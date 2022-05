Erittäin harvinainen laitos saapuu näytille lauantaina – Se on Tampereen ensimmäinen automobiiliruisku

Benz Gaggenau täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Tule mukaan juhlimaan Lielahti-päivän kunniavierasta.

Tampereen ensimmäisessä paloautossa miehistö matkusti molemmin puolin ohjaamon takana. Aiemmin he juoksivat hevoskärryjen perässä, kertovat mobilistien Kake Välimäki (vas.) ja puheenjohtaja Martti Piltz. Messinkinen vesipumppu näkyy auton perässä.

Moro, Benz-Gaggenau

Punainen väri on auringossa häikäisevän kirkas ja niin pitääkin, sillä Tampereen Seudun Mobilistien väki työntää tallista ulos Tampereen ensimmäistä paloautoa vuodelta 1922.

Kilpaa punaisen kanssa häikäisevät messinkiset yksityiskohdat. Alkuperäinen hälytyskello roikkuu ohjaamon vieressä ja pitkän tuen päässä on iso lamppu, joka hälytysajossa näytti eteenpäin punaista valoa.

Auto on hyvässä kunnossa oleva 100-vuotias, jota juhlitaan lauantaina Lielahti-päivän aikana Niemen kartanon komealla navetalla. Siellä oli yhteen aikaan paloauton talli. Navetan toisessa tornissa hoidettiin letkujen kuivatus.

”Moottori käy, mutta ajamisesta ei vielä uskalla luvata mitään. Tämä on viimeksi liikkunut omin voimin kaiketi vuonna 1957, jolloin se hajosi”, sanoo mobilistien Kake Välimäki. Hän tuntee auton parhaiten.

Mobilistien Kake Välimäki on lauantaina kello 10-16 esittelemässä Tampereen ensimmäistä paloautoa Niemenrannassa kartanon navetalla.

Toinen ajovalo löytyi rompetorilta, toinen ladosta.

Tampereen ensimmäinen paloauto tuli Lielahden tehtaalle 100 vuotta sitten. Hälytyskello on alkuperäinen. Kuuntele kelloa Moron netissä.

Yli 6-litrainen vanha moottori on kaunis. Etu alalla on kaasutin, jonka vivut tehtiin vanhojen valokuvien perusteella.

Kuuntele oheiselta videolta, miltä alkuperäinen palokello kuulostaa, kun Kake Välimäki sitä soittaa.

Anna ryyppy

Välimäki on kunnostanut autoa muiden kanssa 1990-luvulta lähtien. ”Ei tämä mikään yhden miehen show ole missään nimessä.”

Viime päivinä Välimäki on keskittynyt ratkaisemaan moottorin bensiininsaannin haasteita. Autossa on moottorin päällä ryyppykupit, jotka ensin täytetään bensiinillä ja sitten moottori käynnistetään.

”Kyllä se lähtee käymään, mutta jotenkin ei vielä saa itse imettyä bensiiniä kaasuttimelle.”

Moottorin käyminen ja auton nykykunto on vaatinut mobilisteilta vuosikymmenten kovan työn ja valtavan määrän taitoa. Välimäki korostaa, että kyse ei ole entisöinnistä, vaan toimintakuntoon saattamisesta.

”Moottori oli jumissa, vaihdelaatikko hajonnut ja kuori lohjennut, rattaita ja kaasuttimen vipuja puuttui, lamput olivat kadonneet”, Välimäki luettelee osan puutteista.

Esimerkiksi vaihdelaatikon alumiinista kuorta kukaan valuri ei edes alkanut yrittää valaa uudelleen. Niinpä mobilistit itse korjasivat kuoren – hitsasivat ja vahvistivat teräslevyillä.

Osaamista tarvittiin usein. Messinkiosia valettiin, sopivia osia löydettiin rompetoreilta ja ladoista. Kaikki mitä ei muuten saatu, tehtiin itse.

”Esimerkiksi iso osa moottorin ja kaasuttimen vivuista tehtiin valokuvien perusteella.”

Martti Piltz (vas.) ja Kake Välimäki työnsivät autoa ulos tallistaan. Takaosassa oli lisää apuvoimia.

Monia osia piti valmistaa itse, kun alkuperäinen oli hävinnyt. Messinki loistaa hienosti.

Suuri harvinaisuus

Hetken työntämisen jälkeen tallista rullaa hitaasti kokonaan ulos vuoden 1922 Benz Gaggenau -paloauto. Se on siitäkin harvinainen, että se on alunperin saksalaistehtaalla rakennettu paloautoksi. Ajan tyylin mukaan se on avoauto.

Keulalla on 4-sylinterinen ja 6,269-litrainen moottori, joka tuottaa 40–45 hevosvoimaa. Painoa on peräti 4 075 kg, josta monta sataa kiloa menee perässä olevan messinkisen vesipumpun piikkiin. Auton huippunopeus on ollut 30 km/h.

Pumppu on sekin saksalaisvalmisteinen aikansa huipputeknologinen tuote: Erhardt & Sehmer AG:n pumppu, joka tuottaa 1 000 litraa minuutissa ja jaksoi jo tuolloin nostaa veden jopa 80 metrin korkeuteen.

Vesipumpun kyljessä on säilynyt valmistekilpi.

Autolla oli oma kuljettaja, joka myös hoiti sammutustöissä vesipumpun vivustot ja venttiilit.

Myös koko auton valmistekilpi on säilynyt.

Auto tuli Tampereelle Lielahden tehtaan palokunnan autoksi. Maksaja oli tehtailija J.W. Enqvist.

Vanhin Suomessa tiedossa oleva säilynyt paloauto on Turun Daimler vuodelta 1919 ja toiseksi vanhin Porin Gaggenau vuodelta 1921. Se on Tampereen ensimmäistä paloautoa pienempi malli.

Paloautoja on säästynyt paremmin kuin tuon ajan harvoja kuorma-autoja, koska paloautoja pidettiin huolellisesti kunnossa hälytysvalmiuden takia. Niillä oli usein myös kunnollinen sisätalli.

Vanhan valokuvan perustella on autoon maalattu Lielahden tehdaspalokunnan tunnus.

Taakse sai enimmillään kolme letkukelaa, jotka sisälsivät kymmeniä metrejä paloletkua.

Oli tuhoutua

Tampereen Gaggenaun kohtaloksi oli koitua huono säilytys, kun se vuonna 1956 poistui rekisteristä. Se pelastettiin1950-luvulla Helsinkiin varhaismobilistien hoteisiin, mutta heillä ei ollut säilytystilaa ja auto rapistui.

Vuonna 1970 auto palautettiin Tampereelle ja kunnostettiin. Se oli Ahveniston automuseossa vuoteen 1988, jolloin se taas huonokuntoisena palasi Tampereelle Serlachiukselle.

”Autoa oli valmisteltu kunnostettavaksi ja purettu. Kun me saimme sen, osia oli monissa laatikoissa ja osa osista oli hävinnyt”, Välimäki toteaa.

Lielahden esiintymisen jälkeen Gaggenau viettää vuoden Vehoniemen automuseossa, jossa siihen myös pääsee tutustumaan.

Jutussa on käytetty lähteenä myös Martti Piltzin artikkelia mobilistien Hyrysysy-lehden numerossa 1/2022.