollista harjoitella kieltä, tämä on myös suuri apu, koska parhaiden oppii käyttämällä kieltä jokapäiväisissä asioissa.”