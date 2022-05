Tutustu Wivi Lönnin rakennuksiin tai vieraile Lenin-museossa – Tästä jutusta näet lauantain Museoiden yön koko ohjelman Tampereella

Voit saada ilmaiset rannekkeet osallistumalla Moron arvontaan perjantaiaamuun mennessä.

Moro, museot

Museoiden yö palaa kahden vuoden tauon jälkeen Tampereen kulttuuriohjelmaan. Mukana on ensi lauantaina 21.5. kaikkiaan 17 eri kohdetta, 35 näyttelyä ja 88 ohjelmanumeroa.

Suurin osa ohjelmasta starttaa kello 18 ja useimmat museot ovat avoinna aina keskiyöhön saakka. Museoiden yön kävijöitä palvelevat myös museokahvilat, ruokapaikat ja museokaupat.

Museoiden yö kuuluu suosittuihin La Nuit des Musées/ Lange Nacht der Museen -museotapahtumiin, joita järjestetään Keski-Euroopassa ympäri vuoden.

Laadukkaiden näyttelyiden ja opastusten lisäksi tarjolla on luentoja, musiikkia, taiteilijatapaamisia, työpajoja, kilpailuja ja asiantuntijatapaamisia.

1. Museokeskus Vapriikki

Avoinna kello 18–24

Kello 16.30–18.

Museoiden yö etkot: Esirippu auki – Tanssia, performanssia ja musiikkia! Vapaa pääsy! Estradilla nähdään kolme postimuseon, mediamuseo Rupriikin ja Suomen Pelimuseon aineistojen innoittamaa huikeaa esitystä. Esitykset ovat tuottaneet tanssiryhmä Vapaavarsi, taideverstas Wärjäämö sekä Wivi Lönnin koulun musiikkiluokka 8E. Tanssiryhmä Vapaavarsi ”Huomio, huomio 3NB Tampere. Seuraa tanssiesitys.”, taideverstas Wärjäämö ”Punk performanssi”, Wivi Lönnin koulun 8E ”Kirjeitä Olympokselta – Soundtrack Postipeliin”. Vapaa pääsy. Tapahtumaa voi seurata livenä Postimuseon Youtube-kanavalla. Museoravintola Valssi, 1. krs.

Kello 18–20

Ötököitä viidakossa -paja. Tule askartelemaan viidakon värikkäitä ja eriskummallisia ötököitä. Pääset myös tutustumaan kookkaimpiin kovakuoriaisiin ja suurimpiin sudenkorentoihin! Paja, 2. krs.

Kello 18, 19.30 ja 21.30

Wivi Lönnin matkassa -kävelykierros. Draamallisella kävelykierroksella tutustutaan yhden maamme merkittävimmän arkkitehdin, tamperelaisen Wivi Lönnin suunnittelemiin Keskuspaloasemaan ja Kauppaoppilaitokseen. Millaista oli uraauurtavan naisarkkitehdin elämä 1900-luvun alussa, ja mistä Wivi sai inspiraationsa? Kesto 1 tunti. Lähtö infoteltalta Vapriikin pihasta.

Kello 18–21

Pikku arkeologin taitorata. Tervetuloa kokeilemaan, miten nykypäivän arkeologin aarteet ovat 1000 vuotta sitten syntyneet. Testaa taitosi sepän, savenvalajan ja lankamestarin pajoissa. Yhteistyössä Pirkanmaan maakuntamuseo ja Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä. Aleksandra Siltasen puisto.

Kello 18–21

Tietoiskuja Apinat-näyttelyssä. Pitävätkö paviaanit pähkinöistä? Entä miksi makin häntä haisee? Tule kuulemaan hupaisia tarinoita kaukaisista serkuistamme ja tutustumaan apinoiden kiehtovaan maailmaan. Luvassa hauskaa koko perheelle! Vapriikki, 1. krs.

Tämä on roomalainen kultaraha.

