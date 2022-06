Hallilassa on ilmaisten juhlavaatteiden putiikki – Kokonaisen asun saa lainaan kymmenellä eurolla

Hallilassa sijaitsevasta Lainaamosta sai lainata juhlavaatteita ilmaiseksi toukokuussa. 10 euron pantilla oli mahdollista lainata kokonainen juhlapuku asusteineen juhlia varten.

Moro, Hallila

Tampereen Hallilassa on voinut lainata juhlavaatteita palautettavaa panttia vastaan.

Toukokuussa neljän päivän ajan toiminut tempaus perustettiin pitkän harkinnan jälkeen. Sen suunnittelijoina toimivat Mahdollisuuksien Talo ry:n puheenjohtaja ja työvalmentaja Anita Aaltojärvi sekä hallituksen jäsen ja ohjaaja Marjo Lehtola.

Yhteistyössä ovat toimineet lisäksi myös Nextiili, Eteläinen seurakunta ja Marhaban.

Lehtola kertoo, että suuren perheen vaatettaminen juhlia varten on paitsi työlästä myös kallista. Vanhojen tansseihin vuokrattavasta frakista voi joutua pulittamaan jopa satoja euroja.

Lainaamo on tarjonnut mahdollisuuden hankkia juhlavaatteet ekologisesti aikaa ja rahaa säästäen.

Aaltojärven mukaan ekologisuus huomioidaan nykyään myös muodissa. Vaatteiden kierrättämisestä on tullut trendikästä.

Lainaamon tarkoituksena onkin ollut tukea kiertotaloutta, ja tarjota kenelle tahansa mahdollisuus juhlapukeutumiseen.

”Juhlavaatteita voi tarvita joskus yllättävässä tilanteessa, kuten hautajaisissa. Juhlavaatteiden puuttuminen ei pitäisi ikinä olla este juhliin osallistumiselle”, Aaltojärvi sanoo.

Lainaamosta löytyi vaatteita kaikenikäisille ja -kokoisille juhlijoille.

”Jos yläkerrasta ei löydy sopivaa juhla-asua, etsitään sitten vaikka alakerran varastosta. Tarkoituksena on, että kaikille löytyisi mieluisat vaatteet”, kertoo Aaltojärvi.

Panttia vastaan

Vaatteet ovat tulleet Lainaamoon lahjoituksina Nextiilistä. Vaatteet saa lainaan 10 euron panttia vastaan, mikä hyvitetään takaisin asiakkaalle tämän palauttaessa tuotteet. Koko perheen juhlavaatteista pantiksi pyydetään 20 euroa.

Lainaamo on myös huolehtinut vaatteiden puhtaudesta. Asiakkaan palautettua vaatteet Lainaamo pesettää ja silittää ne seuraavaa juhlijaa varten.

Lainaamossa on Aaltojärven mukaan ollut tarjolla juhlavaatetta koko perheen tarpeisiin. Naisille ja tytöille on saatavilla mekkoja, hameita, paitoja ja housuja erilaisissa kuoseissa ja malleissa. Saatavilla on myös asusteita, kuten laukkuja ja kenkiä.

Myös lapsille on saatavilla vaatteita.

”Lapset kasvavat koko ajan. Harvoin käytettyjen juhlavaatteiden ostaminen jokaisia juhlia varten on turhaa”, Lehtola toteaa.

Lainaamosta löytyi vaatteita myös pienemmille juhlijoille.

Aaltojärvi kertoo, että miesten ja poikien vaatteita on lahjoituksina saapunut hieman vähemmän. Lainaamosta löytyy kuitenkin muuan muassa kauluspaitoja, pukuja ja kravatteja.

Lainaamon vaatteet ovat hyväkuntoisia ja osa myös täysin käyttämättömiä. Valikoimaa on monen kokoisena.

”On tärkeää, että kaikille löytyy mieluisat vaatteet, joissa voi tuntea olonsa juhlavaksi”, Aaltojärvi summaa.

Jatkoa seuraa

Yhdistys on ylläpitänyt muutamana päivänä myös käytettyjen vaatteiden kierrätyspistettä Hallilassa. Karteroopista on ollut mahdollista noutaa ilmaiseksi Nextiilin lahjoittamia vaatteita, kenkiä ja kodintekstiileitä.

Mahdollisuuksien Talo -yhdistyksellä on paljon suunnitelmia tulevaisuuden varalle.

Aaltojärven mukaan Lainaamon ja Karteroopin toimintaa halutaan jatkaa nykyisessä paikassa, mutta vuokratilan varmistumista vielä odotellaan. Juhlavaatteita saa lainaan siis myös tuleviin kesän juhliin.

Suunnitelmissa on myös hävikkikahvilan perustaminen.

”Näillä toiminnoilla pystymme tarjoamaan matalan kynnyksen työpaikkoja, ja lisätä yhteisöllisyyttä”, Aaltojärvi toteaa.

Lainaamo sijaitsi Tampereen Hallilassa osoitteessa Männikönkatu 2. Tiedustelut toiminnasta voi lähettää osoitteeseen anita.aaltojarvi@gmail.com.