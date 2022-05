Onko tässä maailman pienin tavaratalo? Tampereen keskustassa avaa perjantaina ovensa 25 neliömetrin kokoinen myymälä

Sokos tuo keskustaan myyntiauton, joka tulee noin kahdeksi viikoksi parkkiin Ilves-hotellin eteen.

Pakettiauton kontissa on tilaa 9 neliömetriä ja teltassa 16 neliömetriä.

Moro

Tampereen keskustassa on totuttu asioimaan suurissa tavarataloissa, mutta perjantaina 13.5. avautuvat pikkuruisen myymälän ovet. Sokos-ketju tuo Tampereen keskustaan tavarataloauton ja -teltan, joiden ketju sanoo muodostavan maailman pienimmän tavaratalon.

Väitteessä saattaa olla perää, sillä neliöitä niissä on yhteensä 25 neliömetriä. Kyseessä on Sokoksen 70-vuotisjuhlavuoden tempaus.

”Sokos on monelle tuttu, vaikka se ei toimi kaikilla paikkakunnilla. Tuomme tällä tavalla Sokoksen ympäri Suomea yllättäviin paikkoihin”, sanoo ryhmäpäällikkö Mikko Mäki Pirkanmaan Osuuskaupasta.

Auto kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan toukokuusta alkaen.

Asiakkaat voivat toivoa

Tampereelle auto tulee ensimmäisenä eli ”suoraan pajalta”. Kyseessä on Citroën Jumper -pakettiauto, joka on varustettu Sokos-ketjun juhlavuoden värein.

Tavaratalo toimii auton kontissa, jonne pääsee sisään päädystä ja sivusta.

Valikoima on Mäen mukaan tavaratalon valikoima ”minikoossa”. Eri tuotteita on viitisenkymmentä: muotia, kosmetiikkaa ja kodin tavaraa. Paino on kotimaisissa ja paikallisissa tuotteissa.

Mikko Mäen mielestä on hienoa, että Tampereen kaupunki on panostanut MM-kisoihin muun muassa kisakadun muodossa. ”Totta kai näin pitää ollakin, kun olemme kiekon koti Suomessa.”

Elintarvikkeet tai muu päivittäistavara eivät lähtökohtaisesti kuulu valikoimaan.

”Toki olemme hereillä asian kanssa. Jos tulee toiveita asiakkailta, pystymme aika nopeasti reagoimaan. Toivotaan että sadetakkeja tai -varjoja ei tarvitse ottaa myyntiin.”

Auto aloittaa Tampereella MM-kisojen ensimmäisenä päivänä ja on auki keskiviikkoon 25. toukokuuta asti. Myyjät ovat kaikki Tampereen Sokos-tavaratalon työntekijöitä.

Alun perin auton oli tarkoitus kiertää ympäri Tamperetta ja jopa Pirkanmaata. Logistisista syistä auto pysyy parkissa Ilves-hotellin sisäänkäynnin tuntumassa koko reilun puolentoista viikon ajan.

”Ilveksen edessä saavutamme sekä tamperelaiset että kisaturistit, joita varmaan Tampereella nähdään.”

Hinnat ovat samat kuin tavaratalossa Hämeenkadulla.

Kotiin suomalaista designia

Mäki uskoo, että parhaiten kauppansa tekevät kotimaiset tavarat.

”Ehkä kisaturistit haluavat kotiin viemisiksi suomalaista designia ja muita suomalaisia tuotteita. Tavoitteet eivät ole niinkään kaupalliset, vaan enemmänkin haluamme näkyä ja tuoda juhlavuotta esille.”

Mäen mukaan auton jatkosta tämän kesän jälkeen ei ole vielä ollut puhetta.

”Ehkä auto palaa 10 vuoden päästä, kun ketju täyttää 80 vuotta. Ainakaan sitä ennen en uskalla luvata.”

Pieni tavaratalo on auki arkisin klo 12–20, lauantaina klo 11–19 ja sunnuntaina klo 12–18.