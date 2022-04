Paras intohimo on silkkaa energiaa, joka pysyy hallinnassa.

Moro, Siperia

Into. Himo. Intohimo. Se on pelottava sana, jota viljellään huolettomasti arkipäivän puheenparressa. Intohimoinen sitä ja intohimoinen tätä. Mitä se tarkoittaa?

Meissä jokaisessa on varmasti molempia. Intoa olet taatusti tuntenut usein. Aito into on innostava tunne, joka saa kuplimaan.

Himoa meissä on syvimmistä geeneistä lähtien. Toivottavasti sinäkin olet päässyt siitä nauttimaan. Se saa kuohumaan.

Siksi intohimo on pelottavan vahva sana. Se on räjähdys, polku uuteen, mainio moottori, loputon energian lähde, mutta väärin käytettynä vaarallinen.

Olen intohimon pelottavuudesta huolimatta onnellinen, että voin sanoa löytäneeni itselleni montakin intohimon kohdetta.

Intohimoon taitaa liittyä kiinteästi se, että muiden mielestä olet hieman seonnut. Se on intohimon riskirajaa. Voi oikeasti seota intohimoonsa niin, että se talloo kaiken muun alleen. Muutut tyhmäksi ja luotaantyöntäväksi. Se vie kaikki rahat tai todellisuudentajun tai molemmat. Ympäriltä oligarkit. Muuttuu inhohimoksi.

Paras intohimo on silkkaa energiaa, joka pysyy hallinnassa paremmin kuin Tshernobyl tai Boris Johnsonin tukka. Paremmin kuin puuhella laskettelumäessä, paremmin kuin...

Hops! Nyt meinaavat kielikuvat lähteä lapasesta. Asiaan.

Olen muun muassa intohimoinen maastopyöräilijä. Aikanaan kaveriporukassa olimme kaikki saman intohimon riivaamina varsinaisia grammanikkareita. Se tarkoittaa maastopyörän keventämistä kalliilla osilla äärimmilleen.

Keveydestä on oikeasti hyötyä maastopyörässä, kunhan intohimo ei mene yli ja ostaa kalliita heikkoja osia. Pitää intohimossaan osata ostaa kalliita kestäviä osia. Intohimoa pitää vaalia kuin kallisarvoista reaktoria, jottei se ylikuumene ja aiheuta peruuttamatonta hallaa.

No, lopputuloksen voit arvata. Täysjousitettu pyöräni painoin silloin vain 1o,3 kg ja rahaa oli mennyt 15 tavallisen pyörän verran. Oi niitä aikoja!

Olipa sinun intohimosi mitä laatua tahansa, toivon sen antavan hyvää elämääsi. Se on hyvän intohimon automaattinen seuraus.

Mielestäni esimerkiksi intohimoinen Ilves- tai Tappara-fani on aito silloin, kun nauttii hulluna omasta joukkueestaan, muttei tunne tarvetta mollata muita. Jos osa intohimoa menee muiden haukkumiseen tai satuttamiseen, on aika ottaa himostaan askel taakse ja hengittää. Olenko intohimossani liian innokas ja liian himokas?

Tasapaino on se sana, silloin ei pala tulessakaan.

Kirjoittaja on Moron toimittaja.