Kello 18–21

Kysy kulttuuriperinnöstä. Maakuntamuseotutkija Anu Salmela ja seutumuseotutkija Heli Hietamäki kertovat paikallismuseoista ja maakunnan museotarjonnasta. Rakennustutkija Miia Hinnerichsen esittelee rakennustutkijan työtä, samalla voit vaikka selvittää onko talosi suojeltu. Korkea halli, 1. krs.

Kello 18–22

Mitä seuraavaksi museossa? Voit kuulla millaisia hankkeita historiallisilla museoilla on juuri nyt meneillään ja mitä nähdään museoissa parina tulevana vuotena. Wivi Lönnin juhlavuoden kunniaksi korkeassa hallissa on pienoisnäyttely Tampereen tunnetuimmasta arkkitehdista. Talvella 2024 Vapriikkiin saapuu ryminällä Manserock, joten tule kertomaan omat muistosi ja mitä haluaisit näyttelyssä nähdä ja kokea. Pääset myös tutustumaan vanhaan Amuriin Amuri VR:n välityksellä. Korkea halli, 1. krs.

Moron luontotohtori Tomi Kumpulainen on tavattavissa Vapriikissa luonnontieteellisessä museossa.

Kello 18–22

Luontotohtorin vastaanotto. Voit tuoda määritettäväksi näytteitä tai kuvia luonnosta sekä tulla ihastelemaan aarteita kokoelmien kätköistä. Moro-lehden luontotohtori Tomi Kumpulainen vastailee kysymyksiin ja keskustelee luonnon ihmeistä. Tarjolla myös yleisökilpailu palkintoineen. Luonnontieteellinen museo, 2. krs.

Kello 18–22

Arkeologin vastaanotto. Tule katsomaan viikinkiaikaista miekkaa, roomalaista kultarahaa ja tuhansia vuosia vanhoja kivikirveitä. Arkeologi Kirsi Luoto ja apulaistutkija Jussi Jusell kertovat menneisyyden mysteereistä ja esittelevät Hämeen museon arkeologisia esineitä. Kokoustila Pellava, 2. krs.

Kello 18–22

Kiinnostavatko muinaisjäännökset tai vanhat rakennukset? Adoptoi monumentti -toiminta antaa kaikille mahdollisuuden aloittaa uuden mielenkiintoisen harrastuksen kulttuuriympäristön hoidon parissa. Hoitotoiminta on vapaaehtoistyötä vanhojen rakennusten ja muinaisjäännösten parissa. Arkeologi Kreetta Lesell esittelee Adoptoi monumentti -toimintaa ja näyttää adoptiokohteista kertovia videoita. Kokoustila Pellava, 2. krs.

Kello 18–24

Vapriikin kuva-arkisto avoinna. Tutustu Vapriikin kuva-arkiston kokoelmiin ja toimintaan sekä osallistu kuva-aiheiseen tietovisaan. Osallistuneiden kesken arvotaan palkintoja! Sisäänkäynti kuva-arkistoon tapahtuu erillisestä ovesta Vapriikin eteläpäädyssä, seuraa Museoiden yö -ilmapalloja ja opasteita.

Kello 18–24

Suomen jääkiekkomuseo arpoo Juhani Jasun Leijonapaidan! Arvontaan voit osallistua Vapriikin ala-aulassa.

Mikko Alatalo, Eero A. sekä Anton Äikäs soittavat Vapriikissa.

Kello 18.30

Manserockia! Museoiden yön avajaisissa soi Manserock! Mikko Alatalo, Eero A. sekä Anton Äikäs soittavat legendaarisia Manserock-klassikoita 1970-luvulta sekä uudempaa tuotantoa. Museoravintola Valssi 1. krs.

Kello 18.30–19.30

Luento: Kammoista korvalusikoihin – Hygienian ja puhtauden ylläpitoa rautakaudella. Mitä kaikkea voi saada selville muinaisista hiuksista? Arkeologi Ulla Moilanen luennoi rautakauden hygienianhoidosta ja puhtaudesta. Pääset myös kurkkaamaan mikroskooppiin ja tarkastelemaan Vilusenharjulta löytynyttä muinaista hiusta lähietäisyydeltä. Auditorio, 1. krs.

