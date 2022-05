Tampereen Konsulinsaareen tulee 100 000 yllätysasukasta – Kesäherkkua syntyy ainakin 30 kiloa

Mehiläistarhurin mukaan kaupunkilaisten ei tarvitse pelätä pistosta Satakunnansillalla.

Moro, Konsulinsaari

Tärkein ensin: Tampereen keskustaan tuodut mehiläiset ovat koko luomakunnalle elintärkeitä pölyttäjiä, joiden toiminta on ravintomme perusta.

Siksi niitä pitää arvostaa ja edesauttaa selviämään. Nykyään niitä uhkaavat maailmanlaajuisesti muun muassa ilmansaasteet ja holtiton kasvimyrkkyjen käyttö.

Mehiläistarhuri toi varhain tiistaiaamuna kuuden aikaan 40 000 unesta ja kylmästä pöpperöistä mehiläistä Jokioisilta Satakunnansillan juureen Konsulinsaareen. Kesän aikana lentelee mettä keräämässä noin 100 000 yksilöä.

Mehiläistarhuri Teemu Aittamaa kantoi pesien osat ensin autostaan Satakunnansillalle.

Sillalta Teemu Aittamaa laski osat yksi kerrallaan Konsulinsaareen narun avulla.

Teemu Aittamaa laski arvokkaat pölyttäjät Satakunnansillalta Konsulinsaareen.

Operaation aluksi Aittamaa laski pesien osat yksi kerrallaan varovasti Satakunnansillalta Konsulinsaareen. Aamukuudelta oli rauhallinen aika tuoda mehiläiset keskustaan.

Apuna muutto-operaatiossa olivat köysitikkaat.

Toiseksi tärkein: Satakunnan sillalla voi edelleen kävellä turvallisesti ja mehiläisiä pelkäämättä. Mehiläistarhuri Teemu Aittamaa sanoo, että lähistöllä on paljon mehiläisten herkkua eivätkä ihmiset kiinnosta niitä laisinkaan.

”Ei ole mitään pelättävää, ellei hyppää sillalta saareen ja mene kahta metriä lähemmäs pesiä. Mehiläiset keräävät lehmusten valkoisten kukkien mettä, josta ne tykkäävät, ja lehmuksia täällä Tampereen vehreässä keskustassa on runsaasti.”

Aittamaa kertoo, että mehiläisiä kiinnostavat vain kukat ja oman pesän turvallisuus.

”Tästä sillalta voi turvallisesti seurata mehiläisten hyörinää. Jos joku onnistuu mehiläisen tässä sillan kaiteella kuvaamaan, niin lahjoitan purkin hunajaa”, hän lupaa.

Jos tällaisen kuvan saisit ihmeen kaupalla otettua, lähetä se Morolle sähköpostiin moro@aamulehti.fi.

Perussääntö tunnistamiseen on, että mehiläinen on ruskeahko. Ampiainen on kirkas kelta-mustaraitainen ja kimalaisella on pullea karvainen takaruumis.

Pesien pohjat vietiin ensimmäisenä paikalleen.

Pohjien päälle tuli vielä yksi osa ennen mehiläisten muuttoa.

Teemu Aittamaa toi pesät osissa kuljettamisen helpottamiseksi. Tärkeimmät osat eli mehiläisten asuttamat palaset oli varmistettu liinoilla.

Kasaamisvaiheessa suojapuku on tarpeen, sillä mehiläiset ovat uteliaita ja uusi paikka sai muutamat lennolle.

Aamun viileässä mehiläiset olivat vielä pesässä. Teemu Aittamaa otti yhden näytille.

Mehiläinen ei ole ampiainen, joka on perästään kirkkaan kelta-musta.

Konsulinsaaren kahdessa pesässä on nyt noin 40 000 mehiläistä, mutta kesällä jopa 100 000. Aittamaa käy kerran 10 päivässä tarkastamassa, että pesissä on kaikki hyvin.

Konsulinsaaren mehiläiset keräävät mettä pääosin keskustan haapojen kukista.

Syvää kierrätystä

Konsulinsaaren mehiläispesiä on kaksi. Ne ovat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n nimikkopesiä eli yritys on niitä sponsoroinut ja saa hunajan yrityslahjoiksi. Hunajaa kertyy normaalina kesänä kahdesta pesästä noin 30 kiloa. Tampereen kaupunki on myöntänyt luvat mehiläispesien sijoittamiselle

”Tämä on meidän hankkeemme ja olemme saaneet kaupungilta luvan”, kertoo viestintäpäällikkö Suvi Suomalainen.

”Uudet asukkaat tulivat Konsulinsaareen turvaamaan luonnon monimuotoisuutta ja ruuantuotantoa. Pirkanmaan Jätehuollon näkökulmasta mehiläiset istuvat hyvin ympäristötöihin.”

Jätehuoltoyhtiö toteaa, että mehiläiset ovat osa toimivaa kiertokulkua.

"Kierto alkaa, kun mehiläiset pölyttävät viljelykasveja. Sadonkorjuun tullen työn hedelmät poimitaan ihmisten evääksi ja syömättä jäävät kuoret sekä karat lajitellaan biojäteastiaan.”

”Sieltä biojätteet matkaavat Biomyllyyn, jossa niiden arvokkaat ravinteet otetaan talteen ja kierrätetään lannoitteina takaisin viljelyksille. Näin ravinteet palaavat ruuantuotannon alkulähteille, mehiläisten työmaille.”

Köydellä saareen

Mehiläisten muutto Konsulinsaareen vei puolisen tuntia. Aittamaa laski pesät hellävaroen osissa saareen köyden avulla, valmisteli pohjat ja kokosi pesät paikoilleen.

Suojavarusteet olivat tarpeen, sillä pesiä kootessa osa mehiläisistä kiinnostuu tutkimaan lähistöä jopa muutaman asteen lämpötilassa.

”Kesällä ne tekevät valoisan aikaan aamu- ja iltavuoroa.”

Hunajaa tulee noin 30 kiloa, ennusti mehiläistarhuri Teemu Aittamaa Konsulinsaaressa.

Mehiläistarhurin mukaan Satakunnansillalta ja Tampellan puoleltakin on turvallista ihailla mehiläisten tärkeitä puuhia.