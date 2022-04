Pispalalaiset keräsivät kuorman Ukrainaan – Se pääsi onnellisesti välietappiin ja jatkoon

Avustuskuljetus vietiin onnistuneesti avustusjärjestölle Varsovaan.

Moro, Pispala-Varsova-Pispala

Pispalassa kerätty avustuskuorma on viety onnistuneesti määränpäähänsä Puolaan Varsovaan, missä avustusjärjestö toimittaa avustustarvikkeet edelleen Ukrainaan.

Muusikko, Pispalan musiikkiyhdistyksen hallituksen varajäsen Suvi Karjula oli ideoimassa avustuskuljetusta ja mukana. Nyt hän kertoo tarinan matkasta:

”Miltä susta Juha nyt tuntuu, kun täysin tuntemattomat ihmiset lähti ajamaan sun paketti-autolla, jossa on kaikki meidän kamat passeista lähtien ja takatila täynnä lahjoitettua tavaraa?”

Tämän kysyin Liettuassa Pispalan musiikkiyhdistyksen rahastonhoitajalta Juha Hildéniltä, jossain päin Kaunasia sijaitsevaa teollisuusaluetta. Olimme päätyneet kyseiseen tilanteeseen auton jarrujen sanottua sopimuksensa irti Latvian peltomaisemien vaihtuessa Liettuan peltomaisemiin.

Jarruremontti käynnissä Kaunasissa, Liettuassa. Ilman jarruja matka olisi katkennut, onneksi hyväsydäminen korjaaja hoiti homman.

Pitkä matka oli jo tultu, vaikka jarruja ei uskaltanut käyttää kuin hätätapauksessa. Sen verran pahaa ääntä ne pitivät. Selvisimme; solidaarisuuden ja lähimmäisenrakkauden ansiosta aina Puolan Varsovaan saakka, jonne olimme viemässä avustuskuormaa Pispalasta.

Kaunasissa saimme hyväsydämisten autokorjaajien ansiosta uudet jarrupalat alle ja pääsimme jatkamaan matkaa.

Pakko tehdä jotain

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, jaoin varmasti monen ihmisen ahdistuksen. Nieleskelin palaa kurkusta monta päivää. Oli pakko saada tehdä jotakin.

Huomasin Instagramissa Puolalaisen Barberian Barberhopin ilmoituksen, jossa he toivoivat tarvikelahjoituksia. Tämä parturiliike tukee Strajk Kobiet -järjestöä, joka on ottanut upeasti hoitaakseen ukrainalaisten auttamisen.

Strajk Kobiet on naisten oikeuksia puolustava järjestö, joka on toiminut Puolassa vuodesta 2016. Järjestöllä on isot tilat Varsovassa, josta he koordinoivat suuren vapaaehtoisjoukon voimin tarvikkeita Ukrainaan, Ukrainan rajalle, sekä vastaanottokeskuksiin ja kotimajoituksiin. Pakolaiset käyvät myös omatoimisesti hakemassa tarvikkeita järjestön tiloista.

Strajk Kobietin aktiivi Marta Lempart oli ottamassa meitä vastaan Varsovassa, kertoi kuvassa oikealla oleva Suvi Karjula

Puheesta se alkoi

Minulla oli siis hajanainen ajatus avustusreissusta, mutta omat voimani ei sen toteuttamiseen riittäisi. Puhuin hallituksen varajäsenenä Pispalan Musiikkiyhdistyksen hallitukselle ajatuksistani. Ja sitten alkoi tapahtua.

Järjestimme suuren tarvikekeräyksen Pispalassa ja saimme kasaan valtavan määrän ruokaa, vastiketta, naisten ja lasten hygieniatarvikkeita, vaatteita, vilttejä ja vauvanruokaa. Reissuamme tukemaan lähtivät useat paikalliset yhdistykset.

Via Balticalla avustuskuljetuksen viejiä kannusti näin kaunis auringonlasku. Reissu oli onnistunut.

Pispalasta reitti kulki 13.3. alkaen Helsingistä lautalla Tallinnaan, siitä Viron ja Latvian halki Liettuaan. Seuraavana päivänä jatkoimme jarruremontin jälkeen Varsovaan saakka viemään kuormaa perille. 15.3. aloitimme kotimatkan.Yövyimme Liettuassa ja 16.3. saavuimme rahtilaivamatkan jälkeen takaisin Suomen maaperälle. Tampereelle saavuimme illalla, väsyneinä mutta iloisina. Apu oli saatettu Strajk Kobiet -järjestön jaettavaksi onnistuneesti.

Mukana ponnistuksessa olivat ystävät, Pispalan musiikkiyhdistys ry., Tampereen muusikot ry., Pispalan Moreeni ry., K-Market Tahmela, Kujakollin asiakkaat, Siuron Lähikauppa sekä lukuisat yritykset ja yksityiset lahjoittajat.