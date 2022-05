Vielä ei ole Globenin kultamaskotin voittanutta, mutta yllättääkö Tampereen Miracleo lopulta?

Nyt jännittää, onko toinenkin äänestyksen suosikki uusin Suomen kultamaskotti. Kisa kärjessä oli tiukka.

Moro, Vuores

Tamperelaisella Asko Lehtisellä on upea kokoelma jääkiekon MM-kisojen maskotteja, sillä hän on käynyt kisoissa vuodesta 1965 lähtien ja kotiin on kertynyt 20 kisamaskottia ja paljon muistokiekkoja ja muuta rekvisiittaa.

Keskiviikkona hän viestitti, että kaivattu Tampereen 2022 kisojen Miracleo-maskotin keräilykappale oli löytynyt Nokia-areenalta. Se on nyt mukana kokoelmassa.

”Tuntuu siltä, että tässä on kultamaskotti numero neljä”, Lehtinen kertoi Suomen alkuotteluita seurattuaan.

Asko Lehtinen löysi kokoelmaansa myös Tampereen 2022 jääkiekon MM-kisojen maskotin Miracleon.

Tampereella areenassa pelataan parasta aikaa jälleen jääkiekon MM-kisoja, joten Moro järjesti Lehtisen maskottikokoelmasta lukijaäänestyksen. Siinä suosituimmaksi kisamaskotiksi valittiin maskotti vuoden 1995 Tukholman kisoista, jolloin Suomi voitti kautta historian ensimmäisen maailmanmestaruuden.

Ruotsin kisojen maskotti on myös Asko Lehtisen oma suosikki, sillä hänen mukaansa tunnelma Globenissa oli Ruotsin hävittyä finaalissa uskomattoman hieno ja kyynel tuli silmään.

Globenin maskotti sai 25,4 prosenttia äänistä. Toiseksi äänestettiin Miracleo, joka on tämänvuotisten MM-kisojen maskotti myös Tampereella. Tämä mahdollinen uusin kultamaskotti sai 23,4 prosenttia äänistä.

Globenin kultamaskotti vuodelta 1995 oli suosituin.

Tämän vuoden Miracleo oli toiseksi pidetyin äänestyksessä.

Bratislavan kultamaskotti vuodelta 2011 sijoittui kolmanneksi äänestykessä.

Kolmanneksi suosituin oli Bratislavan kultamaskotti vuodelta 2011.

Äänestyksessä hännänhuipuksi jäi niin ikään Bratislavan kultamaskotti, tällä kertaa vuodelta 2019.

Kaikkien äänestäjien kesken arvottiin kolme Moron kesähattua. Palkinnot on postitettu voittajille.

