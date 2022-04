Moron luontotohtori vastaa: Mitä hyönteisiä löytyi ikkunanväleistä?

Pihaharsokorennot ovat varsin hyödyllisiä.

Moro, Vapriikki

Moron luontotohtori vastaa kysymyksiin, jotka voi lähettää osoitteeseen moro@aamulehti.fi. Kuva on välttämätön. Kuvaa tarvitaan lajin tunnistamiseen. Luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi museokeskus Vapriikissa Tampereella.

Lukija kysyy: Ikkunoita pesiessäni löysin tällaisia hyyryläisiä ikkunoiden välistä lämmittelemästä. Talveako ovat tulleet pakoon?

Hyyryläiset

Luontotohtori vastaa: Nämä alivuokralaiset ovat varsin hyödyllisiä. Ne ovat pihaharsokorentoja, yleisimmän harsokorentomme talvehtivia yksilöitä. Talvea lukuun ottamatta ne syövät kirvoja puutarhan ja luonnon kasveilta läpi vuoden. Useimmista muista harsokorennoista poiketen tämä laji talvehtii aikuisena luonnon koloissa ja eksyy usein ikkunanväleihin.

Keskuslämmitetty huoneisto on niille liian lämmin ja kuiva, mutta viileämmässä ne voivat selvitä talven yli. Sisätiloissa ne eivät siis elä, vaan palaavat ulos viimeistään keväällä, kun kelit sallivat, jos vain löytävät takaisin.