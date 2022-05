Nokialla asuvan Leenan kissa toimitti yöllä puolikkaan eläimen raadon makuuhuoneeseen – Asiantuntija: ”Ehkä joutui saaliiksi”

Moro, Vapriikki

Luontotohtorille voi lähettää pähkäiltävää valokuvan kera moro@aamulehti.fi-sähköpostiin. Kuva on tunnistamisen kannalta tärkeä asia. Kerro myös, millä paikkakunnalla ja millaisessa paikassa havainto on tehty. Liitäthän kysymykseen myös tiedon luontohavainnon ajasta sekä eliön kokoarvion.

Moron luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on Tampereen luonnontieteellisen museon amanuenssi.

Lukijan kysymys: Tunnistaisitko tämän eläimen vain osan perusteella? Rotta se ei liene, aika komean kokoinen kumminkin on ollut eläessään. Kissa oli tuon luukusta tuonut yöllä lattialle makuuhuoneeseen Nokialla, että varmasti huomataan.

Leena Nokian takaa

Luontotohtori vastaa: Mielestäni tämä on vesimyyrän takapää. Vesimyyrä on suurin myyrälajimme. Se on väriltään tummanruskea ja myyräksi aika pitkähäntäinen. Muut myyrät ovat yleensä vaaleampia. Rotta on puolestaan vielä pitkähäntäisempi ja jaloiltaan rotevampi.

Vesimyyrät ovat aika tavallisia monilla puutarha-alueilla varsinkin, jos lähellä on vesistöjä tai vaikka sopivia ojaverkostoja. Ehkä tämä yksilö on joutunut kissan saalistamaksi.