Kello 18.30–22

Pikakampauksia rautakauden tyyliin. Carl Wilhelm Akatemian opiskelijat loihtivat rautakauden ajan mukaisia pikakampauksia, lettejä ja solmukampauksia. Auditorion lämpiö, 1. krs.

Kello 18.30 ja 20

Rahakätköjä, paloöljyä ja punaisia sukkia -draamakierros Tampere liekeissä -näyttelyyn. Upouudella draamakierroksella tutustutaan Tampereen tulenkatkuiseen historiaan. Oppaana Markus Henriksson. Kesto noin 30 minuuttia. Lähtö Vapriikin ala-aulasta.

Ohjelmassa on myös kävelykierros Herrainmäelle. Se sijaitsee Tampellan alueella.

Kello 19 ja 20

Kurkistus Tampereen Herrainmäelle -kävelykierros. Lähde Maakuntamuseon rakennustutkija Miinu Mäkelän kanssa kävelylle Tampellan johtajien asuttamalle Herrainmäelle. Kesto noin 30 minuuttia. Lähtö infoteltalta Vapriikin pihasta.

Kello 19–22

Tule pelaamaan! Suomen Pelimuseon Areenalla pääsee pelaamaan moninpelattavia Game Boy -pelejä ja värittämään Game Boy -värityskuvia. Työpajassa voi tehdä myös hamahelmitöitä, joista parhaat lisätään Memory Limits -näyttelyyn! Suomen pelimuseon Areena, 2 krs.

Kello 19–22

Merkilliset viestimet! Visailuja ja kisailuja Museoiden yössä. Klo 19 Viestivisa, parhaat palkitaan. Klo 20 Kummallisten ja nostalgisten viestivälineiden tutkimista. Klo 21 Tunnistatko tunnarin? Viulisti Kristiina Ahlgren soittaa pelien tunnusmusiikkia, parhaat palkitaan. Kokoustila Rauta, 2. krs.

Kello 19.30–21.30

Kuvaa itsesi jääkiekon SM-palkintojen kanssa. Tule ottamaan itsestäsi kuva legendaarisen Canada-maljan ja naisten SM-pokaalin Aurora Borealis -maljan kanssa! Suomen Jääkiekkomuseo, 3. krs.

Kello 19.30–23.30

”Mä tahtoo veivaa veivaa”. DJ Juissi ja DJ Jykke viihdyttävät museoravintolassa. Museoravintola Valssi, 1. krs.

Kello 20

Vapriikin kuva-arkisto esittää: Hämeenkatu päästä päähän, rakennus rakennukselta. Tule tutustumaan 1900-luvun alun Hämeenkatuun ja sen rakennuksiin tutkija Antti Liuttusen johdolla. Auditorio, 1. krs.

Kello 20.30

Tampereenkiälinen tiatokilpailu. Tieräkkönää termit ja tunnekko meirän kaupunkia? Ny kaikki kekkeruusit koolle ja kisappystyy! Parhaat tiätäjät palkitaan. Museoravintola Valssi, 1. krs.

Milavidaan pääsee luontokävelyllä Vapriikista.

Kello 20.30 ja 21.30

Luontokävely Vapriikista Milavidaan. Keväisellä luontokävelyllä tulevat tutuksi niin puiston puut kuin Tammerkosken kuohutkin, kun Luonnontieteellisen museon tutkija Riikka Elo johdattelee osallistujat Vapriikista Milavidaan. Kesto noin 20 minuuttia. Lähtö infoteltalta Vapriikin pihasta.

Kello 21–21.30

Opastus Memory Limits -näyttelyyn. Tule tutustumaan miltä nykytaiteilijoiden teokset näyttävät Game Boy -käsikonsolilla esitettynä näyttelyn kuraattorin Daniel Stollen opastuksella. Suomen pelimuseon Areena, 2. krs.

Kello 21.30

Vapriikin kuva-arkisto esittää Tampere-aiheisia filmejä arkiston kätköistä. Auditorio, 1. krs.

Kello 22.30–23.45

Ambient-musiikkia: Ikonen+Stolle. Ikonen+Stolle esiintyvät on-off. Suomen pelimuseon Areena, 2. krs.

