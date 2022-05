Tämän harvinaisuuden saa omakseen 24 000 eurolla eikä sitä enää valmisteta – Tampereella sijaitsee erityinen liike

Hämeenkadulla vietetään luksuskelloja myyvän Kulta-Centerin lippulaivaliikkeen virallisia avajaisia.

Moro, Kulta-Center

Moro kävi kuikuilemassa, millaisia arvokelloja on myynnissä Tampereen Hämeenkadulle avatussa arvokelloihin erikoistuneessa myymälässä.

Liike on Kymmenenmiehen talossa Hämeenkadun ja Näsilinnankadun kulmauksessa. Asialla on vuodesta 1933 toiminut perheyritys Kulta-Center. Parin liikehuoneiston päässä samassa talossa toimii perinteinen tamperelainen kultasepänliike J.I.Wahlberg, jonka taru ulottuu vuoteen 1891.

Kulta-Centerin mukaan Tampereelle on avattu arvokelloihin ja -koruihin erikoistunut lippulaivaliike. Myymälänhoitaja on Omega-tason kelloseppä Vesa Tulkki.

Mikä on kallein liikkeessä nyt myynnissä oleva kello?

”Se on takahuoneessa kassakaapissa oleva Rolexin Kermit. Rolex-harrastajat antavat malleille lempinimiä, ja tämä Submariner-malli on Kermit vihreän kellotaulun kehän takia. Vihreällä kellotaululla varustettu malli on lempinimeltään Hulk.”

Tulkki käy kassakaapilla ja palaa vihreän kellorasian kanssa.

Kassakaapissa pidettävä Rolex Submariner ”Kermit”on harvinaisuus, jota ei enää valmisteta eikä uusia saa. Myymäläpäällikkö Vesa Tulkki kertoo, että aiemmin omistetun kellon hinta on 24 000 euroa ja nousussa.

Paljonko kello maksaa?

”Tämä on 24 000 euroa, mutta hinta on nousussa eikä myynnillä ole kiirettä. Tätä mallia ei enää valmisteta.”

Kermit on osa yhä suositumpaa aiemmin omistettu -ilmiötä. Harvinaiset laatukellot ovat harrastajille kiinnostavia kohteita. Hinta voi olla jopa upouutta kalliimpi, sillä niitä ei enää saa.

”Tuossa hyllyssä on kaksi klassikkoa eli Nasalle valmistetun Omega Speedmaster-kelloa, myös aiemmin omistettuja. Vuosimalli 1967 maksaa 7 000 euroa ja toinen 5 700. Uuden listahinta on 7 800 euroa. Kello on kuuluisa käynnistään kuussa ja sitä arvostetaan edelleen harrastajien keskuudessa”

Sinn on uusi huippukellomerkki Tampereella. Kelloharrastajien arvostama merkki on Saksassa tuttu viranomaisille valmistetuista laadukkaista kelloistaan.

Cobarionista runko

Mikä on tällä hetkellä kallein uusi kello?

Tulkki pyytää paikalle myymälän markkinointia hoitavan Samu Salmenkankaan. Hän kipaisee takahuoneen kassakaapista pahvirasian.

”Tämä on ainoa Suomessa. G-Shock MR-G Hana-Basara. Nimitys annettiin aikoinaan tunnustuksena japanilaisille kenraaleille, jotka uskalsivat rikkoa perinteitä. He saivat esimerkiksi käyttää kirkasväristä haarniskaa osoitettuaan kykynsä”, Salmenkangas kertoo.

Juhlakellon laatikkokin on hienoa japanilaista käsityötä.

Tämä G-Shock MR-G Hana-Basara on ainoa Suomessa ja silkkaa japanilaista huippuosaamista ja eksoottisia materiaaleja. Hinta on 7 900 euroa.

Kello on valmistettu juhlistamaan G-Shockin 25-vuotista taivalta.

”Jo laatikko on japanilaista käsityötä ja kannen päällyste on syntynyt ikivanhalla menetelmällä eri puulaijen rimoja yhteen liimaten ja siitä erittäin ohut siivu höyläämällä.”

”Runko on cobarion-matriaalia, joka on viisi kertaa titaania kovempaa eikä sitä voi työstää tavallisilla työkaluilla. Kellon on viimeistellyt jalokienleikkaajamestari. Ranneke on timanttipinnoitettu ja kellon lasi safiiria.”

Hana-Basarassa on kaikki mahdolliset kellotoiminnot, ikikalenteri ja yhteys GPS-satelliitissa sijaitsevaan atomikelloon. Kello on siis aina täsmälleen oikeassa ajassa ja maksaa 7 900 euroa.