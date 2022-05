Tampereen kaupungin pitäisi näyttää parhaat ja siistimmät puolensa jääkiekon MM-kisavieraille. Monien kaupunkilaisten mielestä tällä hetkellä tämä ei näytä toteutuvan.

Likaisuutta on paheksuttu somessa ja myös Moron toimitukseen on tullut runsaasti huolestuneita yhteydenottoja.

Ja tottahan kaupunkilaisten murhe on. Iso osa keskustan kaduista on vielä harjaamatta talven hiekoitushiekan jäljiltä tai työ on tehty erittäin huonosti. Tämä koskee niin kaupungin kuin myös yksityisten taloyhtiöiden vastuualueita.

Tuuli kuljettaa irtoroskia pitkin katuja ja linnut repivät pursuavista roskiksista papereita pitkin jalkakäytäviä pikaisen ruokapalan toivossa.

Ensi lauantaina järjestetään siivoustalkoot, joihin jokainen kaupunkilainen voi osallistua ja kantaa kortensa kekoon siisteyden puolesta.

Mukaan on ilmoittautunut ilahduttavasti jo 40 porukkaa ympäri kaupungin. Ilmoittautuminen on jo päättynyt, mutta talkoojoukkoihin mahtuu varmasti mukaan.

Ikävä kyllä hiekoitushiekkoja ei juuri voi käsipelillä kaduilta kerätä, vaan ne tarvitsevat konevoimaa.

Kaupunki on selittänyt hidasta siivoustahtia meneillään olevalla kunta-alan lakolla. Totta mutta työtaistelusta on tiedetty jo yli kuukausi sitten.

Siivoaminen kiekkokisoja varten olisi voitu aloittaa reippaammassa etunojassa. Toivotaan lähipäiviksi sadetta, jotta harjakoneet voivat laulaa ympäri vuorokauden.