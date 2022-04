Sanna käveli pääkirjasto Metson ohi, kun yhtäkkiä taivaalta putosi kuollut lintu jalat edellä – Asiantuntija: ”Lintu ei ole tunnettu lentonopeudestaan”

Elinympäristössään lehtokurppa istuu usein maassa ja pakenee viime tipassa lentoon.

Moro, Vapriikki

Moron luontotohtori vastaa kysymyksiin, jotka voi lähettää osoitteeseen moro@aamulehti.f. Kuva on välttämätön. Kuvaa tarvitaan lajin tunnistamiseen. Luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi museokeskus Vapriikissa Tampereella.

Lukija kysyy: Kävelin Metson ohi ja yhtäkkiä tämä lintu tippui taivaalta ja mätkähti maahan. Näin viereisessä puussa kolme isoa varista. Olivat luultavasti osuneet lintua päähän (päässä oli verta) ja siitä iskusta tippui asfalttiin jalat edellä. Onneksi kuoli suhteellisen nopeasti. Oli kaiken kaikkiaan erikoinen tilanne.

Nyt olisikin kysyttävänä, että mikähän lintu on mahdollisesti kyseessä? Kukaan ei ole tähän asti tiennyt. Linnun selkäpuoli oli tuollaista ruskeaa sulkaa täynnä.

Sanna

Luontotohtori vastaa: Kyseessä on aikainen kahlaajiin kuuluva muuttolintu nimeltään lehtokurppa. Se on Pirkanmaalla yleinen, ja esiintyy tavallisimmin metsänreunoilla ja vastaavilla. Elinympäristössään lehtokurppa istuu usein maassa ja pakenee viime tipassa lentoon. Varikset ovat usein tarkkaavaisina, jos yllättäviä ravintolähteitä ilmaantuu.

Tapahtumankulkua on tässäkin tapauksessa hyvin vaikea arvailla, eikä lehtokurppa ole tunnettu lentonopeudestaan, mutta veikkaan, että lintu olisi törmännyt lentäessään rakennukseen, sähkölankaan tai vastaavaan ja pudonnut sitten maahan.

Äskettäin kuolleita lintuja voi tarjota tuoreeltaan täytettäväksi vaikkapa Tampereen luonnontieteelliseen museoon.