Pyöräily kielletään Tampereen Hämeenpuistossa isojen tapahtumien aikaan – Kaupungilla on linjaukseen kokemusperäistä tietoa

Tapahtuma-alueelta pyöräily ohjataan kiertoreitille Puuvillatehtaankadulle ja Mustalahdenkadulle.

Hämeenpuiston keskikäytävän pyöräily kielletään tapahtuma-aikaan uusilla liikennemerkeillä, jotka asennettiin puistoon viime viikon lopulla.

Pyöräily kielletään laajimmillaan Satamakadun ja Puuvillatehtaankadun väliseltä osuudelta.

”Pyöräily tapahtuma-alueella on ollut ja on ongelma. Tapahtumajärjestelyt kaventavat puistokäytävää ja houkuttelevat suuren määrän jalankulkijoita paikalle. Jalankulkijat liikkuvat tapahtuma-alueella hitaasti ja poukkoillen puolelta toiselle, eikä pyöräilijöitä voi tapahtumaturvallisuudenkaan vuoksi osoittaa samalla väylälle. Kyse on sekä pyöräilijöiden että jalankulkijoiden turvallisuudesta” kertoo erikoissuunnittelija Laura Puhakka Tampereen kaupunkiympäristön suunnittelusta.

Muovipussi-teippi-viritelmät korvataan jo tilatuilla peitelevyillä, kun ne saadaan Tampereelle.

Hämeenpuiston uusien liikennemerkkien peittämiseen on käytetty jätesäkkejä ja oranssia teippiä. Ne eivät ole tyylikkäitä, mutta peitelevyt on jo tilattu. Kuvassa peitettynä oleva ajoneuvolla ajo kielletty -merkki paljastetaan, kun Hämeenpuistossa on tapahtuma ja pyöräily kielletään.

Pyörät kiertoreitille

Uusia merkkejä on runsaasti Hämeenpuistossa, sillä niitä on sulkuvälillä jokaisen kadun kohdalla kahteen suuntaan.

” Näiden merkkien on tarkoitus olla muutoin peitettyinä, mutta Hämeenpuiston tapahtumien aikaan ne otetaan esiin. Tapahtumien aikaan ei pyöräily tapahtuma-alueen läpi ole sallittua, vaan pyöräily ohjataan tällöin kiertoreitille, jonka opastus toteutetaan tässä samassa yhteydessä. Tapahtumien ulkopuolisen ajan on pyöräily Hämeenpuistossa sallittua kuten aiemminkin.”

Kiertotie on opastettu reitillä Puuvillatehtaankatu–Mustanlahdenkatu–Kirkkopuisto– Hallituskatu–Papinkatu–Satamakatu. Pienempien tapahtuma-alueiden kiertoreitti opastetaan samalle reitille, mutta eri kohdista. Kiertoreitti on kaksisuuntainen.

Uusia liikennemerkkejä ei säilytetä muovipusseissa yhtään kauempaa kuin on pakko. Pussit ja oranssit teipit häviävät, kun saadaan peitelevyt kaupunkiin.

Vielä muovipusseissa

Puhakka kertoo, että tapahtumajärjestäjiltä vaaditaan tapahtumien yhteydessä tilapäisen liikenteenohjaussuunnitelman tekoa, sekä sen toteuttamista.

”Kaupunki asentaa nyt nämä merkit valmiiksi, jotta tapahtumajärjestäjät pääsevät näitä hyödyntämään ja järjestelyt säilyvät yhdenmukaisina tapahtumasta riippumatta.”

Moro kävi paikalla katsomassa uusia peitettyjä merkkejä. Ne oli peitetty mustilla jätesäkeillä ja oranssilla teipillä. Muovipussit korvataan siisteillä peitelevyillä, jotka ovat tulossa.

Tiatoo Hämeenpuiston tulevia tapahtumia 1.6. kalustonäyttely Puolustusvoimat, välillä Puutarhakatu–Hämeenkatu. 6.6., 4.7., 8.8. Maanantaimarkkinat välillä Puutarhakatu–Hämeenkatu. 13.8. museoautot välillä Näsijärvenkatu–Satakunnankatu. 25.–28.8. käsityöläismarkkinat välillä Puutarhakatu–Hallituskatu. Elokuussa todennäköisesti myös Puistofiesta.

