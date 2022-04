Petsamossa asuvalta Jani Häkkiseltä meni hermot päätepysäkillä seisovien bussien kanssa – Video kertoo armottomasti, miltä Webasto kuulostaa tamperelaisessa talossa

Bussien lämmityslaitteiden ääni kiusaa asukkaita niin, että jopa kaupunginvaltuustossa on laitettu lusikka soppaan. Liikennöitsijän mukaan pienikin ääni alkaa ärsyttää, kun sitä oikein ryhtyy kuuntelemaan.

Tampereen kaupunki voi periä liikennöitsijöiltä palvelurikemaksuja. Suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrysen mukaan myös tyhjäkäynnistä voidaan antaa tällainen maksu. Tyhjäkäynnistä pitäisi kuitenkin olla näyttöä, ja sellaisen saaminen on Häyrysen mukaan vaikeaa. ”Luotto tietysti on, että eivät kuntalaiset tarpeettomasti nosta tällaista esille.”

Moro, Petsamo

Petsamon Piennarkadulla asuvilla on tullut mitta täyteen bussien aiheuttamasta metelistä. Ongelma liittyy linjan 26 päätepysäkkiin, josta on matkaa lähimpään taloon alle 10 metriä.

Asukkaat havahtuivat meteliin muutama kuukausi sitten, kun kadulla tehty kaukolämpöremontti päättyi ja bussit palasivat väliaikaiselta päätepysäkiltä takaisin Piennarkadulle.

Pysäkin vieressä asuva Jani Häkkinen kertoo Morolle, että autot seisovat pysäkillä tyypillisesti parikymmentä minuuttia, ja moottori on usein tyhjäkäynnillä. Hänen laskujensa mukaan ainakin viidessä autossa lämmitykseen käytettävä laite Webasto kuulostaa olevan pahasti rikki.

”Naapurissa on kolmikerrosikkunat, mutta Webaston möyryäminen kuuluu silti sisään asti. Yhtenä iltana tuossa laskimme, että puolentoista tunnin aikana jouduimme 60 minuuttia kuuntelemaan tätä. Voi kuvitella, millaiset minuuttimäärät ovat päivässä.”

Kuvaavaa Häkkisen mukaan on, että talojen toisella puolella kulkevan moottoritien äänet eivät kuulu taloihin sisälle.

Asukkaat ovat olleet yhteydessä Tampereen kaupunkiin ja liikennöitsijään, mutta kohtelu on ollut Häkkisen mukaan ylimielistä.

”Viikon ajan on jokaisen valituksen jälkeen ollut tilanne parempi. On tullut eri autot pyörimään tuohon, ja kuskit ovat sammuttaneet moottorit pysäkillä. Sitten on palattu normaaliin.”

Petsamo on vanha alue, jossa busseille on varsin vähän erillistä pysäkkitilaa.

Piennarkadun ongelma oli huhtikuussa esillä jopa Tampereen kaupunginvaltuuston kyselytunnilla. Valtuutettu Aila Dündar-Järvinen (sd.) kysyi tilaisuudessa, mihin toimenpiteisiin Tampereen kaupunki aikoo asiassa ryhtyä. Vastauksen mukaan kaupunki on ollut yhteydessä bussiyhtiöön, mutta muihin toimenpiteisiin ei ryhdytä.

”Koin, ettei asiaa otettu täysin vakavasti, mikä hämmästytti", Dündar-Järvinen sanoo.

Ei ole rahasta kiinni

Linja 26 kulkee kaikkina viikonpäivinä aamusta iltaan. Bussit kuuluvat Pirkanmaan Tilausliikenteelle. Yrityksen liiketoimintapäällikkö Harri Tuomaala myöntää, että autoja on tyhjäkäytetty jonkin verran. Asukkaiden palautteen jälkeen kuljettajia on ohjeistettu.

”Kuljettajat ovat ymmärtäneet, että kenenkään ikkunan alla autoa ei voi tyhjäkäyttää. Sille on ehdoton kielto, ja uskon että se on nyt saatu pois.”

Yrityksen mukaan Webastot toimivat niin kuin pitää. Autoilla on kilometreihin perustuva huoltosopimus, joten laitteiden kunnossapito ei ole ”rahasta kiinni”.

”En ole törmännyt urani aikana sellaiseen, että jokin Webasto olisi äänekkäämpi kuin toinen. Se joko toimii tai ei toimi”, sanoo yrityksen toimitusjohtaja Pertti Johansson.

Hänen mukaansa Webaston ääni ei ole kohtuuttoman kova etenkään Petsamossa, jossa on muutenkin liikenteen melua.

”Ymmärrän tietysti, että ääni häiritsee, kun vanhoissa omakotitaloissa ei ole hääppöiset äänieristykset. Kun ihminen alkaa oikein kuuntelemaan, pienestäkin asiasta tulee iso, ja se rupeaa mielenrauhaa häiritsemään.”

Pysäkin siirto vaihtoehto

Päätepysäkin siirtäminen muualle olisi liikennöitsijän mielestä paras ratkaisu. Asukkaat ovat ehdottaneet muun muassa UKK-instituutin edustaa vaihtoehtoiseksi sijoituspaikaksi.

Suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen Tampereen kaupungilta ei täysin tyrmää vaihtoehtoa, tosin siitä pitäisi neuvotella UKK-instituutin kanssa. Pysäkin siirto todennäköisesti tarkoittaisi, että Petsamon itäosa jäisi kokonaan bussitta.

”Edestakaisin ei voi ajella. Siihen kuluu aikaa, ja aika on kuljettajan palkkaa. Joissain tapauksissa tietysti tämä on mahdollista, jos seisonta-aika päätepysäkillä on niin pitkä, että työtunteja ei tule lisää.”

Suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen näkee pitkän aikavälin ratkaisuna bussiliikenteen sähköistymisen, joka alkaa Tampereella tulevana kesänä 26 bussin voimin.

Jani Häkkisen ykköstoive on palaveri, jossa osapuolet keskustelisivat ongelman ratkaisusta yhdessä. Toistaiseksi tähän ei ole hänen mukaansa löytynyt kiinnostusta.

Häyrysen mukaan palaverin järjestämistä ”selvitellään", mutta asia ei ole ihan yksinkertainen.

”Olemme huomanneet, että kun vaikka asukasyhdistyksen kanssa neuvotellaan, ratkaisu ei tyydytäkään kaikkia. Kun suunnitelma julkistetaan, tulee vastustusta niiltä, jotka eivät ole olleet mukana neuvotteluissa.”