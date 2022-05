Tamperelaiset mummot innostuivat MM-kiekosta ja laittoivat puikot heilumaan – Tulos tulee myyntiin Keskustorille: ”On lähtenyt vähän lapasesta”

Mummon kammarin vapaaehtoisten neulomia kisamyssyjä, -sukkia ja muita neulomuksia tulee myyntiin konttiin Keskustorille.

Maarit Kervinen (vas.) seuraa innokkaasti jääkiekkoa. Annele Heino sanoo, ettei ymmärrä jääkiekosta mitään. Kumpikin on mukana neulomassa MM-kisatuotteita.

Moro, Keskusta

Jääkiekon MM-kisojen viralliset fanituotteet ovat saaneet kovan kilpailijan Tampereella. Mummon kammari polkaisi helmi–maaliskuun vaihteessa käyntiin hankkeen, jossa neulotaan Suomen joukkuetta kannustavia neulomuksia.

Myyntiin tulee ainakin villasukkia, myssyjä, lapasia ja huiveja. Kaikki ovat uniikkeja. Osaan on neulottu Suomen lippu -kuvio tai teksti Suomi.

Puikoissa ovat Mummon kammarin vapaaehtoiset. He kokoontuvat kammarin Hämeenkadun-toimitilaan tiistaisin neulomaan.

”Kisat alkoivat lähestyä, ja täällä on aina innokkaita neulojia. Mietimme, onko jotain, mitä voisimme tehdä yhdessä ja heräsi idea, että menisimme myymään Suomi-tuotteita jääkiekkovieraille. Siitä se lähti, ja nyt se on lähtenyt vähän lapasesta”, kertoo vapaaehtoistoiminnan toiminnanohjaaja Soile Kukkonen, joka on itsekin pyöräyttänyt muutaman sukkaparin.

Soile Kukkonen esitteli huivia, jollaisia oli neulottu 3. toukokuuta mennessä kaksi kappaletta.

Antennipipot odottavat ostajaa.

Jokainen neuloja on saanut sommitella raidat tai muut kuviot oman mielen mukaan.

Neulomuksia on jo valmiina useampi laatikollinen. Lisää tehdään ainakin kisojen alkamiseen asti, ehkä kisojen aikanakin, jos kysyntä on kovaa.

”Niin ahkerasti on kudottu, että mulla on olkapää tulehtunut”, tiivistää 67-vuotias Maarit Kervinen, joka toimii yhtenä neulojista.

Myynnistä saaduilla rahoilla Mummon kammari työllistää nuoria asiointi- ja ulkoiluavuksi ikäihmisille.

Neulojat ajan hermolla

Neulomukset tulevat myyntiin kisojen ajaksi Keskustorille tuotavaan konttiin. Kontin nimeksi tulee Ylämummo. Myös Mummon kammarin toimitiloissa Hämeenkatu 28:ssa voi käydä ostoksilla.

Neulojilla on ollut vapaat kädet sommitella kuvioita, mutta väritys on pidetty yhtenäisenä.

”Olemme oikein panostaneet tähän sinivalkoiseen juttuun”, vahvistaa 77-vuotias Annele Heino, jonka erityistehtävänä on ollut lankojen päätteleminen.

Maarit Kervinen ja Annele Heino käyvät tiistaisin neulomassa Mummon Kammarilla.

Neulojat ovat olleet ajan hermolla, sillä valikoimassa on muun muassa antennipipoja. Ne olivat muotia 1990-luvulla, joka on vuosikymmenenä tullut uudestaan suosituksi vaate- ja asustemuodissa.

Ulkomaalaisille kisaturisteille ei ole erikseen neulottu oman maan värien mukaan, vaan he voivat Kukkosen mukaan viedä kotiin Suomi-tuotteita.

"He muistavat sitten, mikä on hyvä jääkiekkomaa. Nyt olemme niin suomalaisia kuin vain voimme."

Toki Mummon kammarin muusta valikoimasta löytyy vaikka minkä väristä sukkaa ja lapasta, joten jokaiselle löytyy varmasti jotain mieluista. Kisojen voittajasta ei kuitenkaan ole epäselvyyttä.

”Suomi voittaa. Emme mitään muuta oleta”, Kukkonen päättää.

Annele Heino sovitti kisapipoa Mummon kammarilla.