Kello 23 ja 23.30

Viidakon yö – Taskulamppukierros Apinat-näyttelyssä. Mitä viidakossa tapahtuu öiseen aikaan? Jännittävällä taskulamppuopastuksella tutustutaan lorien, kummittelijoiden ja muiden yöapinoiden maailmaan. Kaskaiden sirittäessä kuulemme, kuinka eri apinalajit ovat sopeutuneet elämään pimeässä. Kesto noin 30 minuuttia, rajoitettu osallistumismäärä. Lähtö Vapriikin ala-aulasta.

2. Juicen kirjasto

Avoinna kello 18–22

Kello 19

Juicen kirjaston esittelyä.

Kello 20

Live-musiikkia.

3. Tampereen Tuomiokirkko

Avoinna kello 18–24

Kello 18–21

Kuoromusiikkia tasatunnein.

Kello 18.30 JA 19.30

Yleisöopastus. Tarvittaessa kaksikielisinä (suomi/englanti). Kesto noin 30 minuuttia. Opas on paikalla koko aukioloajan.

4. Lastenkulttuurikeskus Rulla

Avoinna kello 18–21

Tulipeikot seikkailevat Rullassa.

Kello 18–21

Tulipeikkojen pelastusoperaatio. Tulipeikot ovat purkautuneet tulivuoresta ja eksyneet Rullaan! Löydätkö sinä ne kaikki? Save the Fire Trolls. Fire trolls have erupted from the volcano and got lost in Rulla! Can you find them all?

5. Työväenmuseo Werstas

Avoinna kello 18–24

A&DO designLabra Väinö Linnan aukiolla

Kello 11–21

Arkkitehtuurimuseon ja designmuseon A&DO Labra -näyttely. A&DO Labra on kahteen merikonttiin rakennettu kiertävä oppimisympäristö ja näyttely, joka kutsuu tutkimaan omaa lähiympäristöä suunnittelijan silmin. Näyttely kertoo muotoilusta ja arkkitehtuurista kiehtovin kuvin ja esinein.

Kello 14 ja 19

Opastus näyttelyyn. A&DO Labran oppaat kertovat näyttelyn teemoista ja suunnittelualojen esimerkeistä.

Kello 18, 19, 21 JA 22

Ratajätkän kierros. Museonjohtaja Kalle Kallion erikoisopastus Ratajätkät -näyttelyyn. Kierroksen aikana tutustutaan radanrakentajien kokemuksiin ja työmaiden tarinoihin. Näyttely perustuu Kallion samannimiseen väitöskirjaan. Kierrokset lähtevät Werstaan aulasta. Kesto noin 30 minuuttia.

Kello 18–21

Kirja- ja rompekirppis. Väinö Linnan aukiolla myynnissä poistotavaraa ja -rekvisiittaa sekä laatukirjallisuutta edulliseen hintaan.

Kello 18–22

Omatoiminen taskulamppuseikkailu lapsille. Tule tutustumaan Höyrykonemuseoon taskulampun valossa!

Touko Hujanen kertoo Werstaalla Lomakansa-näyttelystä.

Kello 18.30

Taiteilijatapaaminen. Kuvajournalisti Touko Hujanen kertoo Lomakansa -näyttelyn kuvista. Kesto noin 30 minuuttia.

Kello 19.30 JA 20.30

Kyrsä-Suomen sanakirja. Selityksiä Suomen salatuille ilmiöille. Touko Hujasen ja Jantso Jokelinin joutoretkillä kertynyt puheenparsi sanoittaa ennen sanoittamattomia asioita kuten tunkkis, Leader-larum ja puulusikkasyndrooma. Tule kuulemaan mitä kaikkea sinulta on jäänyt kuulematta. Kesto noin 20 minuuttia.

Kello 22.30

Ambientia Höyrykonemuseossa: Death Poems. Tule kokemaan taatusti ainutlaatuinen elämys, kun Finlaysonin vanhan höyrykonesalin täyttää minimalistinen ambient-musiikki. Tunnelmasta vastaa Death Poems, jonka kappaleita on kuultu esimerkiksi Sähkö Recordingsin juuri julkaisemalla Los Interlocuteurs Fictifs -EP:llä. Kesto noin 35 minuuttia.

