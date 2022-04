Tammelantorille tuli poikkeavan näköinen myyntipiste, jota on arvuuteltu jopa ruumis­huoneeksi – Televisiosta tuttu yrittäjä kertoo syyn myymälän ”kulissille”

KH Puutarhakeskus aloitti lauantaina Tammelantorilla. Myyntipisteen tyylillä on tarkoitus nostaa kukat ja kasvit näyttävästi esiin.

Tammelantorin myyntipiste on 50-neliömetrin kokoinen. Nieminen on itse maalannut pinnat. Tilat koostuvat kahdesta erillisestä mökistä, koska kukat ja viherkasvit voivat Niemisen mukaan paremmin erillään.

Moro, Tammelantori

Tammelantorilla kävijöille on jatkossa tarjolla rahtunen kukkaloistoa, sillä torilla on aloittanut uusi yritys. KH Puutarhakeskus avasi ovensa lauantaina 9. huhtikuuta.

Yrityksellä on ennestään vahva kytkös Tammelaan, sillä toinen yrittäjistä eli Tanja Nieminen on käynyt koulunsa kivenheiton päässä torilta. Hän on lisäksi Tappara-ikoni Tuukka Mäntylän isosisko ja Pyrinnön päävalmentaja Miikka Sopasen tuore aviopuoliso.

Tanja Nieminen on koulutukseltaan hortonomi (yamk). Hän on ollut mukana tekemässä television Huvila ja huussi -ohjelmaa.

Idea kukkakaupasta Tammelassa sai tulta alleen, kun Nieminen istui Pub Pikilinnassa kaljalla ja katseli torille. Siinä näkyi sopivan kokoinen tyhjä kohta.

”Olen Roomassa ihastellut proseccolasi kädessä ihanaa kukkatoria, mutta kun olen tullut Tammelantorille syömään mustaa, täällä ei todellakaan ole ollut mitään ihanaa kukkatoria, missä voisi fiilistellä.”

Koppi on teatteria

Nieminen muutti aikoinaan Tampereelta Hattulaan opiskelemaan puutarha-alaa. Hän sanoo tulleensa nyt ”ikään kuin omille hoodeille”.

”Oikein odotan Tammelantorin fiilistä. Täytyy sanoa, että kun Hämeeseen lähti, niin kukaanhan ei siellä puhunut. Tampereella kaikki puhuvat ja sanovat mielipiteensä.”

Mielipiteistä Nieminen on päässyt nauttimaan jo myyntipisteen pystytyksen aikana. Muusta miljööstä poikkeava rakennelma on herättänyt ohi kulkevien ja muiden yrittäjien mielenkiinnon.

”Ihmiset ovat ihmetelleet, onko tämä ruumishuone vai kappeli vai mikä tämä on.”

Keltainen on kevään väri.

Pirkko Pekkanen pysähtyi ostoksille avajaispäivänä.

Myyntipiste sijaitsee torin Tammelan puistokadun puoleisella reunalla. Muoviteltan sijaan rakennelma on tehty puusta. Kyse on ulkonäöstä. Nieminen on ammatiltaan puutarhasuunnittelija ja KH Puutarhakeskuksen toinen yrittäjä Tiina Holmberg arkkitehti.

”Puhun kukkateatterista tai kukkaoopperasta. Olemme tehneet sellaiset kulissit, että nämä meidän kaunokaiset näyttäisivät mahdollisimman ihanilta. Tämä on viimeinen kirsikka kakun päälle", Nieminen sanoo.

Tehty tamperelaisille

Valikoima vaihtuu sesongin mukaan. Narsissien myynti on alkanut, ja seuraavaksi valikoimaan tulevat kesäkukat ja amppelit. Leikkokukkien osalta päätöstä ei ole tehty, mutta heinäkuuksi tulee ehkä kimppuja tarjolle.

Erikoisempaa kasvatettavaa kaipaaville valikoimaan tulee muun muassa oliivipuita ja verililjapuita. Kukkien ja kasvien lisäksi myynnissä on muun muassa ruukkuja, linnunpönttöjä ja pieniä pusseja multaa.

”Mitään multalavoja tänne ei tule, sillä tästä ei tehdä Lielahtea. Kuvittelen pitäväni tämän vähän niin kuin mustamakkarakauppana eli sen kokoista myydään, mitä jaksaa kotiin kantaa.”

Tanja Nieminen perusti yrittäjäkumppaninsa Tiina Holmbergin kanssa Puutarhaetsivät-yrityksen 2000-luvun alussa. Kolmisen vuotta sitten he ostivat KH Puutarhakeskuksen Hattulassa. Myymälä kuuluu Viherrinki-ketjuun.

Myymälä on tarkoitus pitää auki huhtikuusta syksyyn sekä jouluna. Tiskin takana häärii arkisin Tarja Karppinen. Nieminen suunnittelee itse olevansa paikalla lauantaisin.

Asiakkaiksi hän uskoo saavansa ennen kaikkea niitä, jotka muutenkin käyvät Tammelantorilla ostoksilla.

”Tämä ei ole Laukontori tai Keskustori, vaan tämä on tehty tamperelaisille. Jos tamperelaiset armosta joskus ajattelevat, että tänne voi jonkun turistin tuoda, sekin käy.”