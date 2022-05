Nokia-areenan suojaksi rakennettuja ajoesteitä korjattiin ja huollettiin ennen MM-kisoja, mutta ohjausjärjestelmää ei vieläkään ole saatu kuntoon.

Tekninen asiantuntija Jarkko Wilkman (vas.), tekninen johtaja Iiro Vanninen ja tekninen asiantuntija Taneli Kesälahti Elpac oy:stä huolsivat viikko sitten keskiviikkoillan aikana kaikki areenan ympäristön liikennepollarit, joilla ajaminen alueelle tarvittaessa estetään. Vasemmalla kuvassa on paikaltaan maanpäälle nostettu elementti, josta maan päälle nousee 90-senttinen pollari.

Moro, Kalevantie

Tapparan finaalipelissä Nokia-areenan lähiympäristö Kalevantiellä, Sorinkadulla ja Rautatienkadulla suljettiin liikenteeltä vielä henkilöautoja poikittain pysäköimällä, koska pollarijärjestelmä oli jumissa.

Viime keskiviikkona systeemi huollettiin ja nyt se toimii MM-kisoissa kuten pitääkin, paitsi että kolmannen osapuolen tekemää ohjausjärjestelmässä on ongelmia. Pollareita ei aina saada laskettua ongelmitta. Moron havaintojen mukaan järjestelmä ei vieläkään toimi täydellisesti.

Huollossa varsinaisen pollarijärjestelmän toimittaja teki myös ison parannuksen italialaisvalmisteisiin pollareihin vilkasliikenteisen paikan opetuksesta.

”Tämä on Suomessa ihan ainoalaatuinen paikka tällaiselle liikenteenohjausjärjestelmälle näin vilkkailla kaduilla. Tällaista ei ole ennen tehty”, sanoo tekninen johtaja Iiro Vanninen Elpac oy:stä.

Perheyrityksen pääkonttori on Vantaalla ja yritys on erikoistunut liikenteen ohjaamisen ja varoittamisen tuotteisiin ja yhä enemmän myös tekniseen liikenteenhallintaan, josta on kyse areenan ympäristössä.

Yleensä tällaisia kauko-ohjattavia ajonestojärjestelmiä on asennettu valtion kiinteistöihin ja esimerkiksi suurlähetystöille.

”Tyypillisesti pollarit ovat normaalitilassa ylhäällä ja ne lasketaan alas silloin kun ajoneuvo halutaan päästää siitä läpi. Niissä kohteissa, missä pollarit ovat normaalitilanteessa alhaalla, on hyvin vähän liikennettä. Tampereella tilanne on päinvastainen, pollarit ovat normaalisti alhaalla ja vain Areenan suurien tilaisuuksien yhteydessä ylhäällä ja liikennemäärät ovat suuria.”

Sepeli ja liikenne syynä

Areenan liikenteen hallinta perustuu kadusta nouseviin pollareihin Kalevantiellä ja Rautatienkadulla sekä kadusta nouseviin levyihin Sorinkadulla.

Myös Sorinkadun levyesteet huollettiin ennen MM-kisoja.

Lisäksi on muuttuvia liikennemerkkejä ja opastetauluja alueelle johtavilla väylillä. Näin suljetaan areenan lähikadut, kun tuhannet katsojat liikkuvat alueella.

Kalevantien vilkkaus ja iso töhnän ja sepelin määrä yllätti maasta nousevat pollarit ja jumitti ne kiinni.

”Hiekotussepeli ja lika pääsivät vilkkaalla kadulla kertymään koneistoon, joka oli koronasulun takia pitkään käyttämättä. Nyt teimme laitteille kausihuollon ja samalla vaihdoimme kannet sellaisiksi, ettei karkea sora enää pääse koneiston väliin.”

Kadulle tuleva vesi valuu suunnitellusti pollarikaivon pohjalle, josta on viemäröinti sadevesiviemäreihin.

Mukana töissä oli myös Tampereen veran sähköasentajia, jotka vastaisuudessa pitävät järjestelmästä huolta.

90 senttiä näkyy

Pollarit nousevat kadusta hydrauliikan voimalla. Maan päälle nousee 90-senttinen metallipollari. Koko laitteiston korkeus maan sisässä on 110 senttiä.

Laitteistosta menee ohjauskaapeli kadun reunaan sähkökaappiin. Komennot pollarien toimintaan antaa Tampereen liikennekeskus kauko-ohjauksella. Tämän ohjausohjelmiston ongelmia nyt ratkotaan.

Ennen. Vilkkaalla kadulla hiekoitussepelin ja mudan määrä pääsi yllättämään ja jumitti pollarit.