6. Grafiikanpaja Himmelblau

Avoinna kello 18–22

Kello 18–22

Katumaalausta. Tule osaksi Finlayson Art Areaa. Maalaamme jälleen Finlaysonin kadut uusilla kuvioilla ja yleisö saa osallistua hauskoihin maalaustalkoisiin. Varaa mukaan maalaukseen soveltuvat vaatteet. Säävaraus. Finlaysoninkuja, vanhan tehtaan takana.

Kello 18–22

Vedostusnäytöksiä Grafiikanpaja Himmelblaussa. Tule seuraamaan kuinka aito taidegrafiikka syntyy käsityönä. Grafiikanpaja Himmelblau, Finlaysoninkuja 9, kerros PB.

7. Finlaysonin kirkko/Lasten katedraali

Avoinna kello 18–22

Finlaysonin kirkossa on ohjelmaa erityisesti lapsille.

Kello 18–22

Hipaisu historiaa idyllisessä kirkkorakennuksessa. Mielenkiintoisia hahmoja menneisyydestä sekä lasten maailmaa silloin ennen. Tarinatuokiot tasatunnein: 18, 19, 20 ja 21, kesto 20 minuuttia. Tarinatuokioiden välissä nuoret muusikot täyttävät kirkon elävällä musiikilla.

8. Tallipiha

Avoinna kello 18–22

Kello 18–20

Ponitalutusta. Tallipihan ponitouhut järjestää pikkuväelle ponitalutusta. 5€/lapsi, käteinen tai MobilePay.

Kello 18–20.30

Glitteriä, kimallusta ja onnenpyörä! Taikahileen säihkyvän värikkäät ystävykset Taika, Lohikäärmeprinsessa Tuulispää ja Hauskis ilahduttavat lapsia ja tuovat iltaan kimaltavia glittertatuointeja, kasvokimalteita ja huisin hauskan keijujen onnenpyörän.

Kello 18–21

Pihakioskeissa vierailevia kädentaitajia.

Kello 18–21

Trio Nautilus esiintyy. Yhtye esiintyy klo 18 alkaen tasatunnein pihan soittopaviljongissa. Nautiluksen miehistö sukeltaa päätä pahkaa syvälle romanttisen tanssilavakulttuurin syövereihin.

Kello 18–21.30

Suklaanmaistelukisa. Tallipihan Suklaapuoti järjestää leikkimielisen suklaanmaistelukisan. Osallistumismaksu 6€.

9. Taidekeskus Mältinranta

Avoinna kello 18–22

Mältinrannassa tuetaan ukrainalaisia.

Kello 18–22

Studio: Studio Mältinrannassa on avoinna tukinäyttely ukrainalaisten taiteilijoiden hyväksi. Keräämme varoja Suomeen tuleville hädänalaisille ukrainalaistaiteilijoille, jotta he voivat asua ja työskennellä Haiharan taiteilijaresidenssissä Tampereella kesällä 2022.

Osa tukinäyttelyn taiteilijoista lahjoittaa osuuden teostensa myyntituloista tähän tarkoitukseen. Kaikki tukinäyttelyn teokset ovat saatavilla Taidelainaamon ehdoin ja kertaostona. Suuresta ja laadukkaasta teosmäärästä on helppo löytää lahjat ylioppilaalle, hääparille ja muille juhlapäivien viettäjille. Kävijöiden kesken arvotaan kehystetty grafiikan vedos: kuvataiteilija Virve Liljan Korkeanpaikanleiri.

Kello 18–22

Galleria: Yhteisnäyttely Leena Illukka, Silja Puranen ja Virpi Vesanen-Laukkanen. Nyrjähdys, venähdys ja murtuma -näyttelyssä pääsee tutustumaan kolmen monitaiteellisesti työskentelevän kuvataiteilijan teoksiin joita yhdistää mielikuvitusta kutkuttava tarinallisuus ja näkökulmat ihmisenä olemiseen. Videoteoksista sekä veistos- ja valokuvainstallaatioista koostuva näyttely kommentoi yhteiskunnassa ja ympäristössä tapahtuvia muutoksia.

