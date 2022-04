Moron luontotohtori vastaa: Miksi päästäinen juoksi spiraalia ennen kuolemaansa?

Päästäisen jalat ovat ehkä vaurioituneet.

Moro, Vapriikki

Lukija kysyy: Miksi päästäinen on vetänyt tuommoisen kuolemanspiraalin ennen kuolemaa?

Anni

Luontotohtori vastaa: Vaikuttaisi sille, että päästäinen on joutunut jonkinlaiseen onnettomuuteen, ehkä se on liikenteen tai pedon uhri. Jos sen vasemman tai oikean puolen toinen tai molemmat jalat ovat vaurioituneet, ei se varmasti kykene etenemään pehmeässä lumessa suoraan, vaan päätyy kulkemaan kehää, kunnes kylmyys tai jokin muu mahdollinen vaiva tulee sen kannalta kestämättömäksi.