Vuoreksen sillasta piti tulla komea portti Tampereen uuteen kaupunginosaan, mutta näky on taas kerran lohduton: ”Tämä on aikoinaan harkittu näin”

Voisiko lasiseinämän poistaa kokonaan, kun sitä ei pystytä pitämään puhtaana ja kunnossa?

Vuorekseen johtavalla Särkijärven sillalla on spray-töhryjäkin.

Moro, Vuores

Vuoreksen tärkeimmästä sisääntuloväylästä piti tulla tyylikäs portti uuteen kaupunginosaan, mutta todellisuus on osoittautunut toisenlaiseksi.

Murheenkryyni on ollut alusta asti lasiseinämä autokaistojen ja kevyen liikenteen väylän välissä. Lasien rikkoutumisesta on tehty useita uutisia vuosien varrella.

Mikään ei ole muuttunut, ainakaan parempaan suuntaan. Kun Moro kävi tarkastamassa lasien kunnon toukokuun puolivälissä, laseista oli seitsemän rikki. Ainakin yksi puuttui kokonaan.

Muutenkin koko este oli luokattoman huonossa kunnossa. Ehjiä laseja peitti rapa, ja yksi lasi oli töhritty spraymaalilla. Lintujen ulostetta oli tarttunut useampaan kuin yhteen lasiin.

Olisiko vihdoin aika pysyvälle ratkaisulle? Kysyimme asiasta Tampereen kaupungin rakennuttamispäälliköltä Petri Kantolalta.

Tältä Särkijärven sillan lasit näyttivät toukokuun puolivälissä vuonna 2022.

Tältä Särkijärven sillalla näytti vuonna 2011, kun rakennelma oli viimeistelyjä vaille valmis.

Onko sillasta tullut kaupungille palautetta ohikulkijoilta?

”On saattanut tulla, mutta ei vielä minun korviini.”

Mitä mieltä itse olet lasiseinämän kunnosta?

”Olen huomannut, että muutamia laseja on rikki, ja likainenhan se on. Tällä hetkellä se on varmaan törkeimmässä kunnossa, kun sitä ei ole vielä pesty.”

Millä aikataululla pesua voi odottaa?

”Kyllä suurimmat kurat aina pestään keväisin.”

Eikö seinämää voisi pestä useammin?

”Ei, kerran vuodessa lasit pestään siinä yhteydessä, kun muutenkin sillan reunapalkkia puhdistetaan suolakurasta. Töhryjenkin pitäisi lähteä puhdistamalla irti, mutta kyllä lasiin jää helposti niistä jonkinlainen varjokuva.”

Entä rikkinäisten lasien vaihtaminen?

”Palokuntatyötä emme tee niin, että heti lähtisimme uusimaan, kun yksi lasi menee rikki. Uusimme kerralla isomman pompsin. Saamme näin vähän kustannustasoa pudotettua. Viimeksi uusimme niitä, kun oli toistakymmentä lasia rikki. Nyt määrä alkaa hipoa sitä luokkaa, että lasia pitää uusia.”

Eikö ole mitään pitkän tähtäimen ratkaisua, jolla seinämä pysyisi kunnossa?

”Systeemiä on jo vähän paranneltu. Lasit ovat muutaman millin aiempaa pienempiä, jotta ne eivät rikkoutuisi sillan liikkeistä. Pleksejäkin on otettu käyttöön.

Onko seinämän ylipäätään pakko olla siinä? Entä jos purkaisi sen pois?

”Se on laitettu melusuojaksi, koska rannoilla on kesämökkiasukkaita ja järvellä muutenkin virkistyskäyttöä. Jalankulkijoilla ja pyöräilijöillä on myös mukavampi liikkua siinä.”

Eikö jalankulkijoille ja pyöräilijöille tule lähinnä ikävä olo huonokuntoisesta seinämästä?

”Töhryt ovat ikuinen riesa. Aina kun on seinäpintaa, joillakin syyhyää päästä piirtämään. Jos joku keksi tähän ratkaisun, niin hyvä. Sellaisia ajatuksia ei ole, että melusuojasta luovuttaisiin. Tämä on aikoinaan harkittu näin.”

Joitain rikkoutuneita laseja on vaihdettu muoviplekseihin, mutta suurin osa ruuduista on yhä lasia.