Kello 19–21

Taiteilijatapaaminen. Tule tapaamaan taiteilijoita ja keskustelemaan heidän teoksista, paikalla Leena Illukka ja Silja Puranen.

10. Olgan kellari

Avoinna kello 18–21

Kello 18–21

Olgan kellari ja Pirkanmaan maakuntamuseon Adoptoi monumentti -toiminta esittäytyvät Näsinpuistossa. Tule kuulemaan tarinoita 150-vuotiaan kellarin historiasta ja tulevaisuudesta. Kiinnostavatko muinaisjäännökset tai vanhat rakennukset? Pirkanmaan maakuntamuseo esittelee Adoptoi monumentti -toimintaa, jossa jokainen voi tehdä jotain konkreettista kulttuuriympäristönsä hyväksi. Myynnissä myös kahvia ja leivonnaisia.

11. Museo Milavida

Avoinna kello 18–24

Kello 18 ja 19

Palatsin puistossa – Kävelykierros Näinkallion maisemissa. Näsinkallion historialliset rakennukset, monimuotoinen luonto ja näyttävät patsaat tulevat tutuksi, kun opas kertoo Näsinkallion vaiheista kuvankauniissa maisemissa. Kierros alkaa Näsilinnan pääovien edestä.

Kello 18–22

Punk, peace & power -rintamerkkipaja. Mitä mielessä? Mikä pielessä? Tule ja tallenna mielipiteesi rintamerkkiin! Sana on vapaa.

Kello 18–22

DJ Rami S.: Punkkia! Vinyyleiltä soi asiallinen brittimusa: punk, post-punk, uusi aalto ja väliin vähän keventävää poppia.

Kello 18–24

Iltapalaa Palatsissa. Keväisen yön paras hiukopala kauhotaan Näsilinnan kokin padasta: kermainen savutofukeitto ja leipä 10€.

Milavidassa voit esitellä oman juhlatyylisi.

Kello 18–24

Punk vai glamour? Ikuista juhlatyylisi Vivienne Westwood -näyttelyn kuvauspisteessä. Lainattavissa on myös rekvisiittaa. Osallistu kilpailuun parhaasta kuvasta julkaisemalla oma kuvasi Instagramissa, #milavidanyo.

Kello 18.30

Kukkaloistoa Näsinkalliolla – kasvikierros Näsinpuistossa. Kasvikierroksella kuuluu historian havinaa! Kuinka karusta Mustalahdenkalliosta tuli yksi Tampereen monimuotoisimmista puistoista? Minkälaisia puita, pensaita ja perennoja palatsin puistossa kasvaa? Kierros alkaa Näsilinnan pääovien edestä.

Kello 19–21

Punkkarin pikameikki. Nyt laitetaan julkisivu kuntoon! Maskeeraaja Iina Rajamo tekee kävijöille räväköitä ja värikkäitä viiden minuutin pikameikkejä punk-tyyliin.

Kello 21 ja 22

Punkkikävely Milavidasta Vapriikkiin. Näsinpuistossa elää kasvien ja pienten nisäkkäiden lisäksi myös punkkeja, kuten pahamaineisia puutiaisia. Puutiaisista, kuin myös sametti-, sammal-, peto-, ja pehmopunkeista kertoo Luonnontieteellisen museon tutkija Riikka Elo matkalla Milavidasta Vapriikkiin. Kesto noin 20 minuuttia. Lähtö Milavidan aulasta.

Kello 21–23

Dame Vivienne Westwood – Anarkisti ja muoti-ikoni. Tutkijoiden tietoiskuja vaihtuvan näyttelyn teemoista näyttelytilassa. Tule kuulolle.

Kello 22–24

Palatsin väki paikalla. Milavidan talonmies Onni Jalava ja Nottbeckien lastenhoitaja Aino Sandell tarinoivat kynttilän valossa muistojaan Milavidasta. Lähdöt 15 minuutin välein (max. 20 hlöä/lähtö).

