Yksi jätelaji edellyttää kotikompostin ilmoittamista viranomaisrekisteriin Tampereella – myös kompostitarkastaja voi ilmestyä kotipihaan

Voit lähettää kysymyksen kompostistudion suoraan lähetykseen, jonka Moro ja Pirkanmaan Jätehuolto järjestävät torstaina 2.6. kello 19.

Moro, biolaitos

Tampereen jätehuolto on suuren muutoksen edessä ja se voi tuoda myös kompostitarkastajat kotien pihoille.

Iltapäivälehden kohahduttivat keväällä kompostitarkastajilla, jotka aloittavat työt joissakin päin Suomea. Tämä on edessä myös Pirkanmaalla jossakin vaiheessa. Tarkastajat liittyvät jätelain muutokseen, joka edellyttää biojätteen lajittelua tai kotikompostointia.

Pirkanmaan Jätehuollon viestintäpäällikkö Suvi Suomalainen, pitääkö kaikkien todellakin aloittaa kompostoiminen Tampereella?

”Kaikkien ei tarvitse kompostoida, mutta kylläkin lajittelemaan biojätteet, mikäli asuu Tampereen kaupunkiseudun taajamassa. Lajitteluvelvoite koskee kaikkia vähintään 10 000 asukkaan taajamakiinteistöjä 1.9.2023 alkaen, siis myös omakotitaloja tai loma-asuntoja. Vaihtoehtoina ovat oma biojäteastia, naapureiden yhteinen kimppa tai asianmukainen kompostori.”

Mikä on asianmukainen kompostori?

”Elintarvikejätteen kompostoinnissa täytyy olla sitä varten suunniteltu suljettu ja tukevarakenteinen sekä hyvin ilmastoitu kompostori, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Puutarhajätteiden kompostoinnille riittää kehikko tai auma. Jätehuoltomääräyksistä löytyy tarkemmat ohjeet kompostoinnille.”

Puutarhajätteiden kompostointi voi jatkua niin kuin ennekin, eikä niitä tarvitse rekisteröidä.

Pitääkö kaikkien tehdä kompostoinnista ilmoitus?

”Jos kompostoit elintarvikejätteitä eli keittiöstä syntyvää biojätettä, sinun tulee tehdä ilmoitus viranomaiselle 31.12.2022 mennessä. Tämä ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia pirkanmaalaisia kiinteistöjä, myös taajamien ulkopuolella ja vapaa-ajan asuntoja, jos siellä kompostoidaan elintarvikejätettä. Puutarhajätteestä ei tarvitse tehdä ilmoitusta. Ilmoitusvelvollisuus perustuu jätelakiin.”

Miten teen ilmoituksen?

”Ilmoituslomake löytyy alueellisen jätehuoltoviranomaisen verkkosivuilta tampere.fi/jatehuoltolautakunta. Näppärimmin asia hoituu lokakuun jälkeen, kun viranomaisen sivulle aukeaa sähköinen ilmoitusmenettely. Vielä ei ole siis kiire.”

Mikä on naapureiden yhteinen biokimppa?

”Omakotikiinteistöjen on järkevää ja edullista perustaa biokimppoja eli naapureiden yhteisiä biojäteastioita. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että biojäteastia on jonkun talon portilla ja kimppaan liittyneet naapurit voivat käyttää yhteistä astiaa. Pirkanmaan Jätehuolto tuo bioastian veloituksetta paikalle ja jokainen osallistuja saa oman laskun. Tampereella 140 litran biojäteastian tyhjennys maksaa noin 4 euroa. Tämä kustannus jaetaan osallistujille. Eli jos kimpassa on kaksikin naapuria, yhteisen biojäteastian tyhjennys maksaa vain 2 euroa per kerta. Kimppasopimus ja ohjeet löytyvät Pirkanmaan Jätehuollon verkkosivuilta.”

Mitä muita lajitteluvelvoitteita kiinteistöille tulee?

”Kaikilta vähintään viiden asunnon kiinteistöiltä pitää löytyä jo nyt nämä lajitteluastiat: biojäte, metalli, lasipakkaukset, paperi ja sekajäte. 1.9. mennessä tamperelaisilla vähintään viiden asunnon kiinteistöiltä pitää löytyä myös muovi- ja kartonkipakkausten keräys. Tämä velvoite koskee myös muita Pirkanmaan Jätehuollon toimialueen vähintään viiden asunnon kiinteistöjä 1.4.2023.”

Mihin nämä kaikki velvoitteet oikein perustuvat?

”Uudet kunnalliset jätehuoltomääräykset hyväksyttiin viime vuoden heinäkuussa. Jätehuoltomääräysten velvoiterajat pohjautuvat 2021 uudistettuun jätelakiin. Uudistuksella vastataan EU:n tiukentuviin kierrätystavoitteisiin. Yhdyskuntajätteestä pitää kierrättää 65 prosenttia vuoteen 2035 mennessä.”

Miten velvoitteita seurataan?

”Jätehuoltoviranomainen seuraa löytyvätkö kaikki tarvittavat lajitteluastiat kiinteistöiltä. Jos astioita puuttuu tai kompostointi-ilmoitusta ei ole tehty, jätehuoltoviranomainen lähettää aluksi kiinteistöille kehotuskirjeen. Kompostoinnin seurannasta tehdään suunnitelma, kun ilmoitukset saadaan jätehuoltoviranomaiselle ja muutenkin biojätteen lajitteluvelvoite kiinteistöillä laajenee. Ainakaan vielä tänä kesänä kompostitarkastaja ei siis ilmaannu pihanurmikolle.”

Kysy asiantuntijoilta

Moro-lehti ja Pirkanmaan Jätehuolto järjestävät suorana nettilähetyksenä Kompostistudion, jossa voit kysyä kierrätykseen liittyviä asioita Pirkanmaan Jätehuollon asiantuntijoilta.

Lähetä kysymyksesi Moron sähköpostiin moro@aamulehti.fi perjantaihin 27.5. kello 10 mennessä. Suoran lähetyksen aikana voit lähettää kysymyksen tekstiviestillä numeroon 040 723 0660.

Studiossa ovat jätehuoltopäällikkö Anu Toppila, asiakasneuvoja Kaisa Katajisto ja kuljetussuunnittelija Kari Uusitalo. Studion juontajana toimii Moron toimittaja Jukka Manninen.