Yksi Tampereen kauimmin toimineista lounasravintoloista lopettaa – Yrittäjä Sauli Ruokola kertoo, miten Euromokko sai nimensä

Lounasravintola Euromokko oli kuuluisa jättiannoksista ja halvoista hinnoista. Sauli Ruokola ehti pitää ravintolaa Nekalassa lähes 26 vuotta.

Moro, Nekala

Tampereella toimiva Euromokko on saavuttanut klassikon aseman Tampereen lounasravintoloiden joukossa, mutta nyt sen tarina on päätepisteessä.

Yrittäjä Sauli Ruokola lopettaa ravintolanpidon Nekalassa perjantaina 22. huhtikuuta.

”Hyvillä mielin olen. Tässä on ollut mahtava olla, mutta ikä tulee vastaan.”

Euromokko on kuuluisa edullisista, jättikokoisista annoksista. Ruokola ei ole halunnut, että kukaan nousee pöydästä nälkäisenä.

”Olen käynyt Näsinneulassa ja vastaavissa ravintoloissa. Niissä kokin on tarkoitus saada lautanen näyttämään siltä, että siinä on enemmänkin, mutta mahdollisimman vähän siinä on.”

Kaukana ei ollut, etteikö Ruokolakin olisi tehnyt uraansa niin sanotuissa paremmissa ravintoloissa. Hän kävi 1970-luvulla Pirkanmaan ammattikoulun ”kauhakoneistajalinjan” sekä Rauman merimiesammattikoulun kokkilinjan. Laivoilta oli tuohon aikaan vaikea saada vakituista työpaikkaa, ja hän päätyi kuudeksi vuodeksi Kalevan puistotielle Kantarelli-ravintolaan.

”Vanhemmilleni ammatinvalintani oli kova paikka. Olisi pitänyt tulla tohtori tai insinööri tai ainakin ryhtyä metallitöihin, mutta ei keittiöön.”

Ruokola sanoo, että valitsi tiensä itse. Silloin kun olisi pitänyt lukea, hän vietti aikaa ”räkätinpesillä ja pulkkamäissä”.

”En valita, eikä ole kyllä syytäkään. Kaikki työpaikat ovat olleet mahtavia. Mistään en ole ovet paukkuen lähtenyt.”

Olisi voinut tulla Pöty

Euromokko aloitti 30 vuotta sitten Vasaratiellä. Ruokola oli pyörittänyt samoissa tiloissa rakennusliike Hakan työmaaruokalaa. Kun Haka lopetti, Ruokola halusi jatkaa. Nimi Euromokko ”kirjaimellisesti tempaistiin hatusta”.

”Kirjanpitäjä soitti ja sanoi, että minulla on 10 minuuttia aikaa päättää, mikä nimeksi laitetaan. Mieleen tuli myös Pöty, mutta Euromokko siitä tuli.”

Noin 26 vuotta sitten Euromokko muutti Nekalaan linja-autoyhtiö Paunun tiloihin. Menestyksen salaisuus on ollut yksinkertainen: isot ja edulliset annokset konstailematonta arkiruokaa, kuten silakkapihvejä ja lihapullia. Torstaisin on ollut maksaruokia, jotka ovat olleet ”pirun suosittuja.”

”Kun on 1970-luvulla käynyt koulut, kaapissa on mausteeksi lihalientä ja aromisuolaa.”

Sauli Ruokola kertoo olleensa ”työhullu” jo nuorena. Hän kävi päivätöiden jälkeen ”ekstraamassa” muissa ravintoloissa ja hoiti tarjoiluja edustussaunoille.

Sama ruokalista on kiertänyt viimeiset 10 vuotta kahden viikon välein. Asiakkaita tämä ei ole haitannut, päinvastoin. 95 prosenttia kävijöistä on ollut kanta-asiakkaita. Osa on käynyt Vasaratien-ajoilta asti syömässä, jotkut jo toisessa polvessa.

”Tämä on ollut mielekästä ja mukavaa työtä, kun on saanut ihmisten kanssa olla. Välillä on tietysti ollut niin hiljaista, että hyvä, jos joku on käynyt kelloa kysymässä. Välillä ruuhkaa on ollut kuin Ilveksen maalilla.”

Ruokola on pyörittänyt Euromokkoa yksin. Se on tarkoittanut pitkiä päiviä. Aamun varhaisina hetkinä liikkeellä olleet ovat tienneet, että kahvia saa hakea heti, kun valot syttyvät.

”Tänäänkin tulin vähän ennen kolmea tänne, sillä kaikki on tehty itse. Mitään puolivalmisteita en ole käyttänyt.”

Pihatyöt odottavat kotona

Perjantaina kahvit laitetaan tippumaan viimeisen kerran. Ruokalistalla on samaa kuin muutenkin olisi: juustoleikettä, lihamakaronilaatikkoa ja kaalipataa.

Vähän pitää juhliakin. Pihalle tulee kello 10 alkaen kahviteltta ja elävää musiikkia. Myös Ruokolan vaimo ja lapset ovat lupautuneet paikalle.

”Kolme muksua on, ja tarttee olla tyytyväinen, kun kaikki ovat työn syrjässä kiinni ja kaikkien kanssa on puhevälit. Kun vielä mamman kanssa nukumme samassa punkassa, ei voi valittaa.”

Euromokko on toiminut linja-autoyhtiö Paunun varikolla. Hintataso on ollut käsittämättömän edullinen.

Jatkajaa yritykselle ei löydy ”omasta porukasta”. Yritys on toiminut Paunun tiloissa vuokralla. Euromokko-nimen myymisestä Ruokola voi keskustella, jos kiinnostuneita löytyy.

Ruokola täyttää kesällä 67 vuotta. Kotona Vesilahdella odottavat pihatyöt, kunhan kesä koittaa. Syksyksi pitää jo keksiä muuta.

”Työtarjouksia on tullut, mutta näihin hommiin en enää rupea. En kokkaa kenellekään, edes vaimolle. Hän on kokannut kotona tähänkin asti.”