Kehotetaanko pyöräilijää törmäämään autoon? Miksi nuolet ovat keskellä katua?

Vaarallisesti erehdyttävät katumaalaukset Sukkavartaankadulla aiheuttavat kummastusta.

Moro, Sukkavartaankatu

Paloaseman vieressä Sukkavartaankadulla on keskellä katua opastusnuolia kadun ajosuuntaan nähden väärään suuntaan, joiden yhteydessä on polkupyörän kuva.

Moron lukija hämmästelee ja epäilee, että merkintä on vaarallinen kaikille liikkujille. Autoilija voi törmätä keskellä tietä vastaan tulevaan, ja pyöräilijä taas voi luulla, että nuolen takia hänellä on oikeus ajaa vastavirtaan keskellä katua autoista välittämättä.

Moro selvitti nuolten tarinaa. Kyse on tieliikennelain muutoksesta vuosi sitten, jolloin tuli mahdolliseksi sallia vastavirtaan pyöräily liikennemerkein. Tampereella Sukkavartaankatu on yksi tällainen katu.

Kävely- ja pyöräliikenteen erikoissuunnittelija Jukka Uusitalo kertoo sähköpostitse, että nuolet on tarkoituksella maalattu keskelle katua.

”Pyöräilijäsymbolin ja nuolen laittamisella on kolme tarkoitusta. Se muistuttaa yksisuuntaista katua ajavaa ajoneuvon kuljettajaa, että vastaan voi tulla pyöräilijä. Se huomauttaa tonttiliittymästä tulevaa ajoneuvon kuljettajaa, että pyöräliikennettä voi tulla toisestakin suunnasta. Kolmanneksi se kertoo vastavirtaan pyöräilevälle, missä tämän ajolinjan tulisi suunnilleen olla.”

Miksi keskellä?

”Symbolit ovat lähes keskellä ajorataa, koska kadulla on kadunvarsipysäköintiä. Liikennesääntöjen mukaisesti pyöräilijän tulisi pyöräillä ajosuuntaansa nähden niin oikeassa reunassa kuin on turvallista: kun kadulla on kadunvarsipysäköintiä, joka on usein käytössä, pyöräilijän luonnollinen ajolinja on käytännössä keskellä ajorataa.”

”Jos tuossa ei olisi kadunvarsipysäköintiä, pyöräilijän luonnollinen ajolinja ja sitä myöten nuo katuun maalatut symbolitkin olisivat reunemmassa. Silloin kun kadulla ei ole autoja pysäköitynä kadun varteen, symbolin sijainti voi tuntua hieman erikoiselta, mutta se on suunniteltu sen mukaisesti, mikä on kadun yleinen tilanne eli sillä silmällä, että kadulla on paljon pysäköityjä autoja.”

Uusitalo toteaa, että kaksisuuntainen pyöräliikenne muulle ajoneuvoliikenteelle yksisuuntaisella kadulla on melko uusi juttu Suomessa ja se vaatii kaikilta tienkäyttäjiltä totuttelua.

Hyvä näkyvyys

”Sukkavartaankatu on kapeahko katu silloin, kun sinne on pysäköity autoja. Kohtaaminen ei välttämättä onnistu superjouhevasti, vaan molemmat ajoneuvon kuljettajat joutuvat hidastamaan ja reagoimaan tilanteeseen, ehkä jopa vaihtamaan katseita ja kommunikoimaan keskenään elein ja ilmein.”

”Kadulla on kuitenkin hyvä näkyvyys vastaantulevaan liikenteeseen ja alhainen nopeusrajoitus, jolloin tilanteeseen reagointi ja väistämistilan etsiminen tapahtuu rauhallisesti. Yleensä pyöräilijän on ahtaassa tilassa helpompi väistää, mutta tähän ei ole mitään absoluuttista linjaa, että nimenomaan pyöräilijä olisi väistämisvelvollinen jokaisessa kohtaamistilanteessa. Hyvällä yhteispelillä kohtaamistilanteet luonnistuvat kyllä, yleensä jommallakummalla on lähellä tilaa, johon väistää.”

”Hankala tilanne”

Moron liikennetohtori on kokenut liikenneopettaja Arto Grönroos. Hän toteaa, että varovaisuutta kaivataan.

”Nämä tilanteet ovat autoilijalle hankalia ja etenkin silloin kun autoilija ei huomannut liikennemerkkiä pyöräilijän mahdollisuudesta tulla vastavirtaan. Kapeilla kaduilla pyöräilijän on helpompi siirtyä sivumpaan vaikka pysäköidyn auton taakse ja näyttää käsimerkillä että ole hyvä, annan sinulle tilaa, toimii myös joskus niinkin, että autoilja näyttää kohteliaasti saman.”

Entäpä väistämissäännöt? Jos autoilijaan nähden oikealta ja autoille yksisuuntaiselta kadulta tuleekin ”väärään” suuntaan pyöräilijä?

”Tampereella on onneksi tällaisissa paikoissa pyöräilijälle sijoitettu väistämisvelvollisuus risteyksessä -liikennemerkki eli kärkikolmio”, liikennetohtori toteaa.