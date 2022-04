Moro, Siperia

Tampereella kevään koirankakat ovat saaneet vahvan nykyaikaisen haastajan puheenaiheena. Vuokrattavat sähköpotkulaudat ovat parissa vuodessa valloittaneet monien käyttäjien sydämen, ja saaneet samalla monet tamperelaiset näkemään punaista lautojen käyttäjien aiheuttamien ongelmien takia.

Tampereen kaupunki ja lautaoperaattorit pitävät säännöllisesti yhtä ja pohtivat tapoja ongelmien vähentämiseen.

Kesäksi on tulossa uusia aiempaa tiukempia rajoituksia. Moni lautojen ystävä ehkä ajattelee, että tylsää enkä aio noudattaa. Ei kannattaisi ajatella niin. Vuokrattavat sähköpotkulaudat ovat todella suosittuja ympäri Eurooppaa. Erityisesti keski-ikäisiä nuoremmat ovat ottaneet helposti käytettävän, kieltämättä kätevän ja koukuttavan ja tavallaan ihanan huolettoman liikkumistavan omakseen.

He nappaavat laudan kadulta tarvitessaan ja pysäköivät ajon jälkeen lähelle määränpäätä. On myönnettävä, että itsekin käytän vuokralautaa toisinaan. Se on oikeasti kätevä oikein käytettynä.

Lautaoperaattorit ovat oivaltaneet, että koko ajan suosion kanssa kasvavat myös haitat ja ne on pakko saada kuriin.

Ajonopeudet ja holtiton pysäköinti aiheuttavat eniten harmia. Uusia toimijoita tulee ja pian hommaa uhkaa totaalikielto, ellei meininki muutu. Esimerkkejä on jo Euroopassa.

Nyt pallo on kaikilla käyttäjillä. Jos halutaan jatkossakin ajaa, pitää sääntöjä noudattaa.