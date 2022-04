Moron luontotohtori vastaa: Mikä eläin tallentui kameraan Kimmon mökin terassilla Nekalassa?

Kettua puoltavat vahvasti tummat korvantaustat, pitkät, etupuolelta tummat jalat ja pitkä tuuhea häntä.

Moro, Vapriikki

Moron luontotohtori vastaa kysymyksiin, jotka voi lähettää osoitteeseen moro@aamulehti.fi. Kuva on välttämätön. Kuvaa tarvitaan lajin tunnistamiseen. Luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi museokeskus Vapriikissa Tampereella.

Lukija kysyy: Nekalan puutarhamökin terassilla oli yöllä tuollainen. Hieman epätarkka kuva, mutta mitä luontotohtori arvioi?

Kimmo

Luontotohtori vastaa: Värien puute ja kuvakulma vähän haastavat, mutta kuvan perusteella arvioisin ketuksi. Koiraeläin on tietysti selviö, ja koirarotujakin moneen lähtöön, mutta kettua puoltavat vahvasti tummat korvantaustat, pitkät, etupuolelta tummat jalat ja pitkä tuuhea häntä. Supikoiralla jalat, korvat ja häntä ovat lyhyemmät ja vatsapuoli usein kokonaan tummahko.

Tampereen kaupunkialueella kettuja liikkuu harvakseltaan mutta vakituisesti. Puutarhoihin niitä houkuttavat ruuantähteet, lintujen ruokinta ja pienet jyrsijät.