12. Sara Hildénin taidemuseo

Avoinna kello 18–22

Kielo Kärkkäinen esiintyy Sara Hildénin taidemuseossa.

Kello 18.30–19

Kielo Kärkkäinen. Laulaja ja lauluntekijä Kielo Kärkkäinen esiintyy Anna Retulaisen näyttelyssä. Hän on taitava laulaja, jolla on syvä ja koskettava ääni, ja jonka keikoilla vallitsee intensiivinen ja keskittynyt tunnelma.

Kello 19–21.15

Tasatunnein taidevartit. 15 minuutin pikaopastuksilla syvennytään Anna Retulaisen näyttelyn teemoihin. 19–19.15 asetelma-aihe, 20–20.15 puutarha ja 21–21.15 kuvataiteen ja musiikin yhteys.

13. Lenin-museo

Avoinna kello 18–24

Kello 18–24

Visuaalinen runous -paja. Tule luomaan oma rauhanruno!

Lenin-museossa on opstettuja kierroksia suomeksi, englanniksi ja venäjäksi.

Kello 18

The Lenin Museum tour in English. Take a guided tour to the Lenin Museum and find out it´s unique history, duration 30 minutes.

Kello 19

Экскурсия по музею Ленина, Продолжительность 30 мин.

Kello 20

Opastettu kierros Lenin-museoon. Tutustu oppaan johdolla ainutlaatuiseen museoon, kesto 30 minuuttia.

Kello 21

The Lenin Museum tour in English. Take a guided tour to the Lenin Museum and find out it´s unique history, duration 30 minutes.

Kello 22

Экскурсия по музею Ленина, Продолжительность 30 мин.

14. Emil Aaltosen museo

Avoinna kello 18–24

Kello 18

Markiisitar ja filosofi. Pirkanmaan barokki esittää musiikkia ja kirjeitä ranskalaisista salongeista valistuksen ajan kynnyksellä. Aira Maria Lehtipuu, barokkiviulu, Heidi Peltoniemi, viola da gamba, Jouko Laivuori, cembalo, sekä näyttelijä Minna Hokkanen. Kesto noin 1 tunti 10 minuuttia.

Kello 20

Draamaopastus. Emil Aaltosen roolissa Tampereen Työväen Teatterin näyttelijä Auvo Vihro. Kesto noin 30 minuuttia.

15. Tampereen taidemuseo

Avoinna kello 18–24

Kello 18–20

Pihakirppis. Tampereen Taidemuseon ystävät pitävät kirppistä museon pihalla, säävaraus.

Hämeenkyrön esineet ja asukkaat esiintyvät virkattuina ja neulottuina.

Kello 18.30–19.15 ja 20–20.45

Taiteilijakierros Käänteissä -näyttelyyn. Näyttelyssä arjen tutut esineet ja Hämeenkyrön asukkaat ovat saaneet uuden pehmeän muodon virkattuina ja neulottuina veistoksina. Tule taiteilija Liisa Hietasen mukaan opastetulle kierrokselle tutustumaan Aulikseen ja Raijaan kumppaneineen.

Kello 19.15–20 ja 21–21.45

Kuraattorikierros Illuusio -näyttelyyn. Tule tutustumaan yhteen ensimmäisistä laajoista vuorovaikutteisen taiteen näyttelyistä Suomessa kuraattori Virpi Nikkarin johdolla.

Kello 22–22.45

Guide tour. Join us on a guided tour to both of our ongoing exhibitions: Illusion and Liisa Hietanen – Turns.

16. Suomen Nyrkkeilymuseo

Avoinna kello 18–22

Kello 18–22

Non-stop-opastuksia suomalaisen nyrkkeilyn historiaan.

Suomen nyrkkeilymuseo voisi kiinnostaa myös kiekkovieraita.

Kello 18–22

Suomen nyrkkeilymuseo -video esittelee kohteen historiaa lyhyesti. Video pyörii museossa koko illan.

