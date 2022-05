Kalevantien remontista hautausmaan vieressä Tampereella nousi poru – puolet ajokaistoista pois, pysäköintipaikat vähenevät

Kaupungin liikenneinsinöörin mukaan katuremontti tekee alueesta nykyistä turvallisemman. Kiireellisin rakennettava on kiinanmuurin melueste.

Moro, Kalevanharju

Tampereella on oltu huolissaan Kalevankankaan hautausmaan pysäköintipaikoista, jotka uhkaavat vähetä katuremontin yhteydessä. Lukijalta-palstan kirjoituksessa (AL 1.4.) suunnitelmaa kuvataan törkeäksi.

”Kyseiset parkkipaikat ovat tärkeitä hyvinkin herkässä tilanteessa hautajaisiin osallistuville omaisille. Tilaisuuksiin tullaan usein matkojenkin takaa, mukana on kukkalaitteita ja ikänsä tai muiden vuoksi liikuntarajoitteisia. Myöskin invapaikat on unohdettu pyöräilyhuumassa”, kirjoitti Antti-Jussi Kuusisto.

Tampereen kaupunki on laatinut Kalevantielle yleissuunnitelman, jonka seurauksena parkkipaikkojen määrä vähenee noin viidellätoista. Suunnitelma koskee katuremonttia, joka mullistaa liikenteen kokonaan: tie muuttuu neljäkaistaisesta kaksikaistaiseksi ja polkupyöräily erotetaan jalankulusta. Suojateitä parannetaan, ja kiinanmuurin eteen nousee meluaita.

Liikenneinsinööri Heljä Aarnikko sanoo, että kaikki muutokset yhdessä johtavat siihen, että pysäköinnille jää vähemmän tilaa kuin tällä hetkellä. Kukkakioskin itäpuolella oleva pysäköintialue poistuu kokonaan, tosin kadun varteen on varattu tilaa kymmenelle uudelle paikalle.

”Pysäköintialue on nykyisellään nätisti sanottuna epämääräinen. Alueelle tulee selkeä oma liittymä ja valo-ohjaus, jolloin alue on selvästi nykyistä turvallisempi”, Aarnikko sanoo.

Hautaustoimen päällikkö Jyrki Lehtonen Tampereen seurakunnilta sanoo, että uusi suunnitelma vaikuttaa toimivalta. Hän uskoo, että pysäköintipaikat riittävät useimpina päivinä hyvin, niin kuin nytkin. Joulun ja pyhäinpäivän ruuhkissa ei mikään pysäköintitila riitä.

Havainnekuvassa näkyy melueste, joka on länsipäästä kahden metrin ja itäpäästä metrin korkuinen. Pyöräkaista kulkee ajoradan eteläpuolella.

Hautausmaan yhteyteen on suunniteltu muutamaa pysäköintipaikkaa linja-autoille.

”Kun selviää, miten usein tilausliikenteelle osoitetut paikat ovat käytössä, voidaan miettiä, onko siinä vuorottaiselle pysäköinnille mahdollisuuksia”, Aarnikko sanoo.

Ajoneuvoilla liikaa tilaa

Kaupunki on arvioinut tulevia liikennemääriä ja todennut, että kaksi kaistaa Kalevantiellä riittää. Kalevantien ja Messukylänkadun sisääntuloväylillä on nykyisellään jopa liian väljää.

”Siinä mielessä tilanne on harvinaislaatuinen, että ajoneuvoliikenteelle on aika paljon ylimääräistä kapasiteettia. Toki Kalevantie on merkittävä sisääntuloväylä ja kokoojakatu tulevaisuudessakin.”

Aarnikko sanoo, että liikennettä siirtynee muille reiteille siksikin, kun ajonopeuksia Kalevantiellä lasketaan.

”Muut reitit näyttäytyvät houkuttelevampina.”

Remontin aikataulua ei vielä osata sanoa. Yleissuunnitelma on esillä yhdyskuntalautakunnan kokouksessa toukokuun kolmannella viikolla.

Kaupungin mukaan remontti tehdään osissa, joista ensimmäisenä jonossa on kiinanmuurin 360 metriä pitkä melueste. Jonkun mielestä saattaa kuulostaa erikoiselta, että meluestettä suunnitellaan nyt. Rakennusten valmistumisesta on yli 60 vuotta ja liikennemäärät ovat vähenemään päin.

Heljä Aarnikon mukaan Kalevantieltä on ollut haastavaa löytää lisätilaa, koska hautausmaan puolelta ei voi ottaa ja Kalevantien pohjoispuolella on Takojankadun risteyksestä itään päin muinaismuistoalue, jonne ei voi rakentaa. Arkistokuva.

Aarnikon mukaan mallinnukset osoittavat, että melusuojauksen tarve on yhä olemassa.

”Johtuu varmaan maastosta. Tie on vähän korkeammalla siinä kohdassa.”

Kiinanmuurin ja Karjalanpuiston aluetta pidetään arvokkaana ympäristönä, minkä vuoksi meluesteen ulkonäköön on kiinnitetty huomiota. Suunnitelmissa ovat vaihtoehtoina kokonaan tiilipintainen melueste ja sellainen, jonka yläosa on lasia.

”Melusuojauksen ulkonäkö oli yksi asia jota suunnittelussa koeponnistettiin. Harmaata liukubetonia melueste ei kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä voi olla.”

Entä töhryt? Eikö arvokkuus kärsi pahasti, kun este peittyy graffiteihin?

”Käsittääkseni on aika paljon teknisiä ratkaisuja, joilla graffiteja saa aiempaa helpommin pois, vaikka tämä on kyllä kaupungissa aina ongelma. Toisaalta hyvät yöunet ovat Kiinanmuurin asukkaille tärkeitä.”

Myös valtuustoaloite paikkojen puolesta

Liikenneopettaja Arto Grönroos (ps) jätti ryhmänsä kanssa valtuustoaloitteen, jossa vaaditaan Kalevankankaan parkkipaikkojen säilyttämistä.

”Pysäköintipaikat ovat tärkeitä hautajaisiin osallistuville omaisille. Osa hautajaisvieraista tulee pitkienkin matkojen takaa kantaen kukkalaitteita. Osan vieraista on päästävä lähelle liikuntarajoitteisuuden takia.”