17. Muumimuseo

Avoinna kello 18–24

Kello 18

Muumimusiikki tanssittaa! Illan parhaaseen tunnelmaan johdattaa hyväntuulinen lastenmusiikkiorkesteri Vaapukka! Menojalka vipattaa aivan varmasti, sillä tästä muumimusiikista nauttivat kaikenikäiset muumifanit! Laadun takeena Hannele Huovin sanoitukset, Soili Perkiön sävellykset ja iloinen orkesteri. Kesto 30 minuuttia.

Kello 18.30–20.30

Ensimmäistä kertaa ikinä: Meet & Draw. Tule kokeilemaan jotain ihan uutta: Muumipeikko on ensimmäistä kertaa ikinä piirustusmallina. Pienille taiteilijoille ja muillekin kiinnostuneille supermahtava tilaisuus harjoitella tavallista hauskemman elävän mallin piirustusta. Pikaiseen piirtämiseen, eli croquispiirtämiseen, tarvitaan vain kynä, paperi ja oma katse – ja tietysti se huippumielenkiintoinen malli! Kello 18.30, 19, 19.30 ja 20 alkavat näyttelytilassa 15 minuutin ohjatut piirustussessiot, 30 piirtäjää/sessio, ilmoittautuminen paikan päällä museon henkilökunnalle.

Kello 18–20.30

Käpy, kivi ja sulka -postikorttityöpaja Ateljeessa. Muumit rakastavat luontoa, oli kyse sitten mahtavasta merestä ja jylhistä vuorista tai polulle tipahtaneesta sulasta ja pikkiriikkisestä simpukankuoresta. Muumikirjat ovat täynnä Toven tussipiirroksia luonnon pienistä yksityiskohdista, kuten kivistä, lehdistä ja kukkasista. Itse kunkin kannattaa joskus pysähtyä luonnon yksityiskohtien äärelle ja tutkia niiden saloja. Ateljeen tussipiirrostyöpajassa se on mahdollista, ja näkemänsä voi piirtää postikortille, jonka lähettää jollekulle pieniä aarteita arvostavalle.

Kello 21

Mikko Innanen ja Simo Laihonen. Millainen vuoropuhelu syntyy, kun jazzin kentältä tutut Mikko Innanen ja Simo Laihonen soittavat keskellä muumitarinoiden tunnelmaa? Kesto 30 minuuttia.

Kello 21–23.30

Viskinmaistelua Ateljeessa (K-18). Ateljeessa viskinmaistelua ja doodlailua: Ravintola Tuhto järjestää Kyrö Distilleryn viskinmaistelua, pöydille varattu halukkaille kyniä, mustetta ja erilaisia papereita. Toven kynänjäljissä voi luonnostella kaverista karikatyyrin, uuden asukkaan Muumilaaksoon tai tutkia luonnon yksityiskohtia.

Kello 21–24

Käpy, sulka ja kivi – tussipiirospaja Ateljeessa. Visuaalinen tykitys on loputonta, silmät skannaavat ympäristöä jatkuvasti, ja sähköinen kuvasto luo aivoille omat haasteensa. Mutta mitä aivoille tapahtuu, jos pysähtyy hetkeksi ja keskittää kaiken havaintokykynsä vain yhteen asiaan, pieneen luonnon yksityiskohtaan, kuten rannalta poimittuun kiveen, polulle tipahtaneeseen sulkaan tai oravan syömään käpyyn? Tule kokeilemaan Ateljeen tussipiirostyöpajaan – et pety.

Kello 21.30–23.30

Croquispiirustusta mallista, jota et ole ikinä ennen piirtänyt. Croquispiirtäminen perustuu muutaman minuutin nopeaan luonnosteluun, jossa tärkeintä on tavoittaa elävän mallin hahmo ja olemus. Entäs jos mallina onkin erilainen hahmo? Uudet mittasuhteet ja olemus asettavat aivot uusille kierroksille. Ei ryppyotsaisille. Kello 21.30, 22, 22.30 ja 23 alkavat 15 minuutin piirustussessiot, 30 piirtäjää/sessio, ilmoittautuminen paikan päällä museon henkilökunnalle.